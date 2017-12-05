РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Артиллеристы ЗВО получили на вооружение станции разведки "Зоопарк"

17:2505.12.2017
06180
© РИА Новости / Вадим Жернов Учения танкистов в Ленобласти. Архивное фотоУчения танкистов в Ленобласти. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Артиллеристы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Московской области, получили новейшие станции наземной артиллерийской разведки "Зоопарк", сообщает пресс-служба округа.

Самоходная установка Бук-М3. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
В ЗВО начали прием новых зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3"
"Этот комплекс может следить за беспилотными летательными аппаратами противника, определять их координаты с последующей передачей данных на пункт управления артиллерийского дивизиона, что помогает осуществить беспрерывный канал подачи информации, а главное точный и своевременный", — заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Они широко применяются при проведении занятий по контрбатарейной стрельбе (артиллерийских дуэлях), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневой позиции артбатареи условного противника и уничтожить ее.

Кроме того, уникальность станции заключается в возможности одновременно обнаружить до 70 разных артиллерийских позиций противника и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа.

"Хризантема", "Гиацинт", "Тюльпан": бронебойные "цветы" российских войск
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРеактивная артиллерийская батарея системы залпового огня "Ураган" предназначена для поражения зенитных комплексов, техники мотопехотных и танковых рот противника, разрушения командных пунктов и объектов военной инфраструктуры, а также для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей на расстоянии до 35 километров.Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня БМ-27 Ураган во время стрельбы на учениях артиллерийских подразделений
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Реактивная артиллерийская батарея системы залпового огня "Ураган" предназначена для поражения зенитных комплексов, техники мотопехотных и танковых рот противника, разрушения командных пунктов и объектов военной инфраструктуры, а также для дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей на расстоянии до 35 километров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Гвоздика" создана для уничтожения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, а также для обеспечения проходов по заминированной территории и через полевые заграждения.Самоходная артиллерийская установка Гвоздика
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" создана для уничтожения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, а также для обеспечения проходов по заминированной территории и через полевые заграждения.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах практически любых групповых целей противника. РСЗО может использовать специальную ракету, которая выпускает БПЛА для разведки и корректировки огня.Реактивная система залпового огня Смерч
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Реактивная система залпового огня "Смерч" предназначена для поражения на дальних подступах практически любых групповых целей противника. РСЗО может использовать специальную ракету, которая выпускает БПЛА для разведки и корректировки огня.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкОсновной задачей самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" является борьба с бронированной техникой. Он может поразить танки, БМП, инженерные и фортификационные сооружения противника, а также малоскоростные воздушные цели.Противотанковый ракетный комплекс Хризантема-С во время репетиции Парада Победы на Красной площади
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Основной задачей самоходного противотанкового ракетного комплекса "Хризантема-С" является борьба с бронированной техникой. Он может поразить танки, БМП, инженерные и фортификационные сооружения противника, а также малоскоростные воздушные цели.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт" предназначены для уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника, а также для разрушения фортификационных сооружений на расстоянии до 30 километров. Для 2С5 разработаны высокоточные снаряды "Краснополь" и "Сантиметр", которые могут поразить бронетанковую технику на расстоянии до 20 километров.Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Самоходные артиллерийские установки 2С5 "Гиацинт" предназначены для уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника, а также для разрушения фортификационных сооружений на расстоянии до 30 километров. Для 2С5 разработаны высокоточные снаряды "Краснополь" и "Сантиметр", которые могут поразить бронетанковую технику на расстоянии до 20 километров.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРоссийская самоходная гаубица "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По сравнению с "Мстой-С", "Коалиция" обладает существенно увеличенной максимальной дальностью стрельбы (70 км против 29 км) и повышенной в 1,5 раза скорострельностью. САУ может поражать цель одновременно несколькими снарядами, находящимися на разных траекториях полета.Совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона к военному параду
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Российская самоходная гаубица "Коалиция-СВ" была впервые официально представлена на Параде в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По сравнению с "Мстой-С", "Коалиция" обладает существенно увеличенной максимальной дальностью стрельбы (70 км против 29 км) и повышенной в 1,5 раза скорострельностью. САУ может поражать цель одновременно несколькими снарядами, находящимися на разных траекториях полета.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" вооружен сверхманевренными квазибаллистическими ракетами со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями для обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. Большая часть полета такой ракеты проходит на высоте около 50 километров, что существенно выше потолка действия лучших мировых систем ПВО.Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" вооружен сверхманевренными квазибаллистическими ракетами со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями для обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. Большая часть полета такой ракеты проходит на высоте около 50 километров, что существенно выше потолка действия лучших мировых систем ПВО.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСамоходный миномет 2С4 "Тюльпан" выполнен по безбашенной схеме с открытой установкой орудия. В основной боекомплект 240-мм миномета 2Б8 входят фугасные и активно-реактивные мины с дальностью стрельбы в 9,65 и 19,69 километров. Для минометов разработаны зажигательные и кассетные мины, а также ядерные и нейтронные снаряды. Дополнительно 2С4 оборудован 7,62-мм пулеметом ПКТ. Благодаря своей маневренности, проходимости и отсутствию необходимости предварительной подготовки огневой позиции "Тюльпан" очень эффективен при штурме укрепленных районов противника.Посетители у 240-мм самоходного миномёта 2С4 Тюльпан
