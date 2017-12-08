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Безопасность

Оружие прорыва: Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80

08:0008.12.2017
(обновлено: 08:07 08.12.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской областиТанк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Невероятная для 43-тонной машины скорость 70 километров в час, отличная динамика, усиленная комбинированная броня и сокрушительная огневая мощь — Минобороны России до конца 2017-го отправит на ремонт очередную партию газотурбинных танков Т-80БВ. Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, на предприятиях корпорации "Уралвагонзавод" их основательно "перетряхнут", проверят и обновят. О том, какие возможности получат усовершенствованные "восьмидесятки", — в материале РИА Новости.

Вторая жизнь

Этим летом на выставке "Армия-2017" Минобороны и корпорация "Уралвагонзавод" подписали долгосрочный контракт на глубокую модернизацию Т-80БВ. УВЗ реставрирует их сразу по двум программам — базовой и улучшенной. Первая предусматривает замену штатного прицела на всепогодный "Сосна-У", установку прицела-дублера и существенную доработку двигателя, в результате которой танк по аналогии с реактивными истребителями получит кратковременный форсажный режим.

Танк Т-72Б3 на полигоне Кадамовский в Ростовской области
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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"Реликтовый монстр": каким стал танк Т-72 после модернизации
По второй программе в дополнение ко всему устанавливаются модули усиленной динамической защиты "Реликт". Кроме того, в обоих случаях проводятся комплексное техническое обслуживание, тщательная диагностика и замена деталей, выработавших ресурс. Танки модернизируются партиями по несколько машин, в зависимости от потребностей и финансовых возможностей Минобороны. Доработку Т-80 по базовой схеме планируется завершить в следующем году.

© РИА Новости / Олег ЗолотоПерейти в фотобанкТанк Т-80 на российско-белорусских учениях "Щит Союза – 2011"
© РИА Новости / Олег Золото
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Танк Т-80 на российско-белорусских учениях "Щит Союза – 2011"

Буквально на днях несколько посвежевших Т-80БВ пополнили парк Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Машины сразу передали заранее подготовленным экипажам и отправили на полигон Радыгино для обкатки и пристрелки вооружения. Точность попаданий штатным снарядом по мишеням командование контролировало через беспилотники "Орлан-10".

© РИА Новости / Вадим ЖерновУчения танкистов в Ленобласти
© РИА Новости / Вадим Жернов
Учения танкистов в Ленобласти

Огонь и защита

Стоит отметить, установка прицела "Сосна-У" (как в усовершенствованном Т-72Б3) помогла заметно улучшить систему управления огнем и повысить огневой потенциал "восьмидесятки". Благодаря тепловизору, лазерному дальномеру и автомату сопровождения цели, новый прицельный комплекс обеспечивает стабильное наведение орудия в любых метеоусловиях днем и ночью, причем на предельные дальности. Независимый телевизионный прицел-дублер необходим для ведения огня из пушки и спаренного пулемета при повреждении или отказе основных прицелов. К примеру, при их обесточивании в бою. Кроме того, в модернизированных версиях Т-80 установлен усовершенствованный механизм заряжения.

Танк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Летающий танк" Т-80
Замена навесной динамической защиты предыдущего поколения "Контакт" на более современную "Реликт" позволяет повысить устойчивость Т-80 к попаданиям не только кумулятивных снарядов, но и бронебойно-подкалиберных. Это важно, поскольку роль кинетических противотанковых боеприпасов в вооруженных конфликтах в последние годы заметно возросла. К слову, "болванки" с сердечниками из обедненного урана в больших количествах хранятся в арсеналах бронетанковых соединений НАТО — и списывать их пока никто не собирается. 

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкВоенные учения на полигоне "Алагяз" в Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Военные учения на полигоне "Алагяз" в Армении

Из-за высокой скорости и автономности советское командование изначально предполагало использовать танки Т-80 как главное средство прорыва, эффективное при нанесении первых проникающих ударов. Именно поэтому ими старались в первую очередь укомплектовать соединения Западной группы советских войск, дислоцированные у границы ГДР и ФРГ. По стратегическому плану скоростным машинам была уготована решающая роль в возможной войне с НАТО — уничтожение передовых рубежей альянса в Европе и стремительный бросок к Ла-Маншу несколькими клиньями. К счастью, этот сценарий остался лишь на бумаге.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкТанк Т-80 на генеральной репетиции военно-патриотической программы "Непобедимые и легендарные"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Танк Т-80 на генеральной репетиции военно-патриотической программы "Непобедимые и легендарные"

Под свист турбин

Главная фирменная особенность танка Т-80 — его "сердце". Из-под бронепанелей корпуса слышится не привычное урчание дизельного двигателя, а характерное скорее для авиации мелодичное посвистывание газовой турбины. Это первый в мире основной танк с ГТД. Использование необычной для этого вида боевой техники силовой установки стало настоящим прорывом советских инженеров в области танкостроения. "Восьмидесятка" получилась беспрецедентно подвижной, маневренной и автономной.

