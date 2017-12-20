Опора державы: российские органы безопасности отмечают вековой юбилей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Столетие со дня образования органов безопасности России отмечается в среду. Двадцатого декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).
Президент России Владимир Путин в среду выступит на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
Служба ради государства
Госбезопасность. Этим словом обозначается система специальных служб, без которой немыслимо существование России как сильной и независимой державы. Это внешняя разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита государственной границы, охрана руководства страны.
Созданные вскоре после Октябрьской революции 1917 года отечественные органы безопасности обеспечили сохранение и развитие молодого советского государства. Многочисленные подвиги чекистов приблизили победу в Великой Отечественной войне. В годы "холодной войны" отечественные спецслужбы во многом обеспечили сохранение мира.
Пройдя через сложный период начала 1990-х годов, сопровождавшийся откровенным шельмованием спецслужб либеральной общественностью, российские органы безопасности сохранили высокий профессионализм и верность долгу. Они вновь помогли спасти страну от распада, внеся огромный вклад в победу над терроризмом на Северном Кавказе.
Работа в органах безопасности требует от их сотрудников особого склада характера и личных качеств – прежде всего, патриотизма, великолепных навыков, высокого личного мужества, готовности по первому приказу ради интересов страны выполнить наиболее сложные и опасные задачи.
Одно из ключевых направлений работы органов безопасности – противодействие деятельности иностранных спецслужб. Сообщалось, что зарубежные разведки в последние годы усилили интерес не только к закрытой политической и военной информации, но и к сведениям о научном и технологическом потенциале России. Поэтому от эффективности контрразведки зависит не только безопасность России, но и в значительной степени конкурентоспособность ее экономики.
Обеспечение безопасности России невозможно и без надежной защиты ее границ. Поэтому продолжается оснащение Пограничной службы ФСБ новой техникой, развивается современная пограничная инфраструктура. Еще один важный аспект работы российских спецслужб – защита киберпространства. Необходимость усиления работы в этом направлении доказали события последних лет.
Особые требования предъявляются к Федеральной службе охраны, обеспечивающей безопасность руководства страны. Обязательной составляющей безопасности России остается и работа по поддержанию в режиме постоянной готовности пунктов управления и других мобилизационных объектов. За это направление отвечает Главное управление специальных программ президента России.
От ВЧК до ФСБ
Большевики, придя к власти в октябре 1917 года, поначалу не имели понимания, как обеспечить безопасность государства и общества. Но осознание необходимости этого пришло очень быстро. Двадцатого декабря (по новому стилю) 1917 года Совет народных комиссаров постановил создать ВЧК, новую структуру возглавил Феликс Дзержинский.
На ВЧК возлагались задачи, в частности, по пресечению и ликвидации всех контрреволюционных и саботажнических попыток и действий по всей стране, со стороны кого бы они ни исходили, а также по выработке мер по борьбе с ними.
Структура ВЧК впоследствии неоднократно менялась. Уже с февраля 1918 года она стала именоваться Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и преступлениями по должности, то есть ВЧК занималась и борьбой с коррупционерами, и откровенными проходимцами, которые из корыстных устремлений старались "примазаться" к большевистской партии.
В сентябре 1919 года для "борьбы с контрреволюцией и саботажем в промышленности" создается Экономический отдел ВЧК. В феврале 1919 года был организован секретный (впоследствии — секретно-оперативный) отдел, задачей которого являлось наблюдение за членами и деятельностью антисоветских партий, политических групп и организаций, а также борьба с контрреволюционной угрозой со стороны этих сил.
Шестого февраля 1922 года ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. Второго ноября 1923 года президиум ЦИК СССР создал Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Председателем ГПУ и ОГПУ до конца своей жизни оставался Феликс Дзержинский, которого после кончины в 1926 году сменил Вячеслав Менжинский, руководивший ОГПУ до 1934 года.
В результате очередной реорганизации, произошедшей в феврале 1941 года, НКВД СССР был разделен на два самостоятельных органа: Наркомат внутренних дел СССР и Наркомат государственной безопасности (НКГБ) СССР. В совместном постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР это решение мотивировалось необходимостью максимального улучшения агентурно-оперативной работы органов государственной безопасности и возросшим объемом работы, проводимой НКВД.