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" выполнен по безбашенной схеме с открытой установкой орудия. В основной боекомплект 240-мм миномета 2Б8 входят фугасные и активно-реактивные мины с дальностью стрельбы в 9,65 и 19,69 километров. Для минометов разработаны зажигательные и кассетные мины, а также ядерные и нейтронные снаряды. Дополнительно 2С4 оборудован 7,62-мм пулеметом ПКТ. Благодаря своей маневренности, проходимости и отсутствию необходимости предварительной подготовки огневой позиции "Тюльпан" очень эффективен при штурме укрепленных районов противника.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДивизионная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, а также командных пунктов и живой силы противника неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм.Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня Град
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дивизионная реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, а также командных пунктов и живой силы противника неуправляемыми реактивными снарядами калибра 122 мм.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковыми ракетами "Оникс", которые могут применяться как для поражения надводных кораблей противника, так и против наземных целей на расстоянии до нескольких сот километров.Новый береговой ракетный комплекс Бастион во время учений в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Береговой ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковыми ракетами "Оникс", которые могут применяться как для поражения надводных кораблей противника, так и против наземных целей на расстоянии до нескольких сот километров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗенитная самоходная установка "Шилка" предназначена для прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных и надводных целей на дальности до 2000 метров. Установка ведет огонь со скоростью 3400 снарядов в минуту.Зенитная самоходная установка Шилка
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Зенитная самоходная установка "Шилка" предназначена для прикрытия наземных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии до 2500 метров и высоте до 1500 метров, а также наземных и надводных целей на дальности до 2000 метров. Установка ведет огонь со скоростью 3400 снарядов в минуту.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамодвижущаяся противотанковая пушка "Спрут-Б" предназначена для поражения бронетанковой техники, легкобронированных целей, автомобилей, живой силы и инженерных сооружений противника.Самодвижущаяся противотанковая пушка Спрут-Б во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Самодвижущаяся противотанковая пушка "Спрут-Б" предназначена для поражения бронетанковой техники, легкобронированных целей, автомобилей, живой силы и инженерных сооружений противника.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие "Хоста" является глубоко модернизированной версией "Гвоздики". Помимо подавления живой силы противника, артиллерийский и минометных батарей, "Хоста" может уничтожить ракетные установки, бронированные цели и пункты управления противника на расстоянии до 14 километров.Самоходное артиллерийское орудие Хоста
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Самоходное артиллерийское орудие "Хоста" является глубоко модернизированной версией "Гвоздики". Помимо подавления живой силы противника, артиллерийский и минометных батарей, "Хоста" может уничтожить ракетные установки, бронированные цели и пункты управления противника на расстоянии до 14 километров.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРеактивная система залпового огня "Торнадо" имеет намного более высокую боевую эффективность, чем ее предшественники "Град" и "Смерч". Благодаря новой системе управления огнем с ГЛОНАСС навигатором и компьютеризированным баллистическим вычислителем установка ведет огонь по целям в автоматическим режиме без использования станций расчета и без ручной наводки механики.Военнослужащие заряжают реактивную артиллерийскую установку Торнадо
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Реактивная система залпового огня "Торнадо" имеет намного более высокую боевую эффективность, чем ее предшественники "Град" и "Смерч". Благодаря новой системе управления огнем с ГЛОНАСС навигатором и компьютеризированным баллистическим вычислителем установка ведет огонь по целям в автоматическим режиме без использования станций расчета и без ручной наводки механики.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" предназначена для огневой поддержки танков и пехоты в бою. Модернизированный вариант, получившей обозначение 2С19М2, отличается повышенной скорострельностью (до 10 выстрелов в минуту) и эффективностью огня (поражает цели одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ и находящимися на разных траекториях полета). На гаубице используется комплект "Накидка", который снижает ее заметность в радиолокационном и тепловом диапазонах.Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" предназначена для огневой поддержки танков и пехоты в бою. Модернизированный вариант, получившей обозначение 2С19М2, отличается повышенной скорострельностью (до 10 выстрелов в минуту) и эффективностью огня (поражает цели одновременно несколькими снарядами, выпущенными из одной САУ и находящимися на разных траекториях полета). На гаубице используется комплект "Накидка", который снижает ее заметность в радиолокационном и тепловом диапазонах.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для защиты от средств воздушного нападения. Комплекс может уничтожать цели, летящие на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Кроме того, ЗПРК способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Время реакции комплекса 4-6 секунд. За полторы секунды он успевает захватить цель и произвести пуск - это мировой рекорд. Модификация комплекса, проведенная в 2016 году, позволила увеличить дальность поражения целей до 40 км.Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" предназначен для защиты от средств воздушного нападения. Комплекс может уничтожать цели, летящие на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Кроме того, ЗПРК способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Время реакции комплекса 4-6 секунд. За полторы секунды он успевает захватить цель и произвести пуск - это мировой рекорд. Модификация комплекса, проведенная в 2016 году, позволила увеличить дальность поражения целей до 40 км.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК" на базе бронетранспортера БТР-80 предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника. Орудие может вести прицельный огонь без подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.Самоходное артиллерийское орудие С23 Нона-СВК на базе бронетранспортёра БТР-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Самоходное артиллерийское орудие С23 "Нона-СВК" на базе бронетранспортера БТР-80 предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления противника. Орудие может вести прицельный огонь без подготовки с закрытых позиций и прямой наводкой.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкБереговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Ракетами Х-35 комплекс может поражать цели на расстоянии до 120 километров. Ракетами Х-35У - до 260 километров.Военнослужащий у берегового ракетного комплекса Бал перед запуском противокарабельной крылатой ракеты в рамках учений Запад-2017
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Береговой ракетный комплекс "Бал" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья. Ракетами Х-35 комплекс может поражать цели на расстоянии до 120 километров. Ракетами Х-35У - до 260 километров.
/
Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена