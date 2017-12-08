Ядерный тупик: почему Россия и США не могут найти ракетный компромисс

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Историки считали это соглашение одним из самых важных, заключенных между СССР и США во второй половине ХХ века. Политики называли его "финишной чертой" в гонке вооружений. Антивоенные активисты утверждали, что ратификация этого документа сделала нашу планету намного более безопасным местом. Но годы, прошедшие с распада Советского Cоюза, доказали, что стабильность очень сложно закрепить на бумаге. Тридцать лет назад 8 декабря 1987 года Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в Вашингтоне бессрочный договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В условиях сегодняшней геополитической напряженности между США и Россией это соглашение "трещит по швам". Об основных положениях договора и его современных проблемах — в материале РИА Новости.

Что и почему запрещал договор РСМД?

И США, и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от одной тысячи до пяти тысяч километров) и малой (от пятисот до тысячи километров) дальности (РСД и РМД соответственно). Подобное оружие нарушало хрупкое равновесие холодной войны, так как его боевые блоки могли достигнуть своих целей за предельно малое время. Сторона, установившая такие системы вблизи границ противника, получала преимущество и могла уничтожить или серьезно снизить его потенциал для нанесения ответно-встречного или ответного ракетного удара.

РСД и РМД нарушали основополагающий принцип взаимного ядерного сдерживания. Кроме того, договор предписывал СССР и США уничтожить уже построенные ракеты, а также их пусковые установки в трехлетний срок. Документ предусматривал предельную открытость: обе стороны получали возможность вживую наблюдать процесс демонтажа и утилизации запрещенного оружия друг друга.

Какие системы пошли "под нож"?

Статья 3 договора РСМД предусматривала уничтожение следующих систем:

Ракеты средней дальности СССР: РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14, а также крылатые ракеты наземного базирования РК-55.

Ракеты малой дальности СССР: ОТР-22 "Темп-С", ОТР-23 "Ока".

Ракеты средней дальности США: MGM-31C Pershing II, BGM-109G (крылатая ракета Tomahawk наземного базирования).

Ракеты малой дальности США: MGM-31A Pershing IA

Программа утилизации была выполнена обеими сторонами к июню 1991-го. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846 ударных систем.

Когда договор начал "хромать"?

Какие еще аргументы в пользу выхода из РСМД выдвигала Россия?

В 2001-м президент США Джордж Буш — младший объявил, что национальная система противоракетной обороны (ПРО) будет защищать не только американскую территорию, но и союзников. Он не исключил размещения ее элементов в государствах Европы. В июне 2002-го США официально вышли из договора 1972 года об ограничении систем противоракетной обороны, предписывавшего США и СССР иметь на своей территории лишь один район, прикрытый ПРО. Именно тогда ряд экспертов высказал опасения, что инфраструктура противоракет (ракет, способных перехватить баллистическую цель) может быть использована для монтажа на их основе ударных систем — все тех же РСД и РМД. На решение Джорджа Буша — младшего немедленно отреагировал президент Владимир Путин, заявивший о возможном выходе России из договора РСМД.

В 2007 году министр обороны Сергей Иванов охарактеризовал договор РСМД как "реликт холодной войны" Он заявлял, что Россия должна иметь на вооружении ракеты средней и малой дальности уже хотя бы потому, что они есть у Индии, Пакистана, Кореи, КНР, Ирана и Израиля: "Эти страны расположены недалеко от наших границ, и не учитывать этого мы не можем. Только две страны не имеют права обладать этими ракетами: Россия и США. Вечно так продолжаться не может".

Чуть позже в том же году командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов заявил, что Россия готова восстановить производство баллистических ракет средней дальности: "Как класс БРСД были уничтожены, но документация вся осталась, технология вся осталась. В кратчайшее время, если понадобится, производство этих комплексов будет восстановлено. Но уже с новыми технологиями, на новой элементной базе, с новой системой управления, с новыми возможностями". Это заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что Польша и Чехия намерены принять предложение США о размещении элементов ПРО (РЛС наблюдения и ракет-перехватчиков) на их территории.

Почему сегодня США настаивают на выходе из РСМД?

С 2013-2014 годов США стали обвинять Россию в нарушении договора РСМД. Вашингтон утверждает, что в 2008-2011 годах на полигоне Капустин Яр испытывалась крылатая ракета наземного базирования на дальность более 500 километров, что запрещено соглашением. С 2017 года в США начали утверждать, что это оружие якобы было развернуто. По мнению многих российских специалистов, речь идет о ракетах оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Представители Минобороны категорически отвергают обвинения американцев, утверждая, что максимальная дальность их полета составляет как раз 500 километров. Вашингтон тем не менее уверен, что эта характеристика была намеренно занижена. Но доказательств, как и в большинстве подобных случаев, не предоставляет. По тому же принципу США "ополчились" на крылатые ракеты "Калибр".

"Американцы неоднократно обвиняли нас в нарушении ДРСМД, в качестве аргумента подчеркивая, что наши "Калибры" летают дальше, чем разрешено соглашением, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, эксперт-американист Сергей Судаков. — Однако "Калибры" мы используем морского базирования — запрет на них не распространяется. Вместе с тем у наших военных есть доказательства, что американцы разрабатывают и ставят на вооружение наземные ракетные комплексы средней и малой дальности. Это и модернизированные ATACMS, и оружие на основе перспективных разработок в области ракетного топлива и новых двигателей, способных повысить дальнобойность ракет. Американцы не хотят себя сдерживать никакими договорами. Они рассуждают просто: раз отношения с Россией обострены до предела, значит, нужно снимать все ограничения и действовать самостоятельно без оглядки на другие страны".

Что будет дальше?

Российский МИД в пятницу сообщил, что Россия будет соблюдать все условия договора о ликвидации ракет средней и малой дальности до тех пор, пока их соблюдают США. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что "Москва не приемлет попыток разговаривать с ней языком ультиматумов, оказывать на Россию военно-политическое и санкционное давление, о чем взахлеб рассуждают в Вашингтоне".

К одному из примеров такого давления можно отнести намерение США развернуть в следующем году в Польше универсальные комплексы Aegis Ashor, предназначенные для пуска не только противоракет, но и ударных крылатых ракет большой дальности. А это уже прямое и неприкрытое нарушение ДРСМД. В четверг замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что, "если американцы пойдут на шаги, означающие фактический слом договора, наш ответ будет, как сказал президент Владимир Путин, "мгновенным и зеркальным".

Каким может быть этот ответ, еще десять лет назад сказал командующий РВСН Николай Соловцов. Вся документация по запрещенным ракетам у России есть. И вновь возобновить производство ракет средней и малой дальности — вопрос времени. Причем очень короткого.