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Черная благодарность. Как СССР помогал Польше и как та ему отплатила

20:0316.11.2017
(обновлено: 20:10 16.11.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкМирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годовМирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Десятки тысяч тонн продовольствия, грузовые автомобили, самолеты, зимнее обмундирование, бензин, керосин — все это и многое другое СССР массово поставлял Польше в 1944-1945 годах. В четверг Минобороны России опубликовало ранее неизвестные широкой публике архивные документы, проливающее свет на масштабную поддержку, оказанную Красной армией Войску Польскому на исходе Второй мировой войны. Эти рассекреченные бумаги — немой укор официальной Варшаве, которая недавно приняла закон о декоммунизации и собирается снести все памятники красноармейцам. Советские солдаты делали все от них зависящее, чтобы их тогдашним союзникам было хоть немного проще жить и воевать. РИА Новости публикует подборку самых интересных документов из рассекреченного архива.

Обмундирование

Распоряжение Государственного комитета обороны СССР № 6999сс от 24 ноября 1944 года, подписанное лично Сталиным, обязывало начальника тыла Красной армии генерала Андрея Хрулева, ни много ни мало, подготовить польских военных к ведению боевых действий в зимних условиях. Чтобы поляки не замерзли, предписывалось выделить со складов РККА 62 тысячи наборов теплого обмундирования, а также 250 тысяч пар утепленного нательного белья, столько же свитеров, меховых жилетов, пар зимних перчаток и дополнительно полмиллиона комплектов портянок.

© РИА Новости / Петр БернштейнПерейти в фотобанкОсвобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов
© РИА Новости / Петр Бернштейн
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Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации. Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Части Красной армии в это время воевали в Венгрии — 29 октября 1944 года началась Будапештская операция. Активные боевые действия продолжались и на других фронтах. В частности, войска Карельского фронта, наступая в тяжелейших условиях Заполярья, завершали освобождение от захватчиков Печенгской области. Какие там стояли температуры в ноябре — представить несложно. Сотни советских солдат получили обморожения различной степени тяжести. И дополнительные комплекты теплой одежды пришлись бы им как нельзя кстати. Но вряд ли кто-то из них высказался бы против помощи союзнику.

Продовольствие

Грузовики Студебекер, поставленные по ленд-лизу, приготовлены для отправки на фронт
© РИА Новости / Борис Антонов
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Экономический фронт: как поставки по ленд-лизу помогли Красной армии
Красноармейцы не только одевали, но и кормили Войско Польское. Распоряжение ГКО № 8254с от 23 апреля 1945 года обязывало генерала Хрулева "передать в распоряжение Временного правительства Польши для раздачи переселенцам и маломощным крестьянским хозяйствам: крупного рогатого скота — 40 тысяч голов, молодняка рогатого скота — 50 тысяч, овец — 40 тысяч, свиней — 20 тысяч". Тот же документ предусматривал передачу Польше 150 тысяч тонн хлеба, десятки миллионов метров тканей, десятки тысяч тонн хлопка, 100 тысяч крупных кож. Как-то слишком "жирно" для оккупации получается. Особенно с учетом того, что немцы, отступая из СССР, активно жгли поля, вырезали или угоняли скот и, по сути, опустошили самые плодородные сельскохозяйственные регионы страны.

Восстановление

Согласно справке об экономической помощи населению Польской Республики, оказанной войсками 1-го Белорусского фронта с августа 1944 года по 31 декабря 1945 года, санитарные части Красной армии за этот срок выявили более 3,5 тысячи инфекционных больных среди местного населения, вылечили в армейских госпиталях почти три тысячи человек, прохлорировали 16 тысяч колодцев. Военные железнодорожники РККА восстановили более четырех тысяч километров железных дорог, разрушенных гитлеровцами. Было построено и восстановлено 20 километров мостов, а объем земляных работ, проведенных при восстановлении шоссейных дорог, составил 465 тысяч кубометров. На этом фоне теряются "мелочи" вроде помощи в сельскохозяйственных работах, безвозмездного предоставления польским крестьянам техники и инвентаря, поставок зерна, сахара и картофеля и 150 миллионов коробок спичек, а также многого другого. И все это, напомним, за счет воюющей Красной армии.

Транспорт

Ради помощи Войску Польскому Красная армия жертвовала даже своей мобильностью. Согласно телеграмме Иосифа Сталина, адресованной Военным советам 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 1-го Украинского фронта от 26 февраля 1945 года, каждый фронт должен был выделить представителям Временного правительства Польши от 400 до 600 автомашин в срок до 20 марта. Кроме того, союзнику передавались 600 тонн автобензина, 30 железнодорожных цистерн для перевозки горючего, 10 самолетов "Дуглас" и 100 самолетов По-2.

© РИА Новости / Виталий СавельевПерейти в фотобанкСоветские войска на территории освобожденной Польши. Февраль 1945 года
© РИА Новости / Виталий Савельев
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Советские войска на территории освобожденной Польши. Февраль 1945 года

Иными словами, Красная армия за счет своих собственных средств фактически содержала Войско Польское на полном пансионе. Сегодня официальная Варшава расплачивается с Россией за эту помощь другой "валютой" — русофобией, членством в НАТО и активной поддержкой западных санкций. И войной с памятниками "оккупантам", отдававшим своим союзникам последнее.

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