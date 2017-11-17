Новейший и уникальный: ракетоносец "Князь Владимир" вывели из дока

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 17 ноя – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Новейший атомный ракетоносец "Князь Владимир", в закладке которого в 2012 году на "Севмаше" принял участие президент РФ Владимир Путин, в пятницу выведен из дока предприятия и начал движение для спуска на воду.
"Уникальный", "новейший", "превосходный" — эти эпитеты звучали на церемонии вывода из эллинга первого ракетоносца класса "Борей-А" "Князь Владимир". Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев назвал его будущим российской группировки морских стратегических ядерных сил. Впереди у "Князя" заводские испытания, а в 2018 году, по плану, он должен войти в состав Военно-морского флота страны.
Первый из "Бореев-А"
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован в "Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Как отмечают специалисты, атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".
Как отметил главнокомандующий ВМФ, общей сложности до середины 2020-х годов планируется завершить строительство всех АПЛ проекта "Борей-А". Их длина составляет 170 метров, ширина 13,5 метра, а полное водоизмещение — 24 тысячи тонн. Данные подводные крейсера способны нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава".
"Этот корабль по сравнению с предыдущим типовым проектом "Борей", конечно, обладает более усовершенствованными тактико-техническими характеристиками практически всех систем", — заявил журналистам адмирал Королев.
Выступая на церемонии, главнокомандующий отметил, что спуск "Князя Владимира" на воду открывает этап подготовки к большой исторической дате в истории Военно-морского флота — 60-летию атомного подводного флота России, которое будет отмечаться в 2018 году.
"Создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А", а затем и создание подводных лодок проекта "Борей-Б" с последующим строительством атомных подводных крейсеров 5-го поколения обосновано положениями морской доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подводных лодок на Тихоокеанском и Северном флотах", — отметил Королев.
Путь к морю
На церемонию вывода корабля из дока пришли официальные лица, работники и ветераны "Севмаша". Каждое событие – будь то закладка или спуск на воду корабля для северодвинцев – праздник. "Мы волнуемся за судьбу каждого корабля, все переживаем. Но у нас есть уверенность – мы не первый корабль сдаем, все-таки 133-й уже", — говорит гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.
Речи во славу "новорожденного", традиционный обряд освящения и бутылка шампанского, разбитая о борт лодки – на удачу. Экипаж корабля – а это более 100 человек — громко, слаженно и уверенно исполнил гимн России. По словам командира корабля капитана второго ранга Владислава Дружина, экипаж для службы на лодке подбирался тщательно – все подводники ранее служили на других АПЛ.
"Экипаж прошел качественную подготовку в городе Сосновый Бор Ленинградской области, после этого прибыл в беломорскую военно-морскую базу, продолжил работы на корабле, совместно с представителями промышленности участвует в наладке, проверке работоспособности систем вооружений и морской техники", — сказал Дружин.
По его словам, экипаж будет принимать участие в ходовых испытаниях. Говоря об особенностях лодки, военных тайн командир не раскрывает, но говорит, что корабль значительно отличается от лодок предыдущего поколения. "Тут качественно все новое, это очень большой скачок в конструктивных изменениях корабля, применены новые конструктивные технологии", — отметил Дружин и добавил, что в день вывода лодки из дока испытывает огромную ответственность и гордость за страну.
Торжественная церемония спуска на воду нового стратегического атомного подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске. 17 ноября 2017
От подвесных тележек до сауны
Евгений Архипович Сучок пришел работать на "Севмаш" в 1968 году. Сегодня, глядя на гигантскую субмарину "Князь Владимир", он вспоминает о том времени, когда сам выходил в море на подлодках первого поколения.
"Условия, когда я служил, были, можно сказать, адские – мы на подвесных тележках ночевали, когда в море выходили. А когда не в море – в казарме. А на втором поколении уже каюты были, на третьем – сауны, комнаты отдыха, а четвертое – двухместные каюты, есть телевизоры – мы раньше такого и не представляли. Для меня сравнивать эти поколения — как ад и рай", — говорит ветеран.
Он вспоминает о том, что управление на лодках первого поколения было практически полностью ручным. С каждым новым проектом системы совершенствовались, менялись условия службы и жизни на кораблях. "А вот это поколение – ему вообще аналогов нет. Здесь все цифровое, практически лодка на 95% в автоматическом режиме работает. И системы совершенные, перспективные, оборудование тоже – новейшие достижения: акустика, навигация… Самый высокий уровень, какой можно вообразить", — восхищается Сучок.
По его мнению, количество желающих служить на таких лодках в последние годы растет, у подводников есть понимание ответственности, желание совершенствоваться. "Есть стимул служить: зарплата, уважение, социальное благополучие", — уверен ветеран.
