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Безопасность

Из сотен тысяч батарей. Самые мощные удары русской артиллерии

08:0019.11.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВОСтрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 Гиацинт во межвидовых тактических учений 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Своя пехота их обожает и боготворит, вражеская — ненавидит и боится до паники. Они редко сталкиваются с противником лицом к лицу, предпочитая вести огонь из глубины боевых порядков. Их своевременная помощь решила исходы многих судьбоносных битв. В воскресенье, 19 ноября, свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Ракетных войск и артиллерии (РВиА) Вооруженных сил России. Сегодня у них на вооружении стоит более чем серьезный артиллерийский арсенал: почти пять тысяч орудий — от легких минометов до сверхтяжелых гаубиц и реактивных систем залпового огня. О самых громких в прямом смысле этого слова операциях русских богов войны — в материале РИА Новости.

Восемьдесят минут ада

Дата для празднования Дня РВиА выбрана неслучайно. Девятнадцатого ноября 1942 года войска Юго-Западного и Донского фронтов перешли в наступление на позиции третьей румынской армии северо-западнее Сталинграда, положив начало стратегической операции "Уран". Атаке предшествовала мощнейшая артиллерийская подготовка, серьезно проредившая оборонительные порядки противника. Советские пушки начали обстрел румынских частей ровно в семь часов утра по московскому времени, получив команду "Сирена".

© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкСоветские солдаты штурмуют дом в Сталинграде. 1943 год
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде. 1943 год

Как вспоминали очевидцы событий, 19 ноября стоял плотный белый туман, затруднявший корректировку орудий. Однако она была и не нужна — советские канониры пристреляли все объекты и ориентиры в зоне ведения огня за несколько дней до наступления. О начале артподготовки возвестил пронзительный сигнал полковых труб. Это был последний относительно негромкий звук, который услышали солдаты третьей румынской армии в этот день. Секунды спустя на их окопы обрушился огненный град. Почти четыре тысячи орудий и тяжелых минометов методично "утюжили" позиции противника. Земля буквально ходила ходуном. Обстрел был настолько мощным, что разбудил офицеров 22-й танковой дивизии вермахта в 30 километрах от места событий. Организованная система обороны румын практически сразу прекратила свое существование.

В пробитую артиллерией брешь устремились три танковые и двенадцать пехотных дивизий, а также два кавалерийских корпуса. Румыны пытались оказывать очаговое сопротивление, но в конце концов сдали позиции. Оглушительный "салют" из орудий, возвестивший начало финальной фазы сражения за Сталинград, грохотал ровно 80 минут. За это время артиллерией было уничтожено и подавлено 293 станковых пулемета, 100 артиллерийских и 60 минометных батарей, разрушено 196 блиндажей, 126 оборонительных сооружений.

Превентивный удар

Немаловажную роль советская артиллерия сыграла и в Курской битве. Началу крупнейшего танкового сражения в истории предшествовала мощная артиллерийская контрподготовка, в которой было задействовано более восьми тысяч орудий различных калибров. Вся эта армада открыла огонь по предполагаемым местам сосредоточения войск противника всего за десять минут до того, как он перешел в наступление. Стояла ночь, немцы были в движении, поэтому советские артиллеристы вели огонь практически на глазок. Но точность здесь играла второстепенную роль: орудий хватило, чтобы "засеять" взрывами все подозрительные овраги, холмы и рощицы в полосе наступления дивизий вермахта.

© РИА Новости / Иван ШагинПерейти в фотобанкБитва на Курской дуге. 1943 год
© РИА Новости / Иван Шагин
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Битва на Курской дуге. 1943 год

Немецкие войска понесли серьезные потери, еще даже не начав наступление. Благодаря артиллерийской контрподготовке удалось уничтожить 90 гаубичных и минометных батарей, десять складов с боеприпасами и топливом, 60 наблюдательных пунктов, десятки танков и сотни солдат противника. Гитлеровцам пришлось сдвинуть время наступления, что дало Красной армии дополнительные несколько часов на подготовку к обороне.

