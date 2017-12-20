Опора державы: российские органы безопасности отмечают вековой юбилей

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Столетие со дня образования органов безопасности России отмечается в среду. Двадцатого декабря 1917 года была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК).

Президент России Владимир Путин в среду выступит на торжественном вечере, посвященном Дню работника органов безопасности, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

Служба ради государства



Госбезопасность. Этим словом обозначается система специальных служб, без которой немыслимо существование России как сильной и независимой державы. Это внешняя разведка, контрразведка, антитеррористическая деятельность, защита государственной границы, охрана руководства страны.

История отечественных спецслужб богата яркими подвигами и легендарными, героическими именами. Закономерно, что, по мнению специалистов, органы государственной безопасности России по праву считаются лучшими в мире.

Созданные вскоре после Октябрьской революции 1917 года отечественные органы безопасности обеспечили сохранение и развитие молодого советского государства. Многочисленные подвиги чекистов приблизили победу в Великой Отечественной войне. В годы "холодной войны" отечественные спецслужбы во многом обеспечили сохранение мира.

Пройдя через сложный период начала 1990-х годов, сопровождавшийся откровенным шельмованием спецслужб либеральной общественностью, российские органы безопасности сохранили высокий профессионализм и верность долгу. Они вновь помогли спасти страну от распада, внеся огромный вклад в победу над терроризмом на Северном Кавказе.

Опираясь на боевой опыт своих предшественников, специальные службы успешно решают стоящие перед ними задачи по обеспечению безопасности России и ее интересов, жесткой борьбе с терроризмом и экстремизмом, защите конституционного строя, законности, прав и свобод граждан страны. Значителен вклад российских спецслужб в разгром международных террористов в Сирии.

Работа в органах безопасности требует от их сотрудников особого склада характера и личных качеств – прежде всего, патриотизма, великолепных навыков, высокого личного мужества, готовности по первому приказу ради интересов страны выполнить наиболее сложные и опасные задачи.

Одно из ключевых направлений работы органов безопасности – противодействие деятельности иностранных спецслужб. Сообщалось, что зарубежные разведки в последние годы усилили интерес не только к закрытой политической и военной информации, но и к сведениям о научном и технологическом потенциале России. Поэтому от эффективности контрразведки зависит не только безопасность России, но и в значительной степени конкурентоспособность ее экономики.

Сегодня особые требования предъявляются и к российской внешней разведке. Речь, в первую очередь, идет о своевременном прогнозировании и выявлении внешних угроз суверенитету России и внутренней стабильности в стране. От оперативности и качества информации, добываемой Службой внешней разведки, напрямую зависит эффективность принимаемых руководством России как решений внутри страны, так и на международной арене.

Обеспечение безопасности России невозможно и без надежной защиты ее границ. Поэтому продолжается оснащение Пограничной службы ФСБ новой техникой, развивается современная пограничная инфраструктура. Еще один важный аспект работы российских спецслужб – защита киберпространства. Необходимость усиления работы в этом направлении доказали события последних лет.

Особые требования предъявляются к Федеральной службе охраны, обеспечивающей безопасность руководства страны. Обязательной составляющей безопасности России остается и работа по поддержанию в режиме постоянной готовности пунктов управления и других мобилизационных объектов. За это направление отвечает Главное управление специальных программ президента России.

От ВЧК до ФСБ

Россия, как и любое другое государство, на всех этапах своего развития нуждалась в надежной защите своих национальных интересов. Конечно, и до 1917 в России были структуры, ведавшие разведкой, контрразведкой, обеспечивавшие охрану границ страны. Но они не были объединены в единую систему.

Большевики, придя к власти в октябре 1917 года, поначалу не имели понимания, как обеспечить безопасность государства и общества. Но осознание необходимости этого пришло очень быстро. Двадцатого декабря (по новому стилю) 1917 года Совет народных комиссаров постановил создать ВЧК, новую структуру возглавил Феликс Дзержинский.

