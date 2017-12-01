САМАРА, 1 дек — РИА Новости. Предполагаемый шпион СБУ, задержанный в Тольятти, улетел из России, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Гражданин Украины, который ранее был завербован СБУ Украины и задержан в Тольятти, в сопровождении судебного пристава был доставлен в аэропорт Курумоч и депортирован из России", — сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, мужчина вылетел из Самары рейсом в Стамбул в 2.05 мск. Из Турции он должен проследовать на Украину — в Одессу.

Ранее сообщалось, что украинца Сергея Сотникова, завербованного СБУ для сбора сведений на судоремонтном заводе в Тольятти, задержали сотрудники УФСБ по Самарской области. Мужчина признался, что приехал в регион для того, чтобы собрать информацию о тольяттинском заводе и о его производительной базе. По его словам, другие задания СБУ он не отрабатывал.

Как отметил источник в правоохранительных органах региона, сведения о деятельности тольяттинского завода Сотников не успел никому передать, поскольку был задержан. По информации силовиков, мужчина не нанес ущерба безопасности России, поэтому его не будут судить по статье "шпионаж". Его действия были квалифицированы как нарушение миграционного законодательства в связи с чем было принято решение депортировать его на родину.

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах Украины. Так, в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной в Самаре был пойман агент украинской военной разведки, который собирал сведения о военных и транспортных объектах в Ростовской и Самарской областях.