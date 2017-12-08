Минобороны получило запланированное на 2017 год количество вертолетов "Ми"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" передал Минобороны РФ все запланированные в 2017 году Ми-26, Ми-35М, Ми-28Н и учебно-боевые Ми-28УБ, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе холдинга.

"Предприятие "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") завершило поставку министерству обороны России военно-транспортных вертолетов Ми-26, боевых Ми-35М, Ми-28Н и учебно-боевых Ми-28УБ в рамках выполнения государственных контрактов за 2017 год. Все вертолеты успешно прошли приемо-сдаточные испытания и приняты ВКС России", — говорится в сообщении.

Ми-28УБ — учебно-боевая версия ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", оснащенная двойной системой управления, позволяющей пилотировать вертолет, как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Ми-26 – самый грузоподъемный из серийных вертолетов в мире.