На ВЧК возлагались задачи, в частности, по пресечению и ликвидации всех контрреволюционных и саботажнических попыток и действий по всей стране, со стороны кого бы они ни исходили, а также по выработке мер по борьбе с ними.

Структура ВЧК впоследствии неоднократно менялась. Уже с февраля 1918 года она стала именоваться Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и преступлениями по должности, то есть ВЧК занималась и борьбой с коррупционерами, и откровенными проходимцами, которые из корыстных устремлений старались "примазаться" к большевистской партии.

Важнейшими элементами ВЧК оставались контрразведывательные отделы или отделения (КРО), военная контрразведка (Особый отдел, созданный 19 декабря 1918 года), внешняя разведка (Иностранный отдел, был создан 20 декабря 1920 года).

В сентябре 1919 года для "борьбы с контрреволюцией и саботажем в промышленности" создается Экономический отдел ВЧК. В феврале 1919 года был организован секретный (впоследствии — секретно-оперативный) отдел, задачей которого являлось наблюдение за членами и деятельностью антисоветских партий, политических групп и организаций, а также борьба с контрреволюционной угрозой со стороны этих сил.

Шестого февраля 1922 года ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления (ГПУ) при Народном комиссариате внутренних дел РСФСР. Второго ноября 1923 года президиум ЦИК СССР создал Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Председателем ГПУ и ОГПУ до конца своей жизни оставался Феликс Дзержинский, которого после кончины в 1926 году сменил Вячеслав Менжинский, руководивший ОГПУ до 1934 года.

В июле 1934 года по постановлению ЦИК органы государственной безопасности вошли в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР. Осуществление контрразведывательных и разведывательных функций в его структуре было возложено на Главное управление государственной безопасности — ГУГБ НКВД СССР.

В результате очередной реорганизации, произошедшей в феврале 1941 года, НКВД СССР был разделен на два самостоятельных органа: Наркомат внутренних дел СССР и Наркомат государственной безопасности (НКГБ) СССР. В совместном постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) и СНК СССР это решение мотивировалось необходимостью максимального улучшения агентурно-оперативной работы органов государственной безопасности и возросшим объемом работы, проводимой НКВД.

Но после начала Великой Отечественной войны уже 20 июля 1941 года НКГБ и НКВД вновь были слиты в единый союзный Народный комиссариат внутренних дел. Впрочем, в апреле 1943 года НКГБ был опять выделен в отдельный наркомат.

Изменения структуры органов госбезопасности продолжились и после войны. В марте 1946 года НКГБ был преобразован в Министерство государственной безопасности СССР, которое после кончины Сталина в марте 1953 года было слито с Министерством внутренних дел СССР в общее союзное МВД.

Спустя год, в марте 1954 года был создан Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. КГБ как единая организация, ведавшая вопросами разведки, контрразведки, пограничной службы, охраны руководства страны и другими, просуществовал до распада Советского Союза в декабре 1991 года.

К моменту распада СССР в КГБ, в частности, входили Первое главное управление (внешняя разведка), Второе главное управление (контрразведка внутри страны), Третье управление (военная контрразведка), Главное управление пограничных войск и другие.

Еще в мае 1991 года в соответствии с решением Съезда народных депутатов России был создан Комитет государственной безопасности РСФСР, имевший статус союзно-республиканского государственного комитета. В ноябре 1991 года КГБ РСФСР был преобразован в Агентство Федеральной безопасности РСФСР.

В январе 1992 года вышел президентский указ об образовании Министерства безопасности Российской Федерации на базе упраздняемых Агентства Федеральной безопасности и Межреспубликанской службы безопасности. Но в декабре 1993 года министерство было упразднено, вместо него возникла Федеральная служба контрразведки.

Наконец, в апреле 1995 года вышел закон "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации", на основании которого ФСБ стала правопреемником ФСК.

Основные задачи, решаемые Федеральной службой безопасности, — контрразведывательная деятельность, борьба с терроризмом, борьба с особо опасными формами преступности, защита государственной границы России, обеспечение информационной безопасности.

