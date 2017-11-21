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Безопасность

Заноза для НАТО. Чем займутся российские военные в Сирии после разгрома ИГ*

19:3121.11.2017
(обновлено: 20:00 21.11.2017)
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© Фото : Минобороны РоссииРабота инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном АлеппоРабота инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото : Минобороны России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Военные успехи в борьбе с "Исламским государством"*, эффективные миротворческие инициативы и твердая позиция на международной арене — за последние два года Россия доказала, что вернулась на Ближний Восток всерьез и надолго. И уходить из этого стратегического региона в ближайшем будущем не собирается. Во вторник первый замглавы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич сообщил, что российские военные базы не будут выведены из Сирии и после окончания контртеррористической операции. Хотя численность группировки, скорее всего, заметно сократят. Но те, кто останутся, точно не будут сидеть сложа руки. О том, что даст России постоянное военное присутствие на Ближнем Востоке, — в материале РИА Новости.

Ограниченный контингент

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Путин: операция в САР подтвердила высокие характеристики российского оружия
О скором завершении операции российских ВКС против боевиков в понедельник заявил президент России Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он подчеркнул, что до полного разгрома экстремистов еще далеко, но военные свои задачи выполнили. Сирийское правительство сейчас контролирует более 98 процентов территории страны; армия практически взяла город Абу-Кемаль — последний населенный пункт, который еще частично занимает ИГ*; обстановка в зонах деэскалации стабильна, а количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, увеличилось до 234.

По словам первого замминистра обороны, генерала армии Валерия Герасимова, в стране уже создаются условия для восстановления мирной жизни и возвращения беженцев. Однако многие эксперты уверены, что эхо этой войны затихнет не скоро.

© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской армии ведут огонь по позициям боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. 12 ноября 2017
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской армии ведут огонь по позициям боевиков ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия. 12 ноября 2017

"Надо понимать, что Сирия еще долгие годы будет оставаться очагом напряженности, — рассказал РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин. — По одной только этой причине наши военные базы там необходимы. Россия сможет напрямую влиять на конфликтные ситуации, которые на Ближнем Востоке возникают регулярно. К тому же базы серьезно повышают возможности наших Вооруженных сил за рубежом. Но проблема в том, что у Сирии и России нет общих границ, поэтому снабжение объектов может быть затруднено — всегда будем от кого-то зависеть. К примеру, сейчас мы перебрасываем грузы через Иран".

Конечно, в послевоенной Сирии крупный российский воинский контингент не потребуется. По данным Клинцевича, численность Сухопутных войск и Воздушно-космических сил России там будет сокращена. Но Минобороны продолжит оказывать поддержку сирийскому правительству, в том числе и в возможных "локальных очагах напряжения".

Пустить корни

Моряки тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий на улицах сирийского города Тартус
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Адмирал Кравченко: Тартус превращается в полноценную базу ВМФ РФ
На сегодняшний день Россия использует в Сирии два крупных военных объекта — авиабазу Хмеймим в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ в городе Тартус на побережье Средиземного моря. Последний до конца 2012 года представлял собой достаточно скромный причальный комплекс с системой подачи пресной воды, техническими помещениями и штатом в четыре человека. Впрочем, уже в сентябре 2013 года Россия объявила о возобновлении своего военно-морского присутствия в Средиземном море. Стало ясно, что без полноценной точки опоры сводная эскадра не сможет эффективно действовать в регионе.

Полноценная реконструкция ПМТО началась в 2015 году. Штат специалистов на объекте стремительно увеличился до 1700 человек. Что именно происходит в Тартусе сейчас — тайна за семью печатями. Известно, что 3 декабря 2016 года Владимир Путин подписал "Распоряжение о подписании соглашения между Россией и Сирией о расширении территории пункта обеспечения ВМФ России в районе порта Тартус и заходах военных кораблей России в территориальное море Сирии", что, вероятно, говорит о строительстве полноценной военно-морской базы. По данным из открытых источников, порт после реконструкции будет иметь возможность принимать одновременно надводные корабли первого и второго рангов, крупнотоннажные баржи, подводные лодки, в том числе атомные. Естественно, такому объекту необходим надежный защитный периметр, а значит, в Тартус могут перебросить дополнительные силы ПВО, войска береговой обороны и подразделения морской пехоты.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии

Авиабаза Хмеймим, напротив, уже давно полностью обустроена. Российские военные неплохо обжились в Латакии, а небольшой палаточный лагерь, разбитый вблизи взлетно-посадочных полос, за два года превратился в полноценный город. Здесь есть все для максимально комфортного несения службы в непростых условиях жаркого засушливого климата. На базе имеются склады хранения боеприпасов и топлива, пункты заправки и ремонта техники, современные полевые пункты питания, банно-прачечные комплексы, хлебозаводы, медпункты и многое другое. Личный состав размещается в специальных комфортабельных блоках-контейнерах. Вокруг базы развернуты мощные оборонительные рубежи, состоящие, в том числе, из современных средств ПВО и радиоэлектронной борьбы.

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Зенитно-ракетный комплекс С-400

"Даже если отбросить в сторону геополитику и сугубо военные вещи, наличие этих баз пойдет нам только на пользу, — рассказал РИА Новости руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок. — Они обеспечат развитие сотрудничества между Россией и Сирией. Во-первых, наши солдаты и офицеры будут помогать правительству страны с разминированием территорий. Поверьте, там еще осталось столько взрывчатки, что саперам хватит работы на годы, если не на десятилетия. Во-вторых, они будут обучать и тренировать сирийских военных, помогать им осваивать вооружение и боевую технику российского производства. Словом, военным там хватит работы. Даже без войны".

Южный фланг

Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Выполнили задачу: Россия вывела половину авиагруппы с базы Хмеймим
Впрочем, забывать о геополитике тоже не стоит. Ближний Восток остается в зоне ключевых интересов США и их союзников по блоку НАТО. И появление нового игрока за региональным "карточным столом" явно не радует представителей североатлантического альянса, неоднократно высказывавших опасения, что Россия может еще больше увеличить свое военное присутствие. А такие возможности у Москвы действительно есть.

"Надо понимать, что Хмеймим — достаточно развитая авиабаза, способная принимать все типы самолетов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Базироваться там могут не только истребители, но и, скажем, дальние бомбардировщики Ту-22М3. Или даже стратегические ракетоносцы Ту-95 и Ту-160. Это открывает России возможности для парирования широкого спектра угроз. Крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 смогут достать в регионе любую цель. То же самое можно сказать и о "Калибрах", которыми вооружены корабли, базирующиеся в Тартусе. С одной стороны, мы, по сути, берем под контроль весь Ближний Восток. А с другой — парируем угрозы, которые могут быть для нас актуальными на южных флангах НАТО. Это исключительно удобная комбинация".

* Запрещенная в России террористическая организация.

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