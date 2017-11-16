Минобороны России рассекретило ряд документов о помощи Польше в 1945 году

Памятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Памятник героям фильма Они сражались за Родину у здания министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Советский Союз в 1945 году поставил Польше десятки тысяч тонн гуманитарной помощи и техники для послевоенного восстановления страны, следует из документов центрального архива Минобороны России, опубликованных в четверг в рамках спецпроекта "Память против забвения".

Исторические документы ранее не публиковались в открытых источниках и были доступны лишь узкому кругу специалистов. Данный проект является продолжением ранее опубликованных Минобороны архивных документов периода 1944-1945 годов, посвященных освобождению Польши Красной Армией от нацистов.

Кроме того, "Память против забвения" — реакция на вступление в силу 21 октября 2017 года в Польше закона о декоммунизации, угрожающего сносом памятников Красной Армии в этой стране.

Согласно документам, помощь Советского Союза в освобожденную Польшу поступала из материальных запасов Красной Армии и из запасов народных комиссариатов СССР. Только за период с марта по ноябрь 1945 год для обеспечения населения и на посевную кампанию Советским Союзом было передано продовольствия и фуража на сумму более 1,5 миллиарда рублей в ценах 1945 года.

В порядке трудового договора Временному правительству Польши в течение второго-третьего кварталов 1945 года было поставлено более 130 тысяч тонн продовольствия, 20 тысяч тонн хлопка, а также более 2000 грузовых автомобилей.

Кроме того, в рассекреченных документах приведены данные о восстановлении частями Красной Армии польских железных дорог и мостов, разрушенных нацистскими войсками. Так, только силами железнодорожных частей первого Белорусского фронта было восстановлено более 5000 километров железных дорог.

Помимо документов, свидетельствующих о помощи, которую Москва оказывала Варшаве в послевоенном восстановлении страны, Минобороны представило ряд секретных материалов времен ВОВ. Среди них — распоряжение Государственного комитета обороны от 24 ноября 1944 года, подписанное Иосифом Сталиным, согласно которому в ноябре-декабре того же года Войску польскому и милиции этой страны советскими тыловиками было отгружено 62 тысяч комплектов обмундирования, а также 250 тысяч комплектов теплых вещей (белья, свитеров, портянок и так далее).