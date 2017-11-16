Черная благодарность. Как СССР помогал Польше и как та ему отплатила

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки тысяч тонн продовольствия, грузовые автомобили, самолеты, зимнее обмундирование, бензин, керосин — все это и многое другое СССР массово поставлял Польше в 1944-1945 годах. В четверг Минобороны России опубликовало ранее неизвестные широкой публике архивные документы, проливающее свет на масштабную поддержку, оказанную Красной армией Войску Польскому на исходе Второй мировой войны. Эти рассекреченные бумаги — немой укор официальной Варшаве, которая недавно приняла закон о декоммунизации и собирается снести все памятники красноармейцам. Советские солдаты делали все от них зависящее, чтобы их тогдашним союзникам было хоть немного проще жить и воевать. РИА Новости публикует подборку самых интересных документов из рассекреченного архива.
Обмундирование
Распоряжение Государственного комитета обороны СССР № 6999сс от 24 ноября 1944 года, подписанное лично Сталиным, обязывало начальника тыла Красной армии генерала Андрея Хрулева, ни много ни мало, подготовить польских военных к ведению боевых действий в зимних условиях. Чтобы поляки не замерзли, предписывалось выделить со складов РККА 62 тысячи наборов теплого обмундирования, а также 250 тысяч пар утепленного нательного белья, столько же свитеров, меховых жилетов, пар зимних перчаток и дополнительно полмиллиона комплектов портянок.
Части Красной армии в это время воевали в Венгрии — 29 октября 1944 года началась Будапештская операция. Активные боевые действия продолжались и на других фронтах. В частности, войска Карельского фронта, наступая в тяжелейших условиях Заполярья, завершали освобождение от захватчиков Печенгской области. Какие там стояли температуры в ноябре — представить несложно. Сотни советских солдат получили обморожения различной степени тяжести. И дополнительные комплекты теплой одежды пришлись бы им как нельзя кстати. Но вряд ли кто-то из них высказался бы против помощи союзнику.
Продовольствие
Восстановление
Согласно справке об экономической помощи населению Польской Республики, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта с августа 1944 года по 31 декабря 1945 года, санитарные части Красной армии за этот срок выявили более 3,5 тысячи инфекционных больных среди местного населения, вылечили в армейских госпиталях почти три тысячи человек, прохлорировали 16 тысяч колодцев. Военные железнодорожники РККА восстановили более четырех тысяч километров железных дорог, разрушенных гитлеровцами. Было построено и восстановлено 20 километров мостов, а объем земляных работ, проведенных при восстановлении шоссейных дорог, составил 465 тысяч кубометров. На этом фоне теряются "мелочи" вроде помощи в сельскохозяйственных работах, безвозмездного предоставления польским крестьянам техники и инвентаря, поставок зерна, сахара и картофеля и 150 миллионов коробок спичек, а также многого другого. И все это, напомним, за счет воюющей Красной армии.
Транспорт
Ради помощи Войску Польскому Красная армия жертвовала даже своей мобильностью. Согласно телеграмме Иосифа Сталина, адресованной Военным советам 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 1-го Украинского фронта от 26 февраля 1945 года, каждый фронт должен был выделить представителям Временного правительства Польши от 400 до 600 автомашин в срок до 20 марта. Кроме того, союзнику передавались 600 тонн автобензина, 30 железнодорожных цистерн для перевозки горючего, 10 самолетов "Дуглас" и 100 самолетов По-2.
Иными словами, Красная армия за счет своих собственных средств фактически содержала Войско Польское на полном пансионе. Сегодня официальная Варшава расплачивается с Россией за эту помощь другой "валютой" — русофобией, членством в НАТО и активной поддержкой западных санкций. И войной с памятниками "оккупантам", отдававшим своим союзникам последнее.