Герои времен войны



Неоценим вклад органов госбезопасности в победу в Великой Отечественной войне. Чекисты выиграли поединок с отлаженной машиной гитлеровских спецслужб, которые были важнейшим инструментом политики фашистской Германии.

С января 1941 года и до нападения гитлеровцев советская внешняя разведка направила политическому руководству СССР не менее ста разведывательных сообщений, в которых говорилось, что Германия развяжет войну в первой половине 1941 года.

В первые часы и дни войны Пограничные войска НКВД, будучи подготовленными к войне, нанесли агрессору значительный урон и показали, как бить фашистов. После начала войны чекисты вынуждены были перестраиваться, работать с огромным напряжением, противостоя гитлеровским спецслужбам и в тяжелых условиях отступления советских войск и перестройки народного хозяйства страны.

Органы военной контрразведки вели активную борьбу со шпионами, диверсантами, провокаторами в войсках, прифронтовой полосе и тылу. Только в битве за Москву осень 1941 года были обезврежены более 200 агентов абвера и около полусотни немецких диверсионно-разведывательных групп. В боях за Сталинград в августе-сентябре 1942 года военные контрразведчики разоблачили более 200 фашистских агентов.

Одновременно было создано Четвертое Управление НКВД. В его задачи, наряду с организацией партизанского движения на временно оккупированной территории Советского Союза, входило ведение разведки о военных планах гитлеровского командования на советско-германском фронте и ведение диверсионной работы. Это управление возглавлял генерал-лейтенант Павел Судоплатов. Для ведения разведывательно-диверсионной работы в тылу германской армии была создана Отдельная мотострелковая бригада особого назначения (ОМСБОН).

Кадровые части и истребительные батальоны НКВД внесли значительный вклад в разгром фашистов под Москвой. А 10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД летом 1942 года ценой героических усилий не позволила гитлеровцам захватить Сталинград. Значителен вклад чекистов и в оборону Ленинграда.

Для проведения разведки в тылу врага создавались специальные партизанские отряды и резидентуры в занятых врагом городах. Партизанское движение внесло особый вклад в Победу.

В составе партизанского отряда НКВД "Победители", который воевал на Западной Украине и которым командовал полковник Дмитрий Медведев, действовал легендарный советский разведчик Николай Кузнецов. Имевший исключительные языковые способности и отличные данные для оперативной работы, он еще до войны выполнял задания по получению ценной информации от немецких дипломатов, работавших в Москве.

В 1942 году Кузнецов был заброшен в тыл немцев в район украинского города Ровно. С документами на имя обер-лейтенанта Пауля Зиберта Кузнецов был вхож в круги германских офицеров и собирал интересующую Москву информацию. В частности, Кузнецов передал в Москву информацию о готовящемся покушении германских спецслужб на лидеров СССР, США и Англии во время Тегеранской конференции, о подготовке наступления вермахта на Курской дуге.

Помимо этого, Кузнецов занимался ликвидацией руководителей германского режима на Западной Украине. В марте 1944 года Кузнецов погиб в бою с украинскими националистами. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с нацистами, Николаю Кузнецову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Этого звания также посмертно были удостоены и другие выдающиеся разведчики, действовавшие на оккупированной гитлеровцами Украине, — Владимир Молодцов, Иван Кудря, Виктор Лягин.

А разведчица, медсестра партизанского отряда "Буря" Надежда Троян получила Золотую Звезду Героя Советского Союза за ликвидацию в 1943 году в Минске руководителя гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. Именно в 1943 году деятельность оперативных групп органов безопасности и созданных на их базе многочисленных партизанских формирований в тылу фашистов достигла максимального размаха, приобретя наступательный характер.

В то же время, стремясь взять реванш за поражение под Сталинградом, Германия к лету 1943 года значительно активизировала работу своих спецслужб: они усилили разведывательно-подрывную деятельность не только в прифронтовой полосе, но и в советском тылу, куда в массовом порядке забрасывались разведывательно-диверсионные группы.

Необходимо было предпринять ответные меры. Еще в апреле 1943 года органы военной контрразведки вновь были реорганизованы и преобразованы в Главное управление контрразведки СМЕРШ (от "Смерть шпионам") Народного комиссариата обороны, Управление контрразведки Наркомата военно-морского флота и Отдел контрразведки СМЕРШ НКВД СССР (для оперативного обслуживания войск наркомата). Советские чекисты своевременно разгадали стратегический замысел германских спецслужб и создали условия для централизованного руководства борьбой с забрасывавшейся агентурой, что позволило сорвать планы Берлина по дестабилизации советского тыла.

В целом, за годы войны контрразведчики разоблачили и обезвредили около 60 тысяч немецких шпионов и примерно 15 тысяч диверсантов. В тыл противника были переброшены более двух тысяч оперативных групп и около девяти тысяч советских агентов. Фашистам был нанесен огромный материальный и моральный ущерб. Действия чекистов во время войны отличались высоким патриотизмом и героизмом. Около 30 сотрудников органов госбезопасности были звания Героя Советского Союза, около 60 тысяч человек были награждены орденами и медалями.

После войны контрразведка провела очень большую работу по выявлению в разных районах СССР пытавшихся уйти от возмездия и "залегших на дно" изменников Родины, ставших в свое время пособниками гитлеровцев. В послевоенные годы чекисты вынесли на своих плечах всю тяжесть борьбы с террористическим подпольем — с бандеровцами на Западной Украине и "лесными братьями" в Прибалтике.

На острие борьбы с терроризмом



Одно из ключевых направлений работы российских спецслужб – борьба с экстремизмом и терроризмом, ставшими угрозой для всего мира. Опыт в этой области у органов госбезопасности накоплен еще с 1970-х годов, когда появилась легендарная группа "А", впоследствии названная "Альфой" – подразделение антитеррора, считающееся экспертами сильнейшим в мире.

Группа "А" была создана 29 июля 1974 года. Она появилась, когда еще была свежа в памяти трагедия, произошедшая на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда радикальная палестинская организация "Черный сентябрь" совершила теракт, жертвами которого стали 11 членов сборной Израиля и один немецкий полицейский. Стало ясно, что старые способы обеспечения безопасности мирного населения уже не работают.

Все указывало на то, что такие явления как массовый террор, взятие заложников и политический шантаж все больше и больше будут укореняться в жизни государств. Советский Союз воспринял эти перемены с особым волнением, ведь приближалась московская Олимпиада-80, а от повторения мюнхенского теракта никто не был застрахован. Поэтому в СССР срочно нужно было создать подразделение, которое не только ничем не уступало таким зарубежным антитеррористическим группам, как GSG 9 (ФРГ), Delta (США) и SAS (Великобритания), а даже превосходило бы их.

Но все приходилось создавать с нуля: разрабатывались новые методы обучения и тренировок, снаряжение и отдельные виды оружия создавались специально под нужды нового подразделения. Членов группы "А" готовили так, чтобы один ее боец был сильнее и тренированнее десяти человек, вместе взятых.

Двадцать седьмого декабря 1979 года в Афганистане состоялось боевое крещение бойцов группы "А": в составе специальных отрядов КГБ "Гром" и "Зенит", при поддержке мотострелкового батальона и роты десантников они, показав примеры исключительного мужества и профессионализма, провели штурм считавшегося неприступным дворца "Тадж-Бек", более известного как "дворец Амина".

Созданная для предотвращения угонов самолетов и освобождения заложников, группа "А" постепенно преобразовалась в мощную структуру по борьбе с терроризмом во всех его проявлениях. Как показали дальнейшие события, рождение этого спецподразделения было своевременным и адекватным ответом на вызовы времени.

Начало 1990-х годов стало самым тяжелым периодом в жизни группы "А". Внутриполитические потрясения не обошли спецназовцев стороной, и будущее подразделения оказалось неопределенным. Но вновь востребованными бойцы "Альфы" оказались после начала боевых действий на Северном Кавказе. Они непрерывно участвовали в боях, проводили захваты и ликвидацию бандитских главарей.

Наравне с "Альфой" в борьбе с террористами действовали и бойцы другого подразделения специального назначения — "Вымпел". Оно было создано в 1981 году в составе нелегальной разведки КГБ и предназначалось для действий за пределами СССР в "особый период".

Из обыкновенных людей в "Вымпеле" делали профессионалов высочайшего класса, которые должны были действовать в любой точке мира в любых условиях. И, разумеется, их готовили к жизни граждан той или иной страны. Уникальными были учения, в которых оттачивалось мастерство спецназовцев. В разных частях СССР они штурмовали крупные, хорошо охраняемые промышленные, в том числе атомные объекты, условно выводя их из строя. Результаты учений помогли усилить охрану этих предприятий. А некоторые сотрудники "Вымпела" даже смогли попасть в спецподразделения НАТО, где прошли спецподготовку по ведению контрпартизанской войны.

"Альфа" и "Вымпел" стали основой Центра специального назначения ФСБ, созданного осенью 1998 года по инициативе Владимира Путина, занимавшего тогда пост директора Федеральной службы безопасности. Главная задача ЦСН — борьба с международным терроризмом как в России, так и за ее пределами. Речь идет как о выявлении, предупреждении, пресечении, а также раскрытии и расследовании терактов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий.

Время доказало правильность решения о создании ЦСН. За почти 20 лет своей работы сотрудники Центра как самостоятельно, так и во взаимодействии с оперативными подразделениями провели множество оперативно-боевых мероприятий, в ходе которых изъято значительное количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, освобождены сотни захваченных боевиками заложников.

Были обезврежены активные члены бандформирований, среди которых такие одиозные главари, как Аслан Масхадов, Салман Радуев, Арби Бараев, Доку Умаров, Раппани Халилов, несколько эмиссаров запрещенной в России международной террористической организации "Аль-Каида" на Северном Кавказе.

Только в нынешнем году подразделения антитеррора предотвратили совершение в России двух десятков крупных терактов, пресекли деятельность около 60 законспирированных террористических ячеек. В стране были задержаны свыше тысячи и ликвидированы почти 80 бандитов и их пособников из числа сторонников международных террористических организаций.

Золотые страницы истории разведки



Особые страницы истории российских спецслужб занимают достижения внешней разведки. Она создавалась как неотъемлемая часть органов ВЧК.

К лету 1920 года международное и внутреннее положение Советской России усложнилось. Стало ясно, что без хорошо организованной работы за границей органы ВЧК не смогут своевременно выявлять и пресекать подрывную деятельность противника. Двадцатого декабря 1920 года Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК (ИНО). Эту дату принято считать датой рождения российской внешней разведки как самостоятельной спецслужбы. Основными задачами ИНО тогда были получение сведений о деятельности контрреволюционных белогвардейских организаций за границей и их агентуры, засылаемой в Россию, а также добывание секретной документальной информации, имеющей важнейшее значение для обеспечения безопасности государства.

В 1920-е годы советская внешняя разведка сделала первые шаги на международной арене. Она сумела заявить о себе и успешно выполняла задания центра, добилась положительных результатов в решении стоящих перед ней задач и внесла свой вклад в упрочение позиций СССР на международной арене. При этом советские разведчики приобрели много ценной агентуры, которая в основном работала на идейной основе.

В 1930-х годах к числу основных задач внешней разведки добавилось получение для советской промышленности технических новинок, которые не могут быть добыты обычным путем (научно-техническая разведка).

Важное значение придавалось ведению нелегальной разведки. Нелегальные резидентуры были созданы в Австрии, Германии, Англии, Франции, США, Турции и Китае. В те годы началась история легендарной группы агентов советской разведки из числа британских граждан, ставшей известной как "Кембриджская пятерка". От членов этой группы в предвоенные и военные годы СССР получил наиболее ценную информацию по основным международным проблемам.