Но после начала Великой Отечественной войны уже 20 июля 1941 года НКГБ и НКВД вновь были слиты в единый союзный Народный комиссариат внутренних дел. Впрочем, в апреле 1943 года НКГБ был опять выделен в отдельный наркомат.
Спустя год, в марте 1954 года был создан Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. КГБ как единая организация, ведавшая вопросами разведки, контрразведки, пограничной службы, охраны руководства страны и другими, просуществовал до распада Советского Союза в декабре 1991 года.
К моменту распада СССР в КГБ, в частности, входили Первое главное управление (внешняя разведка), Второе главное управление (контрразведка внутри страны), Третье управление (военная контрразведка), Главное управление пограничных войск и другие.
Еще в мае 1991 года в соответствии с решением Съезда народных депутатов России был создан Комитет государственной безопасности РСФСР, имевший статус союзно-республиканского государственного комитета. В ноябре 1991 года КГБ РСФСР был преобразован в Агентство Федеральной безопасности РСФСР.
Наконец, в апреле 1995 года вышел закон "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации", на основании которого ФСБ стала правопреемником ФСК.
Основные задачи, решаемые Федеральной службой безопасности, — контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, борьба с особо опасными формами преступности, защита государственной границы России, обеспечение информационной безопасности.
Герои времен войны
С января 1941 года и до нападения гитлеровцев советская внешняя разведка направила политическому руководству СССР не менее ста разведывательных сообщений, в которых говорилось, что Германия развяжет войну в первой половине 1941 года.
В первые часы и дни войны Пограничные войска НКВД, будучи подготовленными к войне, нанесли агрессору значительный урон и показали, как бить фашистов. После начала войны чекисты вынуждены были перестраиваться, работать с огромным напряжением, противостоя гитлеровским спецслужбам и в тяжелых условиях отступления советских войск и перестройки народного хозяйства страны.
Органы военной контрразведки вели активную борьбу со шпионами, диверсантами, провокаторами в войсках, прифронтовой полосе и тылу. Только в битве за Москву осень 1941 года были обезврежены более 200 агентов абвера и около полусотни немецких диверсионно-разведывательных групп. В боях за Сталинград в августе-сентябре 1942 года военные контрразведчики разоблачили более 200 фашистских агентов.
Кадровые части и истребительные батальоны НКВД внесли значительный вклад в разгром фашистов под Москвой. А 10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД летом 1942 года ценой героических усилий не позволила гитлеровцам захватить Сталинград. Значителен вклад чекистов и в оборону Ленинграда.
Для проведения разведки в тылу врага создавались специальные партизанские отряды и резидентуры в занятых врагом городах. Партизанское движение внесло особый вклад в Победу.
В составе партизанского отряда НКВД "Победители", который воевал на Западной Украине и которым командовал полковник Дмитрий Медведев, действовал легендарный советский разведчик Николай Кузнецов. Имевший исключительные языковые способности и отличные данные для оперативной работы, он еще до войны выполнял задания по получению ценной информации от немецких дипломатов, работавших в Москве.
Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Николаю Кузнецову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Этого звания также посмертно были удостоены и другие выдающиеся разведчики, действовавшие на оккупированной гитлеровцами Украине, — Владимир Молодцов, Иван Кудря, Виктор Лягин.
А разведчица, медсестра партизанского отряда "Буря" Надежда Троян получила Золотую Звезду Героя Советского Союза за ликвидацию в 1943 году в Минске руководителя гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. Именно в 1943 году деятельность оперативных групп органов безопасности и созданных на их базе многочисленных партизанских формирований в тылу фашистов достигла максимального размаха, приобретя наступательный характер.
В то же время, стремясь взять реванш за поражение под Сталинградом, Германия к лету 1943 года значительно активизировала работу своих спецслужб: они усилили разведывательно-подрывную деятельность не только в прифронтовой полосе, но и в советском тылу, куда в массовом порядке забрасывались разведывательно-диверсионные группы.
В целом, за годы войны контрразведчики разоблачили и обезвредили около 60 тысяч немецких шпионов и примерно 15 тысяч диверсантов. В тыл противника были переброшены более двух тысяч оперативных групп и около девяти тысяч советских агентов. Фашистам был нанесен огромный материальный и моральный ущерб. Действия чекистов во время войны отличались высоким патриотизмом и героизмом. Около 30 сотрудников органов госбезопасности были звания Героя Советского Союза, около 60 тысяч человек были награждены орденами и медалями.
После войны контрразведка провела очень большую работу по выявлению в разных районах СССР пытавшихся уйти от возмездия и "залегших на дно" изменников Родины, ставших в свое время пособниками гитлеровцев. В послевоенные годы чекисты вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы с террористическим подпольем — с бандеровцами на Западной Украине и "лесными братьями" в Прибалтике.
На острие борьбы с терроризмом
Группа "А" была создана 29 июля 1974 года. Она появилась, когда еще была свежа в памяти трагедия, произошедшая на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда радикальная палестинская организация "Черный сентябрь" совершила теракт, жертвами которого стали 11 членов сборной Израиля и один немецкий полицейский. Стало ясно, что старые способы обеспечения безопасности мирного населения уже не работают.
Все указывало на то, что такие явления как массовый террор, взятие заложников и политический шантаж все больше и больше будут укореняться в жизни государств. Советский Союз воспринял эти перемены с особым волнением, ведь приближалась московская Олимпиада-80, а от повторения мюнхенского теракта никто не был застрахован. Поэтому в СССР срочно нужно было создать подразделение, которое не только ничем не уступало таким зарубежным антитеррористическим группам, как GSG 9 (ФРГ), Delta (США) и SAS (Великобритания), а даже превосходило бы их.
Двадцать седьмого декабря 1979 года в Афганистане состоялось боевое крещение бойцов группы "А": в составе специальных отрядов КГБ "Гром" и "Зенит", при поддержке мотострелкового батальона и роты десантников они, показав примеры исключительного мужества и профессионализма, провели штурм считавшегося неприступным дворца "Тадж-Бек", более известного как "дворец Амина".
Созданная для предотвращения угонов самолетов и освобождения заложников, группа "А" постепенно преобразовалась в мощную структуру по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Как показали дальнейшие события, рождение этого спецподразделения было своевременным и адекватным ответом на вызовы времени.
Начало 1990-х годов стало самым тяжелым периодом в жизни группы "А". Внутриполитические потрясения не обошли спецназовцев стороной, и будущее подразделения оказалось неопределенным. Но вновь востребованными бойцы "Альфы" оказались после начала боевых действий на Северном Кавказе. Они непрерывно участвовали в боях, проводили захваты и ликвидацию бандитских главарей.
Из обыкновенных людей в "Вымпеле" делали профессионалов высочайшего класса, которые должны были действовать в любой точке мира в любых условиях. И, разумеется, их готовили к жизни граждан той или иной страны. Уникальными были учения, в которых оттачивалось мастерство спецназовцев. В разных частях СССР они штурмовали крупные, хорошо охраняемые промышленные, в том числе атомные объекты, условно выводя их из строя. Результаты учений помогли усилить охрану этих предприятий. А некоторые сотрудники "Вымпела" даже смогли попасть в спецподразделения НАТО, где прошли спецподготовку по ведению контрпартизанской войны.
"Альфа" и "Вымпел" стали основой Центра специального назначения ФСБ, созданного осенью 1998 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост директора Федеральной службы безопасности. Главная задача ЦСН — борьба с международным терроризмом как в России, так и за ее пределами. Речь идет как о выявлении, предупреждении, пресечении, а также раскрытии и расследовании терактов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий.
Были обезврежены активные члены бандформирований, среди которых такие одиозные главари, как Аслан Масхадов, Салман Радуев, Арби Бараев, Доку Умаров, Раппани Халилов, несколько эмиссаров запрещенной в России международной террористической организации "Аль-Каида" на Северном Кавказе.
Только в нынешнем году подразделения антитеррора предотвратили совершение в России двух десятков крупных терактов, пресекли деятельность около 60 законспирированных террористических ячеек. В стране были задержаны свыше тысячи и ликвидированы почти 80 бандитов и их пособников из числа сторонников международных террористических организаций.
Золотые страницы истории разведки
К лету 1920 года международное и внутреннее положение Советской России усложнилось. Стало ясно, что без хорошо организованной работы за границей органы ВЧК не смогут своевременно выявлять и пресекать подрывную деятельность противника. Двадцатого декабря 1920 года Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК (ИНО). Эту дату принято считать датой рождения российской внешней разведки как самостоятельной спецслужбы. Основными задачами ИНО тогда были получение сведений о деятельности контрреволюционных белогвардейских организаций за границей и их агентуры, засылаемой в Россию, а также добывание секретной документальной информации, имеющей важнейшее значение для обеспечения безопасности государства.
