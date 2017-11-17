Шойгу призвал улучшить систему межведомственного взаимодействия

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Систему информационного межведомственного взаимодействия необходимо совершенствовать с учетом новейших научных подходов, в том числе развивать ее в регионах РФ, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на третьей межведомственной научно-практической конференции, посвящённой вопросам информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ.

По его словам, система межведомственного информационного взаимодействия показывает хорошие результаты, но "нельзя останавливаться на достигнутом".

"Важно предусмотреть дальнейшее комплексное развитие системы межведомственного взаимодействия с учетом новейших научных подходов. Особое внимание следует уделить ее совершенствованию на уровне субъектов РФ. Необходимо продолжить развитие защищенного и конфиденциального сегментов единого информационного пространства межведомственного взаимодействия", — сказал министр.

Он подчеркнул, что необходимо "постоянно оптимизировать алгоритмы совместной работы министерств и ведомств при решении задач обороны страны".

Он рассказал, что в сегодняшней конференции принимают участие представители более 300 министерств, ведомств, региональных организаций, органов исполнительной власти, научных организаций, вузов, предприятий промышленности и бизнеса.

"Уверен, что обсуждение темы пройдет в конструктивном ключе и будет способствовать объединению усилий в укреплении обороноспособности государства", — заключил Шойгу.