По мнению специалистов, первая половина 1930-х годов были переломными для советской разведки. Ей тогда удалось создать прочные агентурные позиции в основных странах Запада, в сопредельных странах, на Дальнем Востоке и Китае. Это позволяло советскому руководству быть в курсе политики основных государств, своевременно принимать меры по нейтрализации агрессивных устремлений Японии на Дальнем Востоке.

Однако приход к власти в Германии Гитлера и развязанная им экспансия в Европе в скором времени подорвали приобретенные советской разведкой агентурные позиции, в результате чего буквально накануне войны ей пришлось принимать срочные меры по восстановлению агентурной сети в Европе. В те годы руководством разведки было принято решение о создании на базе нелегальных резидентур и групп, действовавших в Германии, Италии, Франции, Австрии и других странах, разведывательного нелегального аппарата специального назначения для организации диверсионных актов против нацистской Германии и ее сателлитов и проведения специальных акций против белоэмигрантских и троцкистских организаций.

Созданные нелегальные группы устраивали диверсии на германских пароходах, перевозивших вооружение и боевую технику для сторонников Франко во время гражданской войны в Испании. В то же время агентами советской разведки в Германии стали члены нелегальной антифашистской организации, получившей впоследствии название "Красная капелла". Советская внешняя разведка использовала "Красную капеллу" для получения ценной информации о планах и намерениях гитлеровского режима в отношении СССР.

Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз поставило перед разведкой госбезопасности необходимость коренной реорганизации ее работы. Помимо выявления военно-политических планов Германии и ее союзников во время войны и создания специальных отрядов для ведения разведывательно-диверсионных операций в отношении фашистов, требовалось выявлять истинные планы и намерения США и Англии по вопросам ведения войны и послевоенного устройства, вести разведку в нейтральных странах для того, чтобы не допустить их перехода на сторону стран "оси" Берлин-Рим-Токио.

За годы войны в Центр регулярно поступала политическая информация об отношении США к СССР, по перспективам открытия "второго фронта" в Европе, о сепаратных переговорах руководителя американских спецслужб в Европе Аллена Даллеса с представителями германского вермахта, другие ценные сведения. Разведка информировала высшее руководство страны о планах германского командования под Сталинградом, на Курской дуге, о других замыслах германского вермахта. Тем самым она тоже внесла колоссальный вклад в Победу.

Велика роль разведки и в создании советского атомного оружия в тяжелейших условиях первых послевоенных лет. Разведка своевременно привлекла внимание политического руководства СССР к ведущимся на Западе работам по созданию принципиально нового оружия и постоянно держало его в курсе событий. Перед разведкой был поставлен ряд задач по атомной проблеме, которая в оперативной переписке получила название "Энормоз". Огромную роль в добывании информации по атомной проблеме сыграли выдающиеся разведчики Леонид Квасников, Александр Феклисов, Владимир Барковский, Анатолий Яцков, Семен Семенов.

С помощью данных, полученных разведкой, отечественные атомщики сверялись с зарубежным опытом в отношении тех идей и разработок, которые вели сами, благодаря чему удалось достигать наилучших результатов. Первый советский атомный заряд удалось создать в сжатые сроки и успешно испытать в августе 1949 года. А операцию по добыче атомных секретов США многие специалисты считают самой значительной из известных разведывательных операций в мировой истории.

Послевоенные годы стали важными для внешней разведки. В связи с созданием НАТО, ставившего своей задачей военное противостояние странам Восточной Европы, страны-члены этой организации приступили к координации своих усилий по подрыву СССР и других социалистических стран. Но советская разведка активно выявляла планы США и НАТО. Самым известным советским разведчиком, работавшим в то время, стал Вильям Фишер, вошедший в историю как Рудольф Абель.

