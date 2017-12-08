Американский "Статус-6". США готовят ответ российской ядерной торпеде

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. В глубине океана бесшумно движется сигарообразный объект. Из люков грузового отсека субмарины один за другим к берегу устремляются беспилотные аппараты. Как только дроны окажутся в заданных координатах, бортовая электроника активирует детонаторы установленных в них ядерных фугасов. Эта, казалось бы, фантастическая картина недалека от реальности. На этой неделе американское Агентство передовых оборонных разработок DARPA определилось с подрядчиком по программе Hunter ("Охотник") — системе, способной устроить локальный ядерный апокалипсис. О том, чем потенциально может угрожать России один из самых секретных подводных проектов Пентагона, — в материале РИА Новости.
Открытых данных о проекте Hunter почти нет. В документации, размещенной на сайте госзакупок американского правительства, сообщается лишь о том, что в системе доставки полезного груза используют уже готовый "транспортный модуль", который предоставит ВМС США. По мнению ряда специализированных американских изданий, "Охотник" может применяться для разведки, минирования и борьбы с подводными лодками. Впрочем, высказываются и более смелые предположения.
Беспилотная гигантомания
Очевидно, что проект Hunter имеет непосредственное отношение к недавно анонсированной программе создания сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Orca Extra-Large Unmanned Underwater Vehicle (XLUUV). В начале октября 2017-го Пентагон на условиях конкурса заказал компаниям Boeing и Lockheed Martin проектирование первых опытных образцов аппаратов Orca ("Косатка"). Сумма контрактов составила 43,2 и 42,3 миллиона долларов соответственно. Судя по утечкам в СМИ, длина подводного беспилотника может достигать сорока метров. Всего ВМС США намерены получить девять таких аппаратов.
Среди главных требований к новой системе — повышенная автономность и способность действовать самостоятельно без постоянной связи с центром управления. Основную часть внутреннего объема "Косатки" займет грузовой отсек, способный вместить несколько модулей различного назначения.
Не совсем мирные миссии
Представители Boeing и Lockheed Martin отмечают, что "Косатка" создается для разведки, поиска и уничтожения мин, а также доставки грузов. Однако американские ВМС рассматривают XLUUV в том числе и как средство борьбы с подводными лодками и нанесения ударов по наземным целям. В мирном характере "Косатки" сомневаются и российские эксперты.
"В силу больших габаритов, разведывательные задачи здесь видятся менее вероятными, чем задачи транспортные, — рассказал РИА Новости эксперт по беспилотным системам Денис Федутинов. — Что касается упомянутых грузов, гипотетически здесь можно предположить возможность несения различных гидроакустических датчиков или противокорабельных мин".
Между тем на американских милитаристских интернет-форумах обсуждается и другая гипотетическая задача "Косатки". Горячие головы считают, что перспективный гаджет может быть использован для нанесения ядерных ударов по береговой инфраструктуре противника.
Их ответ "Статусу-6"
Симптоматично, что ранее замороженная разработка "Косатки" активизировалась после того, как мир впервые узнал о планах России по созданию необитаемого подводного аппарата "Статус-6". По информации, которая в ноябре 2015-го случайно попала в СМИ, аппарат "Статус-6" способен самостоятельно преодолевать под водой расстояние в 10 тысяч километров на недосягаемой для противолодочных средств глубине в 1000 метров. Основным предназначением перспективной российской системы называют нанесение ядерных ударов по береговой инфраструктуре противника. Информация о "Статусе-6" вызвала тогда переполох в Пентагоне.
"В принципе можно допустить возможность несения подобным аппаратом торпеды с ядерным зарядом или размещения интегрированного в конструкцию ядерного заряда. То есть создания своего рода "оружия возмездия" для нанесения неизбежного удара по противнику в случае начала полномасштабной ядерной войны", — считает Денис Федутинов.
Так или иначе, но работа над проектами сверхбольшого подводного дрона Orca и его бортового беспилотника Hunter уже идет "стахановскими" темпами. В Lockheed Martin признают, что, несмотря на высокую загруженность мощностей, проектирование "Косатки" сегодня является одной из самых приоритетных задач корпорации, в ней участвуют несколько подразделений компании. Первый этап работ должен быть завершен к началу 2020 года. Не так много времени и у разработчиков системы доставки полезной нагрузки — на реализацию проекта Hunter заказчик отводит компании Northrop Grumman 45 недель.