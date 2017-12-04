МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Современная боевая техника, перспективные парашютные системы, модернизированное стрелковое оружие и экипировка, а также новые подразделения в оргштатной структуре — все это и многое другое получат Воздушно-десантные войска России в 2018-м. "Крылатая пехота" станет более мобильной и защищенной, освоит новые методы разведки и научится эффективно вести радиоэлектронную борьбу. Изменения коснутся всех частей и соединений ВДВ, которым, наравне с Сухопутными войсками, серьезно повысили финансирование в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. О том, какие новые "игрушки" получат российские десантники в ближайшем будущем, — в материале РИА Новости.
Литера "Д"
По информации из открытых источников, Силы общего назначения (Сухопутные войска и ВДВ) в ближайшие семь лет получат на перевооружение более четырех триллионов рублей из девятнадцати, заложенных в ГПВ-2025. Как неоднократно заявлял замминистра обороны Юрий Борисов, уже к 2020 году доля новой техники в Вооруженных силах должна составить не менее 70%. Арсеналы крылатой пехоты к этому показателю уже приблизились. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в начале декабря рассказал в интервью "Красной звезде", что количество современных и модернизированных образцов вооружений в его войсках составляет 60%.
Только за два последних года десантура получила четыре батальонных комплекта боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ — всего 120 единиц техники. А к 2020 году таких машин в ВДВ будет уже 300. Артиллерию ВДВ усилят самоходками "Спрут-СД", 125-миллиметровые орудия которых способны бороться даже с танками. В 2018-м ожидаются поставки около 30 машин этого типа. Параллельно из эксплуатации будут выводиться БМД-1, БТР-Д и легкие самоходки "Нона", хорошо послужившие родине в вооруженных конфликтах последних десятилетий, но уже морально устаревшие и физически изношенные. Кроме того, в 2018 году ВДВ получат 30 модернизированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-Д, предназначенных для восстановления техники и вооружения непосредственно в боевых условиях.
С недавних пор в соединениях Воздушно-десантных войск появились шесть танковых рот с машинами Т-72Б3. По словам Андрея Сердюкова, три из них в 2018 году будут усилены и переформированы в батальоны в составе 76-й и 7-й десантно-штурмовых дивизий и одной из десантно-штурмовых бригад. С парашютом танк, конечно, не сбросишь — слишком массивный. Но подразделения тяжелой бронетехники могут оказаться хорошим подспорьем для крылатой пехоты, наступающей в пешем порядке или на БМД.
Хай-тек для десанта
Ранее Сердюков сообщал и о другой новинке — десантируемом комплексе РЭБ "Лорандит-АД". Он будет базироваться на малогабаритном автомобиле повышенной проходимости и сможет эффективно подавлять любые радиоэлектронные средства. Командующий подчеркнул, что "Лорандит" пойдет в войска в 2021 году.
Что касается беспилотников, десантники используют их довольно давно, однако специализированные подразделения БЛА есть пока что не во всех частях и соединениях ВДВ. Тем не менее численность беспилотных комплексов растет. В начале ноября пресс-служба Минобороны сообщила, что до конца года Воздушно-десантные войска получат порядка 20 многофункциональных БЛА типов "Орлан", "Элерон" и "Тахион". Все они оснащены сменными модулями с тепловизионными, фото- и видеокамерами на гиростабилизированной поворотной платформе, а также аппаратурой для ретрансляции. Эти "летающие глаза" десанта повысят эффективность действий разведки и помогут в том числе корректировать огонь артиллерии.