В 1920-е годы советская внешняя разведка сделала первые шаги на международной арене. Она сумела заявить о себе и успешно выполняла задания центра, добилась положительных результатов в решении стоящих перед ней задач и внесла свой вклад в упрочение позиций СССР на международной арене. При этом советские разведчики приобрели много ценной агентуры, которая в основном работала на идейной основе.
В 1930-х годах к числу основных задач внешней разведки добавилось получение для советской промышленности технических новинок, которые не могут быть добыты обычным путем (научно-техническая разведка).
По мнению специалистов, первая половина 1930-х годов были переломными для советской разведки. Ей тогда удалось создать прочные агентурные позиции в основных странах Запада, в сопредельных странах, на Дальнем Востоке и Китае. Это позволяло советскому руководству быть в курсе политики основных государств, своевременно принимать меры по нейтрализации агрессивных устремлений Японии на Дальнем Востоке.
Однако приход к власти в Германии Гитлера и развязанная им экспансия в Европе в скором времени подорвали приобретенные советской разведкой агентурные позиции, в результате чего буквально накануне войны ей пришлось принимать срочные меры по восстановлению агентурной сети в Европе. В те годы руководством разведки было принято решение о создании на базе нелегальных резидентур и групп, действовавших в Германии, Италии, Франции, Австрии и других странах, разведывательного нелегального аппарата специального назначения для организации диверсионных актов против нацистской Германии и ее сателлитов и проведения специальных акций против белоэмигрантских и троцкистских организаций.
Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз поставило перед разведкой госбезопасности необходимость коренной реорганизации ее работы. Помимо выявления военно-политических планов Германии и ее союзников во время войны и создания специальных отрядов для ведения разведывательно-диверсионных операций в отношении фашистов, требовалось выявлять истинные планы и намерения США и Англии по вопросам ведения войны и послевоенного устройства, вести разведку в нейтральных странах для того, чтобы не допустить их перехода на сторону стран "оси" Берлин-Рим-Токио.
За годы войны в Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе, о сепаратных переговорах руководителя американских спецслужб в Европе Аллена Даллеса с представителями германского вермахта, другие ценные сведения. Разведка информировала высшее руководство страны о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах германского вермахта. Тем самым она тоже внесла колоссальный вклад в Победу.
Велика роль разведки и в создании советского атомного оружия в тяжелейших условиях первых послевоенных лет. Разведка своевременно привлекла внимание политического руководства СССР к ведущимся на Западе работам по созданию принципиально нового оружия и постоянно держало его в курсе событий. Перед разведкой был поставлен ряд задач по атомной проблеме, которая в оперативной переписке получила название "Энормоз". Огромную роль в добывании информации по атомной проблеме сыграли выдающиеся разведчики Леонид Квасников, Александр Феклисов, Владимир Барковский, Анатолий Яцков, Семен Семенов.
Послевоенные годы стали важными для внешней разведки. В связи с созданием НАТО, ставившего своей задачей военное противостояние странам Восточной Европы, страны-члены этой организации приступили к координации своих усилий по подрыву СССР и других социалистических стран. Но советская разведка активно выявляла планы США и НАТО. Самым известным советским разведчиком, работавшим в то время, стал Вильям Фишер, вошедший в историю как Рудольф Абель.
В 1960-х годах условия работы разведки КГБ на главных направлениях значительно осложнились. Ежегодно Пентагон пересматривал в сторону увеличения количество объектов для нанесения ядерных ударов на территории СССР в будущей мировой войне. Поэтому среди главных задач разведки тогда были слежка за подготовкой США и НАТО к нанесению упреждающего ядерного удара против СССР и стран Варшавского договора. Большую роль сыграла разведка в урегулировании Карибского кризиса в октябре 1962 года, когда мир стоял на грани ядерной катастрофы.
Разведка отслеживала негативные для СССР тенденции развития ситуации в различных региона мира, признаки кризиса на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, других регионах мира. Получаемая по разведывательным каналам информация позволяла руководству страны заранее быть в курсе событий и предпринимать необходимые меры по предотвращению негативных для СССР последствий.
Одной из самых известных операций стала добыча секретов о ядерной программе ЮАР. Ту задачу решил выдающийся разведчик-нелегал Алексей Козлов. Доложенная им в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР. Под давлением общественности власти этой страны вынуждены были свернуть свои исследования по созданию ядерного оружия. В июне 1980 года Козлов был арестован. Он мужественно выдержал пытки, оставаясь верным своему долгу и присяге. В 1982 году его обменяли на одиннадцать человек — десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Козлов позже был удостоен звания Героя России.
По понятным причинам, о результатах работы российской внешней разведки на современном этапе еще не скоро можно будет рассказать. Но успехи разведчиков и сейчас отмечаются боевыми наградами. Так, в июне нынешнего года на проходившем в штаб-квартире СВР торжественном вечере по случаю 95-летия нелегальной разведки президент России Владимир Путин вручил награды ряду разведчиков. Один из них был награжден Звездой Героя России. Как отметил глава государства — "за доблесть и мужество при выполнении специальных заданий в условиях, связанных с риском для жизни".
Охрана руководства страны
После переезда в марте 1918 года правительства страны из Петрограда в Москву эта функция была возложена на оперативное отделение при президиуме ВЧК. Покушение на Владимира Ленина, осуществленное эсерами в августе 1918 года, и последовавшие убийства ряда советских руководителей, а также захват бандитами машины Ленина в 1919 году заставили ВЧК усилить внимание к проблемам государственной охраны.
В конце ноября 1920 года в соответствии с постановлением Президиума ВЧК было создано Специальное отделение. Перед ним были поставлены задачи по обеспечению охраны руководства государства. В 1930 году Специальное отделение было упразднено, а его функции передали в Оперативный отдел ОГПУ.
Осенью 1936 года на базе подразделений Оперода был образован самостоятельный Отдел охраны ГУГБ НКВД, а в декабре того же года Отдел охраны стал Первым Отделом ГУГБ НКВД СССР.
В ходе проходивших в 1941-1946 годах изменениях в структуре органов госбезопасности СССР сначала Отдел, а затем Управление охраны последовательно входили в состав Наркомата государственной безопасности, НКВД, а после войны — в состав Министерства государственной безопасности СССР. При этом в составе МГБ было создано два Управления охраны – Управление №1 осуществляло личную охрану Сталина, а Управление №2 отвечало за безопасность других руководителей страны.
В 1990-1991 годах, после избрания Михаила Горбачева президентом СССР, была создана Служба охраны президента. Она стала правопреемницей 9-го Управления КГБ. В 1991 году органы государственной охраны были объединены в рамках Главного управления охраны Российской Федерации. В 1993-1996 годах, как самостоятельное федеральное ведомство в системе государственной охраны существовала Служба безопасности президента Российской Федерации (СБП). В мае 1996 года был принят закон "О государственной охране", в соответствии, с которым была создана Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО). В июле того же года СБП была объединена с ФСО.
Обеспечение мобилизационной готовности
На это управление были возложены задачи по строительству новых, модернизации и реконструкции существующих пунктов управления Совмина РСФСР, поддержанию их в постоянной готовности к применению. С 1991 года на управление были возложены обязанности организации и обеспечения мобилизационной подготовки управления делами Совмина РСФСР, а с января 1992 года — администрации президента и аппарата правительства России.
В августе 1991 года указом президента России 5-е управление вошло в состав администрации президента РСФСР. С сентября 1992 года оно было преобразовано в управление планирования и реализации специальных программ президентской администрации.
Сегодня Главное управление обеспечивает исполнение президентом страны полномочия в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ.
Раскрытие архивов
Для желающих изучить историю российских спецслужб ФСБ уже проделала большую работу, опубликовав значительный объем документов из своих архивов.
К примеру, буквально за несколько дней до столетия органов безопасности ФСБ совместно с Российской академией наук представила десятитомный сборник документов "Совершенно секретно: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922 – 1934 годы)". Работа по выпуску этого уникального труда длилась почти 20 лет. Издание, подготовленное Центральным архивом ФСБ в тесном сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными историками, открыло научному сообществу ранее не публиковавшиеся документы о разнообразных сторонах жизни советского общества в период НЭПа и индустриализации.
Органы безопасности – мощная сила, способная эффективно противодействовать угрозам государственной стабильности и жизни российских граждан. Труд множества оперативных сотрудников, работников информационно-аналитических и технических подразделений привычно незаметен для миллионов обычных людей. Но Россия может по праву гордиться своими спецслужбами, быть уверена в их верности долгу и готовности в любых испытаниях защитить Родину.