Снаряд по Берлину

В Берлинской наступательной операции была задействована мощнейшая за всю войну артиллерийская группировка. В полосе наступления Первого Белорусского и Первого Украинского фронтов действовало более девяти тысяч орудий и минометов, а также полторы тысячи реактивных минометов "Катюша". Артподготовка началась 16 апреля 1945 года в 5 часов утра по московскому времени. О ее масштабах говорят цифры. Только в зоне ответственности Первого Белорусского фронта на направлении главного удара на один километр фронта приходилось 358 тонн боеприпасов. Для поддержки наступления восьмой гвардейской армии генерала Чуйкова на семикилометровом участке прорыва привлекалось 77 артиллерийских, 10 танковых и самоходно-артиллерийских полков, что составляло на один километр фронта 266 орудий и минометов и более полусотни танков. В подобных баталиях советская артиллерия не участвовала ни до, ни после.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкСоветские артиллеристы во время боев на улицах Берлина
© РИА Новости
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Советские артиллеристы во время боев на улицах Берлина

А первый удар по самому Берлину 20 апреля нанесли орудия майора Ардалиона Зюкина, командовавшего первым дивизионом 30-й гвардейской пушечной артиллерийской бригады (47-я армия, Первый Белорусский фронт).

Офицер хорошо запомнил свой исторический приказ и уже после войны привел его слово в слово в одном из интервью: "По фашистскому логову Берлину, гранатой, взрыватель фугасный, уровень 30-00, буссоль 42-80, прицел 750, двадцать снарядов, беглый огонь!"

Дебют "Града"

В послевоенный период наиболее известной операцией Ракетных войск и артиллерии стало участие в пограничном конфликте с Китаем на полуострове Даманский. Напомним, в марте 1969 года КНР попыталась силой отнять у СССР небольшой клочок суши на реке Уссури. На Даманский вторглась войсковая группировка — до двух с половиной тысяч штыков с бронетехникой и тяжелым вооружением. В ходе двухнедельных боев погибли 58 советских пограничников, до последнего отбивавших атаки превосходящих сил противника.

Реактивная система залпового огня Град
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Шквал огня и стали. Чем опасны потомки советской "Катюши"
Конфликт завершился молниеносно 15 марта 1969 года. В 17:00 командующий войсками Дальневосточного военного округа генерал-полковник Олег Лосик отдал приказ об артиллерийском ударе по Даманскому силами двенадцати секретных на тот момент реактивных систем залпового огня "Град" 13-го отдельного реактивного дивизиона. Установки буквально перепахали весь полуостров. Снаряды уничтожили большую часть материально-технических ресурсов китайской группировки и военных, включая подкрепление, минометы, штабеля снарядов. А десять минут спустя в контратаку пошла советская пехота, занявшая Даманский, почти не встречая сопротивления. В результате артналета "Градов" Китай потерял более 800 человек убитыми и больше на остров не покушался.

Афганский урок

В вооруженных конфликтах последних десятилетий Ракетные войска и артиллерия играли значимую роль, но, конечно, не такую масштабную, как в Великой Отечественной. Изменился сам характер боевых действий. На смену полномасштабным общевойсковым сражениям пришли борьба с незаконными вооруженными формированиями и контрпартизанская деятельность. Чтобы уничтожить цель, больше не нужно засыпать ее тоннами снарядов. Достаточно нескольких точных попаданий.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главный калибр: Минобороны России восстанавливает атомные пушки
В частности, в Афганистане во время операции в Чарикарской долине в 1985 году свое боевое крещение прошла управляемая 240-миллиметровая фугасная мина "Смельчак" для тяжелого миномета "Тюльпан". Несколько подразделений мотострелков пытались уничтожить группу боевиков полевого командира Ахмад Шаха Масуда, укрывшихся в горной крепости. Прямой штурм мог привести к неоправданным потерям — в распоряжении душманов были два крупнокалиберных пулемета ДШК, гранатометы, стрелковое оружие и большой запас боеприпасов. К счастью, пехоте был придана минометная батарея. Расчет установки "Тюльпан" сделал один-единственный пристрелочный выстрел, после чего всего за 12 минут разнес "Смельчаками" крепость до основания.

Подобный подход остается актуальным и сегодня — максимум результативности при минимальном расходе боеприпасов. Подобного принципа придерживались создатели современного российского артиллерийского вооружения — самоходок "Мста-С" и новейших систем "Коалиция СВ", оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", реактивных "Торнадо". Боги войны по-прежнему остаются грозной силой, но с годами они стали гораздо более скупыми на "взрывные" эмоции.

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