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Возвращение в море
По словам главнокомандующего ВМФ Владимира Королева, отличные боевые возможности надводных кораблей и подводных лодок, профессионализм военных моряков и священные более чем трехвековые традиции российского флота позволяют российским морякам выполнять самые сложные задачи в любом районе Мирового океана.
Говоря о подготовке, Королев сравнил показатели наплаванности боевых кораблей всех флотов и Каспийской флотилии: в 2013 году – 5,9 тысячи суток, а в 2017-м – более 17 тысяч суток. А если в 2012 году флот проводил чуть более 200 тактических учений, то в 2017 году этот показатель вырос до примерно 500.
"Это не интенсивность ради интенсивности, а неуклонное повышение качественных параметров нашей подготовки. Эти цифры говорят о том, что мы вернулись в море, как подобает Военно-морскому флоту государства с самой большой протяженностью морских границ", — отметил Королев, выступая на церемонии.
В настоящее время на стапеле северодвинского предприятия "Севмаш" продолжаются работы по созданию еще четырех серийных корпусов атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А". Это "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский".
"Юрий Долгорукий" – атомная подводная лодка с баллистическими ракетами нового поколения. Она является первой подлодкой, выпущенной Россией после Советской эпохи. Она была построена судостроительным заводом "Севмаш" в Северодвинске для ВМФ России. Закладка состоялась в 1996 году. Первые ходовые испытания судна состоялись летом 2009 года.
Знаменитый крейсер "Аврора", который находится на вечной стоянке у Петроградской набережной в Санкт-Петербурге, является объектом культурного наследия РФ. Крейсер первого ранга Балтийского флота знаменит своей ролью в Октябрьской революции 1917 года. Он был заложен в 1897 году на судостроительном заводе "Новое адмиралтейство" в Санкт-Петербурге. Крейсер был назван в честь парусного фрегата "Аврора", который прославился при обороне Петропавловска-Камчатского в годы Крымской войны.
Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным в составе Военно-морского флота РФ в своем классе. Тяжелый авианесущий крейсер предназначен для уничтожения крупных надводных целей, обороны морских соединений от нападений вероятного противника. Построен на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в начале 80-х годов прошлого века. Крейсер был назван в честь Николая Герасимовича Кузнецова, Адмирала Флота Советского Союза. Прежние названия судна в порядке присвоения: "Советский Союз" (проект), "Рига" (закладка), "Леонид Брежнев" (спуск на воду), "Тбилиси" (испытания).
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" был назван в честь адмирала Ивана Константиновича Григоровича, военно-морского министра России в 1911-1917 годах. Корабль был заложен в декабре 2010 года на стапеле судостроительного завода "Янтарь" в Калининграде и спущен на воду в марте 2014 года.
Спасательное судно-катамаран "Коммуна" Черноморского флота РФ является старейшим кораблем российского флота и старейшим в мире, находящимся на вооружении. Это судно было построено в 1915 году.
"Игорь Белоусов" – спасательное судно, построенное для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге. Корабль был спущен на воду в 2012 году. Судно предназначено для оказания помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте или находящихся в надводном положении, подачи воздуха, электроэнергии и спасательных средств на подводные лодки и надводные корабли. Кроме того, судно может осуществлять поиск и обследовать аварийные объекты.
Б-261 "Новороссийск" – дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 "Варшавянка". Судно предназначено для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Подводная лодка была заложена в августе 2010 года, спущена на воду в ноябре 2013 года, принята в состав флота в августе 2014 года.
ТК-208 "Дмитрий Донской" – это тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Акула", первый корабль в серии. Судно оснащено ракетным комплексом "Булава" с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. Лодка была заложена в июне 1976 года на "Севмашпредприятии", вступила в строй ВМФ в 1981 году, в 1982 году вошла в состав Северного флота. На сегодняшний день ТК-208 "Дмитрий Донской" является самой крупной подводной лодкой в мире.
"Петр Великий" – четвертый по счету и единственный находящийся в строю тяжелый атомный ракетный крейсер третьего поколения проекта 1144 "Орлан". Основное предназначение судна – уничтожение авианосных групп противника. Крейсер был заложен в 1986 году на стапеле Балтийского завода. Он был спущен на воду в 1989 году, а в 1988 году вступил в состав флота.
К-560 "Северодвинск" – это российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения, головной корабль проекта 885 "Ясень". Впервые в практике отечественного кораблестроения торпедные аппараты были расположены за отсеком центрального поста. Подлодка "Северодвинск" была заложена на оборонной судоверфи "Севмаш" в 1993 году. Судно было спущено на воду в 2010 году.