В 1960-х годах условия работы разведки КГБ на главных направлениях значительно осложнились. Ежегодно Пентагон пересматривал в сторону увеличения количество объектов для нанесения ядерных ударов на территории СССР в будущей мировой войне. Поэтому среди главных задач разведки тогда были слежка за подготовкой США и НАТО к нанесению упреждающего ядерного удара против СССР и стран Варшавского договора. Большую роль сыграла разведка в урегулировании Карибского кризиса в октябре 1962 года, когда мир стоял на грани ядерной катастрофы.

В 1970-х годах внешняя разведка вела активную деятельность во всех регионах, в которых имелись политические, экономические и иные интересы СССР. Большое внимание уделялось выявлению позиции основных стран Запада в отношении Советского Союза. Благодаря координации разведывательных усилий со спецслужбами социалистических стран, советская разведка добывала важнейшие сведения по всем интересующим инстанции проблемам. Активно велась научно-техническая разведка. Получаемые разработки новейших образцов техники в развитых странах регулярно передавались в народное хозяйство страны и многие из них были внедрены.

Разведка отслеживала негативные для СССР тенденции развития ситуации в различных региона мира, признаки кризиса на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, других регионах мира. Получаемая по разведывательным каналам информация позволяла руководству страны заранее быть в курсе событий и предпринимать необходимые меры по предотвращению негативных для СССР последствий.

Одной из самых известных операций стала добыча секретов о ядерной программе ЮАР. Ту задачу решил выдающийся разведчик-нелегал Алексей Козлов. Доложенная им в Центр информация помогла привлечь внимание мирового сообщества к ядерным планам ЮАР. Под давлением общественности власти этой страны вынуждены были свернуть свои исследования по созданию ядерного оружия. В июне 1980 года Козлов был арестован. Он мужественно выдержал пытки, оставаясь верным своему долгу и присяге. В 1982 году его обменяли на одиннадцать человек — десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР. Козлов позже был удостоен звания Героя России.

После распада СССР официальной преемницей Первого главка КГБ стала вновь образованная Служба внешней разведки РФ. В настоящее время СВР работает по пяти основным направлениям: политическому, экономическому, оборонному, научно-техническому, экологическому.

По понятным причинам, о результатах работы российской внешней разведки на современном этапе еще не скоро можно будет рассказать. Но успехи разведчиков и сейчас отмечаются боевыми наградами. Так, в июне нынешнего года на проходившем в штаб-квартире СВР торжественном вечере по случаю 95-летия нелегальной разведки президент России Владимир Путин вручил награды ряду разведчиков. Один из них был награжден Звездой Героя России. Как отметил глава государства — "за доблесть и мужество при выполнении специальных заданий в условиях, связанных с риском для жизни".

Охрана руководства страны



Обстановка, сложившаяся в России после Октябрьской революции, была крайне напряженной. Она осложнялась выступлениями внутренней оппозиции, использовавшей тактику индивидуального террора против руководителей молодого советского государства. Поэтому правительство республики и руководство ВЧК поставили вопрос о создании специального подразделения, которое бы осуществляло физическую охрану руководителей государства.

После переезда в марте 1918 года правительства страны из Петрограда в Москву эта функция была возложена на оперативное отделение при президиуме ВЧК. Покушение на Владимира Ленина, осуществленное эсерами в августе 1918 года, и последовавшие убийства ряда советских руководителей, а также захват бандитами машины Ленина в 1919 году заставили ВЧК усилить внимание к проблемам государственной охраны.

В конце ноября 1920 года в соответствии с постановлением Президиума ВЧК было создано Специальное отделение. Перед ним были поставлены задачи по обеспечению охраны руководства государства. В 1930 году Специальное отделение было упразднено, а его функции передали в Оперативный отдел ОГПУ.

После создания общесоюзного наркомата внутренних дел структурой, осуществлявшей охрану не только высшего руководства страны, но и дипломатического корпуса и иностранных гостей, а также порядка на самых значимых общественных мероприятиях (парадах, демонстрациях, съездах) стал Оперативный отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (сокращенно Оперод).

Осенью 1936 года на базе подразделений Оперода был образован самостоятельный Отдел охраны ГУГБ НКВД, а в декабре того же года Отдел охраны стал Первым Отделом ГУГБ НКВД СССР.

В ходе проходивших в 1941-1946 годах изменениях в структуре органов госбезопасности СССР сначала Отдел, а затем Управление охраны последовательно входили в состав Наркомата государственной безопасности, НКВД, а после войны — в состав Министерства государственной безопасности СССР. При этом в составе МГБ было создано два Управления охраны – Управление №1 осуществляло личную охрану Сталина, а Управление №2 отвечало за безопасность других руководителей страны.

В декабре 1946 года оба управления охраны, а также Управление Коменданта Московского Кремля были объединены в Главное управление охраны (ГУО) МГБ СССР. В течение последующих семи с небольшим лет структура охраны первых лиц государства опять менялась, и после образования в 1954 году КГБ СССР в его состав вошло 9-е Управление (охрана руководителей партии и правительства). Вплоть до 1990 года знаменитая "Девятка" ведала государственной охраной.

В 1990-1991 годах, после избрания Михаила Горбачева президентом СССР, была создана Служба охраны президента. Она стала правопреемницей 9-го Управления КГБ. В 1991 году органы государственной охраны были объединены в рамках Главного управления охраны Российской Федерации. В 1993-1996 годах, как самостоятельное федеральное ведомство в системе государственной охраны существовала Служба безопасности президента Российской Федерации (СБП). В мае 1996 года был принят закон "О государственной охране", в соответствии, с которым была создана Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО). В июле того же года СБП была объединена с ФСО.

Обеспечение мобилизационной готовности



Наверное, меньше всего в обществе известно о Главном управлении специальных программ президента Российской Федерации (ГУСП). Эта спецслужба ведет свою историю с 6 января 1977 года, когда было образовано 5-е управление Управления делами Совета министров РСФСР.

На это управление были возложены задачи по строительству новых, модернизации и реконструкции существующих пунктов управления Совмина РСФСР, поддержанию их в постоянной готовности к применению. С 1991 года на управление были возложены обязанности организации и обеспечения мобилизационной подготовки управления делами Совмина РСФСР, а с января 1992 года — администрации президента и аппарата правительства России.

В августе 1991 года указом президента России 5-е управление вошло в состав администрации президента РСФСР. С сентября 1992 года оно было преобразовано в управление планирования и реализации специальных программ президентской администрации.

Наконец, в январе 1994 года управление планирования и реализации спецпрограмм было преобразовано в Главное управление специальных программ президента Российской Федерации. Тем самым был создан государственный орган, объединивший не только подразделения, обеспечивающие подготовку документальной мобилизационной базы, но и систему специальных объектов. Главное управление в качестве структурного подразделения вошло в состав администрации Кремля.

Сегодня Главное управление обеспечивает исполнение президентом страны полномочия в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ.

Раскрытие архивов



Важным аспектом работы российских спецслужб стало повышение своей открытости для общества и противодействие попыткам фальсификации отечественной истории, в том числе органов безопасности.

Для желающих изучить историю российских спецслужб ФСБ уже проделала большую работу, опубликовав значительный объем документов из своих архивов.

К примеру, буквально за несколько дней до столетия органов безопасности ФСБ совместно с Российской академией наук представила десятитомный сборник документов "Совершенно секретно: Лубянка — Сталину о положении в стране (1922 – 1934 годы)". Работа по выпуску этого уникального труда длилась почти 20 лет. Издание, подготовленное Центральным архивом ФСБ в тесном сотрудничестве с ведущими отечественными и зарубежными историками, открыло научному сообществу ранее не публиковавшиеся документы о разнообразных сторонах жизни советского общества в период НЭПа и индустриализации.

Органы безопасности – мощная сила, способная эффективно противодействовать угрозам государственной стабильности и жизни российских граждан. Труд множества оперативных сотрудников, работников информационно-аналитических и технических подразделений привычно незаметен для миллионов обычных людей. Но Россия может по праву гордиться своими спецслужбами, быть уверена в их верности долгу и готовности в любых испытаниях защитить Родину.