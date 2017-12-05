Истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет с новым двигателем

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 (Т-50) совершил первый полет с двигателем второго этапа, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Испытания прошли штатно. За штурвалом находился герой России шеф-пилот компании "Сухой" (в составе ОАК) Сергей Богдан, полет длился семнадцать минут.

"Это доказательство высокого потенциала российского авиастроения, способного создавать высокоинтеллектуальные передовые системы — уникальный планер, инновационная цифровая начинка, новейшие двигатели", — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Су-57 (Т-50) — самолет пятого поколения, оснащенный принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. Самолет является проектом ПАК ДА.

Бомбардировщик будет дозвуковым и сможет решать задачи, которыми сейчас заняты сразу три типа самолетов дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Заместитель министра обороны Юрий Борисов заявлял журналистам, что серийное производство ПАК ДА планируется начать в 2028-2029 годах.