Американский "Статус-6". США готовят ответ российской ядерной торпеде

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. В глубине океана бесшумно движется сигарообразный объект. Из люков грузового отсека субмарины один за другим к берегу устремляются беспилотные аппараты. Как только дроны окажутся в заданных координатах, бортовая электроника активирует детонаторы установленных в них ядерных фугасов. Эта, казалось бы, фантастическая картина недалека от реальности. На этой неделе американское Агентство передовых оборонных разработок DARPA определилось с подрядчиком по программе Hunter ("Охотник") — системе, способной устроить локальный ядерный апокалипсис. О том, чем потенциально может угрожать России один из самых секретных подводных проектов Пентагона, — в материале РИА Новости.

© Boeing Подводный беспилотник Echo Voyager © Boeing Подводный беспилотник Echo Voyager

В тендере победил один из флагманов американской оборонки — корпорация Northrop Grumman, которой в рамках контракта предстоит разработать систему доставки некоей "полезной нагрузки" с борта сверхбольших подводных беспилотников (XLUUV). Событие осталось незамеченным в СМИ, однако ряд экспертов не исключает, что "Охотник" может повлиять на стратегический баланс сил между Россией и НАТО.

Открытых данных о проекте Hunter почти нет. В документации, размещенной на сайте госзакупок американского правительства, сообщается лишь о том, что в системе доставки полезного груза используют уже готовый "транспортный модуль", который предоставит ВМС США. По мнению ряда специализированных американских изданий, "Охотник" может применяться для разведки, минирования и борьбы с подводными лодками. Впрочем, высказываются и более смелые предположения.

Беспилотная гигантомания

Очевидно, что проект Hunter имеет непосредственное отношение к недавно анонсированной программе создания сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Orca Extra-Large Unmanned Underwater Vehicle (XLUUV). В начале октября 2017-го Пентагон на условиях конкурса заказал компаниям Boeing и Lockheed Martin проектирование первых опытных образцов аппаратов Orca ("Косатка"). Сумма контрактов составила 43,2 и 42,3 миллиона долларов соответственно. Судя по утечкам в СМИ, длина подводного беспилотника может достигать сорока метров. Всего ВМС США намерены получить девять таких аппаратов.

© AFP 2017 / Noticas Argentinas/ Stringer Спасательная команда флота ВМС США возле судна Skandi Patagonia в гавани Комодоро-Ривадавия перед отплытием на поиски пропавшей субмарины "Сан-Хуан". 21 ноября 2017 © AFP 2017 / Noticas Argentinas/ Stringer Спасательная команда флота ВМС США возле судна Skandi Patagonia в гавани Комодоро-Ривадавия перед отплытием на поиски пропавшей субмарины "Сан-Хуан". 21 ноября 2017

Среди главных требований к новой системе — повышенная автономность и способность действовать самостоятельно без постоянной связи с центром управления. Основную часть внутреннего объема "Косатки" займет грузовой отсек, способный вместить несколько модулей различного назначения.

Не совсем мирные миссии

В комплексе с упомянутой выше системой Hunter аппарат получит революционные возможности. По сути это будет первая в мире необитаемая платформа — носитель дронов, что многократно увеличит радиус боевого применения морских беспилотных систем. Все находящиеся сегодня на вооружении ВМС США подводные аппараты способны удаляться от корабля управления максимум на 300 километров. Судя по имеющейся информации, радиус действия "Косатки" может достигать 12 тысяч километров, а автономность плавания несколько месяцев. В этих целях Boeing предлагает применить в силовой установке аппарата дизель-электрическую схему: электродвигатель и оборудование лодки будут питаться электричеством от аккумуляторов, которые будут периодически подзаряжаться дизель-генератором. Такая схема уже с успехом воплощена на другом детище Boeing — экспериментальном пятнадцатиметровом необитаемом аппарате Echo Voyager. То есть фактически дальность плавания аппарата будет ограничиваться лишь запасом дизельного топлива на борту.

Представители Boeing и Lockheed Martin отмечают, что "Косатка" создается для разведки, поиска и уничтожения мин, а также доставки грузов. Однако американские ВМС рассматривают XLUUV в том числе и как средство борьбы с подводными лодками и нанесения ударов по наземным целям. В мирном характере "Косатки" сомневаются и российские эксперты.

"В силу больших габаритов, разведывательные задачи здесь видятся менее вероятными, чем задачи транспортные, — рассказал РИА Новости эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов. — Что касается упомянутых грузов, гипотетически здесь можно предположить возможность несения различных гидроакустических датчиков или противокорабельных мин".

Между тем на американских милитаристских интернет-форумах обсуждается и другая гипотетическая задача "Косатки". Горячие головы считают, что перспективный гаджет может быть использован для нанесения ядерных ударов по береговой инфраструктуре противника.

Их ответ "Статусу-6"

Симптоматично, что ранее замороженная разработка "Косатки" активизировалась после того, как мир впервые узнал о планах России по созданию необитаемого подводного аппарата "Статус-6". По информации, которая в ноябре 2015-го случайно попала в СМИ, аппарат "Статус-6" способен самостоятельно преодолевать под водой расстояние в 10 тысяч километров на недосягаемой для противолодочных средств глубине в 1000 метров. Основным предназначением перспективной российской системы называют нанесение ядерных ударов по береговой инфраструктуре противника. Информация о "Статусе-6" вызвала тогда переполох в Пентагоне.

"В принципе можно допустить возможность несения подобным аппаратом торпеды с ядерным зарядом или размещения интегрированного в конструкцию ядерного заряда. То есть создания своего рода "оружия возмездия" для нанесения неизбежного удара по противнику в случае начала полномасштабной ядерной войны", — считает Денис Федутинов.

© AP Photo / Ahn Young-joon Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея © AP Photo / Ahn Young-joon Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея

Теоретическую возможность использования "Косатки" и подобных ей систем для нанесения ядерных ударов РИА Новости подтвердили и в Фонде перспективных исследований (ФПИ) — организации, занимающейся в том числе созданием подводных беспилотных систем для нужд ВМФ России. "Технически это возможно, вопрос практического применения подобных систем подлежит внимательной проработке, — считает руководитель направления физико-технических исследований ФПИ Игорь Денисов. — Потребуется решить много вопросов и главный из них — как обеспечить безопасность доставки, ведь сама платформа низкоскоростная, заметная и должна кем-то охраняться".

Так или иначе, но работа над проектами сверхбольшого подводного дрона Orca и его бортового беспилотника Hunter уже идет "стахановскими" темпами. В Lockheed Martin признают, что, несмотря на высокую загруженность мощностей, проектирование "Косатки" сегодня является одной из самых приоритетных задач корпорации, в ней участвуют несколько подразделений компании. Первый этап работ должен быть завершен к началу 2020 года. Не так много времени и у разработчиков системы доставки полезной нагрузки — на реализацию проекта Hunter заказчик отводит компании Northrop Grumman 45 недель.