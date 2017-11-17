"Супер-Борей". На что способен новый подводный ракетоносец "Князь Владимир"

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Почти 15 тысяч тонн водоизмещения, подводная скорость 30 узлов, 16 межконтинентальных баллистических ракет и великое имя, выбитое на рубке под Андреевским флагом. В Северодвинске в пятницу спустили на воду новый стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир". Он стал четвертым атомоходом проекта 955 "Борей" и первым модернизированным крейсером серии "Борей-А". "Князь Владимир" должен войти в боевой состав Северного флота уже в 2018-м году. Чем новый подводный ракетоносец отличается от своих предшественников и какие задачи он будет решать — в материале РИА Новости.

Тихий и быстрый

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Корабли этой категории сравнительно "тихие", что достигается размещением гребных винтов в кольцевых насадках или использованием водометных двигательных установок. Кроме того, на лодках четвертого поколения используются звукопоглощающие покрытия нового типа, а также другие технические решения. Корпуса таких АПЛ выполнены из маломагнитной стали и обеспечивают рабочую глубину погружения до 400 метров. Иными словами, главные особенности подводных крейсеров этого поколения — малозаметность, высокая скорость и способность эффективно уходить от преследования.

Полный цикл строительства "Владимира Великого" занял пять лет – официальная церемония его закладки состоялась 30 июля 2012 года. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев назвал спуск крейсера на воду важным практическим шагом в оснащении морских стратегических ядерных сил. Сегодня в составе Северного флота несет боевое дежурство головной "Борей" — "Дмитрий Донской". Еще два — "Александр Невский" и "Владимир Мономах" — приписаны к Тихоокеанскому флоту. Кроме того, на стапелях "Севмаша" достраивают еще четыре корпуса атомных подводных крейсеров. Речь идет об АПЛ "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III" и "Князь Пожарский". На воду их планируется спустить до 2022 года.

Об особенностях модифицированного проекта "Борей-А" известно не так уж и много. Но, если судить по просочившимся в прессу высказываниям военных и представителей ОПК, основные характеристики корабля и его вооружение остались прежними. Улучшения связаны, в частности, с уменьшением уровня так называемых физических полей подлодки. К этим параметрам относятся в первую очередь акустическая и магнитная "заметность" крейсера. От них зависит то, сможет ли АПЛ оставаться незаметной для противолодочных сил противника, на какой дистанции ее могут обнаружить системы самонаведения торпед и на каком удалении можно незаметно пройти мимо подводной мины. Кроме того, на "Князе Владимире" установлены усовершенствованные средства управления, связи и гидроакустики, а также улучшены условия жизни и работы экипажа.

Как и многоцелевая АПЛ "Казань" усовершенствованного проекта "Ясень-М", спущенная на воду в конце марта, "Князь Владимир" оснащен обновленными комплексами радиоэлектронного вооружения. При этом вся компонентная база электронной "начинки" крейсера произведена в России. Ранее многие элементы закупали в странах бывшего СССР.

Достойный конкурент

"Князь Владимир" на сегодняшний день является самым новым и совершенным подводным стратегическим ракетоносцем. По своим основным тактико-техническим характеристикам он превосходит американские АПЛ типа "Огайо", составляющие основу морской компоненты сил ядерного сдерживания США. Первый "Борей-А" имеет рабочую глубину погружения более 400 метров против 365 метров у "Огайо", а также опередил "американца" и в подводной скорости — 30 узлов против 25. Кроме того, автоматизация процессов управления "Князем Владимиром" позволила снизить численность команды до 107 человек. Для сравнения: в субмаринах "Огайо" численность экипажа составляет 155 человек, куда входят матросы, старшины и офицеры.

Основное ракетное вооружение российской АПЛ — 16 межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Каждая из них оснащена шестью разделяющимися головными блоками индивидуального наведения мощностью по 150 килотонн. Таким образом, одним полным залпом "Борей-А" может испепелить до сотни целей — городов, ракетных шахт, пунктов управления, мест базирования войск и промышленных объектов. По этому показателю, впрочем, он уступает американским "Огайо", которые несут по 24 ракеты Trident II с восемью или 14 блоками каждая (в зависимости от мощности). Зато "Булава" способна забросить свои боевые части на 9300 километров, а Trident II — на 7800.

Что дальше

Дальнейшим развитием проекта 955 станут атомные подводные лодки "Борей-Б". Информации об этом проекте в открытых источниках нет. По словам начальника Генштаба Вооруженных сил генерала армии Валерия Герасимова, работы над перспективным крейсером уже стартовали. В свою очередь, главком ВМФ адмирал Владимир Королев в пятницу сообщил, что вслед за "Бореем-Б" российский ОПК займется строительством атомных подводных крейсеров пятого поколения.

Речь идет о многоцелевых АПЛ проекта "Хаски". Формально они не будут стратегическими, но призваны решать широкий круг задач, в том числе и в интересах сил ядерного сдерживания. Разработка эскиза первого корабля уже началась. По данным из открытых источников, рассматриваются два варианта АПЛ. Один из них оснастят противолодочной модификацией ракет "Калибр" для борьбы с субмаринами, в первую очередь — стратегическими "Огайо". Второй, противокорабельный, вооружат перспективными гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По размерам АПЛ будет существенно меньше современных "Бореев" и "Ясеней".

Впрочем, далеко не факт, что первую "Хаски" спустят на воду в рамках Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Представители военного ведомства неоднократно отмечали, что упор в ней будет сделан на модернизацию сил общего назначения (Сухопутных войск и ВДВ).