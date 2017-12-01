Командующий рассказал подробности о перевооружении ВДВ

МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ получили четыре батальонных комплекта бронемашин БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка" за два года, сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

"За два года в войска уже поступило 120 единиц, четыре батальонных комплекта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", — сказал Сердюков в интервью газете " Красная Звезда ".

Он уточнил, что два комплекта уже поставлены на вооружение Ульяновской отдельной десантно-штурмовой бригады.

По словам командующего, в войска поступают самоходные артиллерийские орудия 2С9-1М, модернизированные образцы зенитных ракетных комплексов "Стрела-10МН" и переносные зенитные ракетные комплексы "Верба".

Ранее Сердюков сообщал, что ВДВ получат более 300 боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" до 2020 года.

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности.

БТР-МД "Ракушка" — российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты.