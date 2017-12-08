Оружие прорыва: Россия приводит в порядок скоростные танки Т-80

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Андрей Станавов. Невероятная для 43-тонной машины скорость 70 километров в час, отличная динамика, усиленная комбинированная броня и сокрушительная огневая мощь — Минобороны России до конца 2017-го отправит на ремонт очередную партию газотурбинных танков Т-80БВ. Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, на предприятиях корпорации "Уралвагонзавод" их основательно "перетряхнут", проверят и обновят. О том, какие возможности получат усовершенствованные "восьмидесятки", — в материале РИА Новости.
Вторая жизнь
Этим летом на выставке "Армия-2017" Минобороны и корпорация "Уралвагонзавод" подписали долгосрочный контракт на глубокую модернизацию Т-80БВ. УВЗ реставрирует их сразу по двум программам — базовой и улучшенной. Первая предусматривает замену штатного прицела на всепогодный "Сосна-У", установку прицела-дублера и существенную доработку двигателя, в результате которой танк по аналогии с реактивными истребителями получит кратковременный форсажный режим.
Буквально на днях несколько посвежевших Т-80БВ пополнили парк Камчатского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. Машины сразу передали заранее подготовленным экипажам и отправили на полигон Радыгино для обкатки и пристрелки вооружения. Точность попаданий штатным снарядом по мишеням командование контролировало через беспилотники "Орлан-10".
Огонь и защита
Стоит отметить, установка прицела "Сосна-У" (как в усовершенствованном Т-72Б3) помогла заметно улучшить систему управления огнем и повысить огневой потенциал "восьмидесятки". Благодаря тепловизору, лазерному дальномеру и автомату сопровождения цели, новый прицельный комплекс обеспечивает стабильное наведение орудия в любых метеоусловиях днем и ночью, причем на предельные дальности. Независимый телевизионный прицел-дублер необходим для ведения огня из пушки и спаренного пулемета при повреждении или отказе основных прицелов. К примеру, при их обесточивании в бою. Кроме того, в модернизированных версиях Т-80 установлен усовершенствованный механизм заряжения.
Из-за высокой скорости и автономности советское командование изначально предполагало использовать танки Т-80 как главное средство прорыва, эффективное при нанесении первых проникающих ударов. Именно поэтому ими старались в первую очередь укомплектовать соединения Западной группы советских войск, дислоцированные у границы ГДР и ФРГ. По стратегическому плану скоростным машинам была уготована решающая роль в возможной войне с НАТО — уничтожение передовых рубежей альянса в Европе и стремительный бросок к Ла-Маншу несколькими клиньями. К счастью, этот сценарий остался лишь на бумаге.
Под свист турбин
Главная фирменная особенность танка Т-80 — его "сердце". Из-под бронепанелей корпуса слышится не привычное урчание дизельного двигателя, а характерное скорее для авиации мелодичное посвистывание газовой турбины. Это первый в мире основной танк с ГТД. Использование необычной для этого вида боевой техники силовой установки стало настоящим прорывом советских инженеров в области танкостроения. "Восьмидесятка" получилась беспрецедентно подвижной, маневренной и автономной.
За эти и другие качества турбине можно простить "прожорливость" (5,5 литра на километр против четырех у дизеля), низкую ремонтопригодность "в поле" из-за сложной конструкции, "капризный нрав" и требовательность к качеству топлива. Впрочем, для снижения расхода горючего разработана система автоматического стартера в генераторном режиме на стоянке. Ее также предполагается устанавливать в рамках модернизации.
Международное признание
Сейчас в распоряжении у России находятся 3,2 тысячи танков Т-80БВ. Такие данные приводятся в докладе Международного института стратегических исследований (IISS) The Military Balance. Из этих машин на вооружении стоят лишь двести, а остальные хранятся на складах в режиме консервации. Главный российский оператор Т-80 — Четвертая гвардейская танковая Кантемировская дивизия. Русский скоростной танк по достоинству оценили и за рубежом. Он экспортировался в несколько стран мира, включая Южную Корею, Республику Кипр и Йемен. Интересно, что поставками "восьмидесяток" вместе с БМП и БТР Москва гасила госдолг бывшего СССР перед Южной Кореей в середине 1990-х — начале 2000-х.
Как рассказал РИА Новости главный конструктор по модернизации, ремонту и обслуживанию специальной техники завода "Омсктрансмаш" (в группе УВЗ входит в ГК "Ростех") Андрей Сабаев, российское предприятие готово помочь корейским коллегам с техобслуживанием сложных узлов и даже модернизировать Т-80, но для этого требуется соответствующая заявка от Росборонэкспорта.