Шойгу назначил пресс-секретарем тележурналистку Россияну Марковскую

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую, об этом она сообщила РИА Новости.

"Пятнадцатого ноября был приказ о назначении", – сказала Марковская.

Как пояснила Марковская, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны, в то время как Игорь Конашенков остается директором департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета. Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании "Владивосток", с 2015 года – корреспондент телеканала "Звезда".