Танк Армата на форуме Армия-2017. Архивное фото
© Фото : Министерство обороны РФ
Конструктор рассказал об эксплуатации новейшего российского танка "Армата"
Трехвальный ГТД-1000Т мощностью в 1100 лошадиных сил быстро разгоняет машину до 70 километров в час и имеет множество технических преимуществ: отлично заводится в мороз до минус 40 градусов, быстро заменяется, не глохнет при резкой остановке, устойчиво работает на различных видах топлива (от авиационного керосина до обычной солярки). Естественно, если танк заправить низкокачественным дизельным топливом, ресурс двигателя снизится. Но кто думает о ресурсе в реальных боевых условиях, когда стоит задача любой ценой прорвать оборону противника и продолжать наступление, заливая в горловины баков "все, что горит"? Примечательно, что, если стоять у передней части танка, его работу почти не слышно, — это говорит о низкой акустической заметности Т-80. В силу конструкции газотурбинный двигатель выполнен "сухим", то есть не требует заливки охлаждающей жидкости. Также ГТД не надо, как дизель, "подогревать" перед запуском на холоде.

© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкТанки Т-80 во время "Гонки героев" на Песочинском полигоне в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Танки Т-80 во время "Гонки героев" на Песочинском полигоне в Ленинградской области

За эти и другие качества турбине можно простить "прожорливость" (5,5 литра на километр против четырех у дизеля), низкую ремонтопригодность "в поле" из-за сложной конструкции, "капризный нрав" и требовательность к качеству топлива. Впрочем, для снижения расхода горючего разработана система автоматического стартера в генераторном режиме на стоянке. Ее также предполагается устанавливать в рамках модернизации.

© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкТанк Т-80
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Танк Т-80

Международное признание

Сейчас в распоряжении у России находятся 3,2 тысячи танков Т-80БВ. Такие данные приводятся в докладе Международного института стратегических исследований (IISS) The Military Balance. Из этих машин на вооружении стоят лишь двести, а остальные хранятся на складах в режиме консервации. Главный российский оператор Т-80 — Четвертая гвардейская танковая Кантемировская дивизия. Русский скоростной танк по достоинству оценили и за рубежом. Он экспортировался в несколько стран мира, включая Южную Корею, Республику Кипр и Йемен. Интересно, что поставками "восьмидесяток" вместе с БМП и БТР Москва гасила госдолг бывшего СССР перед Южной Кореей в середине 1990-х — начале 2000-х.

Танк Т-90 во время демонстрационного показа современных и перспективных образцов вооружения. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Минобороны опубликовало видео работы экипажа танка Т-90
В конце октября 2017-го портал "Поан Ньюз" со ссылкой на парламентария Ли Чон Голя сообщил о том, что Сеул пока не хочет торопиться со снятием российских танков с вооружения. Причина — отсутствие достойной альтернативы. "То, что танки Т-80У или бронемашины БМП-3 подтвердили свои выдающиеся способности в бою, — факт", — сказал Ли Чон Голь. Корейцы не раз жаловались, что испытывают трудности с ремонтом русских боевых машин из-за нехватки запчастей. Кроме того, Т-80 плохо "увязываются" с другой техникой, имеющейся у Сеула.

Как рассказал РИА Новости главный конструктор по модернизации, ремонту и обслуживанию специальной техники завода "Омсктрансмаш" (в группе УВЗ входит в ГК "Ростех") Андрей Сабаев, российское предприятие готово помочь корейским коллегам с техобслуживанием сложных узлов и даже модернизировать Т-80, но для этого требуется соответствующая заявка от Росборонэкспорта.

© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТанк Т-80 на марше
© РИА Новости / Антон Денисов
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Танк Т-80 на марше

 

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