Артиллеристы ЗВО получили на вооружение станции разведки "Зоопарк"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Московской области, получили новейшие станции наземной артиллерийской разведки "Зоопарк", сообщает пресс-служба округа.

"Этот комплекс может следить за беспилотными летательными аппаратами противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона, что помогает осуществить беспрерывный канал подачи информации, а главное точный и своевременный", — заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Они широко применяются при проведении занятий по контрбатарейной стрельбе (артиллерийских дуэлях), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневой позиции артбатареи условного противника и уничтожить ее.

Кроме того, уникальность станции заключается в возможности одновременно обнаружить до 70 разных артиллерийских позиций противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа.