Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Группа антитеррора была поднята по тревоге под Волгоградом, подразделение уничтожило условное незаконное вооруженное формирование, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
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По словам Астафьева, для усиления группы были выделены дополнительные силы, в том числе две боевые машины пехоты БМП-3, экипажи которых создали дымовую завесу для перегруппировки военнослужащих.
Подразделение антитеррора успешно справилось с задачами, продемонстрировав оперативность и профессионализм в ходе действий по предназначению, отметил Астафьев. Всего к учению привлекалось около 50 военнослужащих, было задействовано две единицы боевой техники.