Король воздушного боя. На что будет способен Су-57 с новыми двигателями

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Российский истребитель пятого поколения Су-57 наконец-то получил новое "сердце". В среду стартовали летные испытания двигателя "Изделие 30", разработанного эксклюзивно для "невидимки". Днем ранее шеф-пилот компании "Сухой" Сергей Богдан поднял в воздух прототип, оборудованный этими движками. Полет продлился 17 минут и прошел без сбоев и нареканий. Именно двигатели до недавних пор оставались единственным недостающим звеном в программе Су-57, не позволявшим отнести эту машину к по-настоящему новому поколению. Теперь же самолетный "пазл" сложился окончательно. О том, какие возможности дадут Су-57 двигатели "Изделие 30", — в материале РИА Новости.
Дальше, выше, быстрее
"Наличие более современного двигателя повышает динамику самолета, разгонные характеристики, — рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка. — Новые двигатели более экономичны и обладают большими ресурсами. Поэтому эксплуатационные качества самолета и его боевые возможности будут повышены".
Говоря проще, двигатели "Изделие 30" сделают Су-57 более быстрым, маневренным и экономичным. Он сможет дольше оставаться в воздухе и получит возможность выполнять боевые задачи на больших расстояниях — по сравнению с истребителями предыдущих поколений. Собственно, именно серийное производство нового двигателя окончательно закроет вопрос, нужен ли нашим ВКС истребитель пятого поколения. Ранее ряд гражданских и военных экспертов высказывали сомнения в целесообразности производства Су-57, который отличался от серийного и проверенного в боевых действиях Су-35С, по сути, только малозаметностью.
Мощнее "Раптора"
Конструктивная возможность для установки новых двигателей была реализована на так называемых прототипах Су-57 второго этапа: Т-50-6 (первый полет — 27 апреля 2015 года), Т-50-8 (17 ноября 2016 года) и Т-50-9 (17 ноября 2016 года), а также Т-50-11 (первый полет — 6 августа 2017 года). Облик одиннадцатого самолета наиболее близок к серийной машине.
По данным из открытых источников, два двигателя "Изделие 30", установленные на Су-57, смогут развивать суммарную тягу до 36 тысяч килограммов в секунду. Движки ближайшего конкурента российской "невидимки" — американского истребителя F-22 Raptor — могут выдавать чуть меньше: около 32 тысяч килограммов в секунду. Но в чем отечественный самолет однозначно превосходит западных конкурентов, так это в маневренности. "Изделие 30" обеспечивает отклонение вектора тяги по всем ракурсам. Грубо говоря, оборудованный ими самолет может буквально танцевать в воздухе, резко меняя направление и скорость. Это позволяет истребителю уходить от ракет, "сбрасывать" с себя захват РЛС противника и эффективно драться с любым самолетом в маневренном ближнем бою. У двигателей F119-PW-100, установленных на американских "Рапторах", сопла отклоняются лишь по вертикали.
Готовность к серии
Напомним, в июле этого года на авиасалоне МАКС главком ВКС России Виктор Бондарев сообщил о подписании предварительного заключения по государственным совместным испытаниям первого этапа. Бондарев подчеркнул, что получена рекомендация о начале изготовления установочной партии самолетов Су-57. Таким образом, девятый, десятый и одиннадцатый прототипы вполне можно назвать предсерийными машинами.
"Пока я бы сказал, что физиологической границы для пилота ПАК ФА не существует. И по освоению, и по эксплуатации этого летательного аппарата, — подчеркнул главком ВКС. — Конструкторы работают над тем, чтобы машина делала максимум за пилота".
На завершающем этапе находится и программа разработки перспективных вооружений для нового самолета. Она включает в себя всю номенклатуру авиационных средств поражения: ракеты "воздух — воздух" малой и большой дальности, корректируемые авиабомбы, противотанковые управляемые ракеты.
"Этими разработками занимается концерн "Тактическое ракетное вооружение", — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — После завершения испытаний новые системы пойдут не только на ПАК ФА, но и на самолеты предыдущих поколений, что значительно повысит их боевые возможности. Очень надеюсь, что в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы ВКС России получат внушительную партию истребителей пятого поколения".
Первые серийные Су-57 начнут поступать в войска в следующем году. По данным из открытых источников, к завершению госпрограммы вооружений до 2025 года в составе ВКС будет около 60 истребителей пятого поколения. Первые двенадцать поставят до конца 2021 года.