Новейший и уникальный: ракетоносец "Князь Владимир" вывели из дока

СЕВЕРОДВИНСК (Архангельская область), 17 ноя – РИА Новости, Анастасия Яконюк. Новейший атомный ракетоносец "Князь Владимир", в закладке которого в 2012 году на "Севмаше" принял участие президент РФ Владимир Путин, в пятницу выведен из дока предприятия и начал движение для спуска на воду.

"Уникальный", "новейший", "превосходный" — эти эпитеты звучали на церемонии вывода из эллинга первого ракетоносца класса "Борей-А" "Князь Владимир". Главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев назвал его будущим российской группировки морских стратегических ядерных сил. Впереди у "Князя" заводские испытания, а в 2018 году, по плану, он должен войти в состав Военно-морского флота страны.

Первый из "Бореев-А"

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" спроектирован в "Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" и принадлежит к четвертому поколению атомных подводных лодок. Как отмечают специалисты, атомные подводные ракетоносцы проекта "Борей-А" имеют улучшенные характеристики по ряду корабельных систем по сравнению со своими предшественниками, подводными лодками проекта "Борей".

Как отметил главнокомандующий ВМФ, общей сложности до середины 2020-х годов планируется завершить строительство всех АПЛ проекта "Борей-А". Их длина составляет 170 метров, ширина 13,5 метра, а полное водоизмещение — 24 тысячи тонн. Данные подводные крейсера способны нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава".

"Этот корабль по сравнению с предыдущим типовым проектом "Борей", конечно, обладает более усовершенствованными тактико-техническими характеристиками практически всех систем", — заявил журналистам адмирал Королев.

Выступая на церемонии, главнокомандующий отметил, что спуск "Князя Владимира" на воду открывает этап подготовки к большой исторической дате в истории Военно-морского флота — 60-летию атомного подводного флота России, которое будет отмечаться в 2018 году.

"Создание и строительство серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А", а затем и создание подводных лодок проекта "Борей-Б" с последующим строительством атомных подводных крейсеров 5-го поколения обосновано положениями морской доктрины России и направлено на выполнение задачи поддержания на высоком уровне оснащенности группировок стратегических подводных лодок на Тихоокеанском и Северном флотах", — отметил Королев.

Путь к морю

На церемонию вывода корабля из дока пришли официальные лица, работники и ветераны "Севмаша". Каждое событие – будь то закладка или спуск на воду корабля для северодвинцев – праздник. "Мы волнуемся за судьбу каждого корабля, все переживаем. Но у нас есть уверенность – мы не первый корабль сдаем, все-таки 133-й уже", — говорит гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

Речи во славу "новорожденного", традиционный обряд освящения и бутылка шампанского, разбитая о борт лодки – на удачу. Экипаж корабля – а это более 100 человек — громко, слаженно и уверенно исполнил гимн России. По словам командира корабля капитана второго ранга Владислава Дружина, экипаж для службы на лодке подбирался тщательно – все подводники ранее служили на других АПЛ.

"Экипаж прошел качественную подготовку в городе Сосновый Бор Ленинградской области, после этого прибыл в беломорскую военно-морскую базу, продолжил работы на корабле, совместно с представителями промышленности участвует в наладке, проверке работоспособности систем вооружений и морской техники", — сказал Дружин.

По его словам, экипаж будет принимать участие в ходовых испытаниях. Говоря об особенностях лодки, военных тайн командир не раскрывает, но говорит, что корабль значительно отличается от лодок предыдущего поколения. "Тут качественно все новое, это очень большой скачок в конструктивных изменениях корабля, применены новые конструктивные технологии", — отметил Дружин и добавил, что в день вывода лодки из дока испытывает огромную ответственность и гордость за страну.

От подвесных тележек до сауны

Евгений Архипович Сучок пришел работать на "Севмаш" в 1968 году. Сегодня, глядя на гигантскую субмарину "Князь Владимир", он вспоминает о том времени, когда сам выходил в море на подлодках первого поколения.

"Условия, когда я служил, были, можно сказать, адские – мы на подвесных тележках ночевали, когда в море выходили. А когда не в море – в казарме. А на втором поколении уже каюты были, на третьем – сауны, комнаты отдыха, а четвертое – двухместные каюты, есть телевизоры – мы раньше такого и не представляли. Для меня сравнивать эти поколения — как ад и рай", — говорит ветеран.

Он вспоминает о том, что управление на лодках первого поколения было практически полностью ручным. С каждым новым проектом системы совершенствовались, менялись условия службы и жизни на кораблях. "А вот это поколение – ему вообще аналогов нет. Здесь все цифровое, практически лодка на 95% в автоматическом режиме работает. И системы совершенные, перспективные, оборудование тоже – новейшие достижения: акустика, навигация… Самый высокий уровень, какой можно вообразить", — восхищается Сучок.

По его мнению, количество желающих служить на таких лодках в последние годы растет, у подводников есть понимание ответственности, желание совершенствоваться. "Есть стимул служить: зарплата, уважение, социальное благополучие", — уверен ветеран.

Возвращение в море



По словам главнокомандующего ВМФ Владимира Королева, отличные боевые возможности надводных кораблей и подводных лодок, профессионализм военных моряков и священные более чем трехвековые традиции российского флота позволяют российским морякам выполнять самые сложные задачи в любом районе Мирового океана.

Говоря о подготовке, Королев сравнил показатели наплаванности боевых кораблей всех флотов и Каспийской флотилии: в 2013 году – 5,9 тысячи суток, а в 2017-м – более 17 тысяч суток. А если в 2012 году флот проводил чуть более 200 тактических учений, то в 2017 году этот показатель вырос до примерно 500.

"Это не интенсивность ради интенсивности, а неуклонное повышение качественных параметров нашей подготовки. Эти цифры говорят о том, что мы вернулись в море, как подобает Военно-морскому флоту государства с самой большой протяженностью морских границ", — отметил Королев, выступая на церемонии.

В настоящее время на стапеле северодвинского предприятия "Севмаш" продолжаются работы по созданию еще четырех серийных корпусов атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта "Борей-А". Это "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III", "Князь Пожарский".