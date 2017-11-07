Армия России к 2020 году: высокоточная и защищающая национальные интересы

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская армия к 2020 году сможет защищать национальные интересы России не только ядерными средствами благодаря развитию новых высокоточных ракет, заявило руководство Минобороны во вторник, когда на коллегии военного ведомства были подведены итоги работы за прошедшую пятилетку и намечены планы на ближайшие годы.

Министр обороны России Сергей Шойгу сходу обозначил дорожную карту: неядерные силы России до 2020 года выйдут на уровень, позволяющий гарантировано защищать интересы страны.

По словам министра, до 2020 года предстоит решить ряд приоритетных задач. "Укрепить боевой потенциал стратегических ядерных сил, продолжить совершенствование системы всестороннего обеспечения и боевого управления. Вывести стратегические неядерные силы на уровень, позволяющий нейтрализовать военные угрозы России и гарантировано защищать национальные интересы страны", — сказал министр.

Шойгу добавил, что до 2020 года также планируется повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях.

При этом если сегодня доля современного оружия и техники в Вооруженных силах России выросла до 58,9%, то к 2020 году она должна составить не менее 70%.

"Уровень оснащенности войск современным вооружением по сравнению с 2012 годом удалось повысить почти в четыре раза. На сегодняшний день он составляет 58,9%", — сказал Шойгу на коллегии военного ведомства.

Новое крылатое оружие

Как уточнил первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, развитие высокоточного оружия ведётся стремительно: количество носителей высокоточных крылатых ракет в войсках за пять лет увеличилось более чем в 30 раз.

"Высокими темпами развиваются силы неядерного сдерживания. За 5 лет совершен прорыв в оснащении Вооруженных сил высокоточным оружием большой дальности", — заявил Герасимов.

По его словам, в этот срок были налажены серийные поставки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", подводных и надводных кораблей с ракетным комплексом "Калибр", а также начата модернизация самолетов дальней авиации под применение новой крылатой ракеты Х-101.

Он подчеркнул, что в ходе преобразований российские армия и флот получили боеспособные полки, бригады и дивизии, оснащенные новым вооружением и военной техникой, слаженные органы военного управления, подготовленный личный состав, готовый решать любую боевую задачу. Кроме того, самодостаточные группировки войск созданы в Вооруженных силах на всех стратегических направлениях.

Старое, доброе, ядерное

В то же время Минобороны не забывает и о ядерном оружии. Так, боевые возможности авиационных стратегических ядерных сил за пять лет увеличились в полтора раза, доля современных стратегических ракетоносцев достигла 75,7%.

"Количество самолетов, способных применять новые крылатые ракеты, увеличилось более чем в 11 раз, доля современных стратегических ракетоносцев возросла по сравнению с 2012 годом на 53% и составила 75,7%", — заявил Герасимов.

Он подчеркнул, что "в целом боевые возможности авиационных стратегических ядерных сил повысились более чем в 1,5 раза".

В целом же российские стратегические ядерные силы на 74% оснащены современными образцами вооружения, способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами противоракетной обороны. При этом стратегические силы сдерживания гарантированно обеспечивают недопущение развязывания агрессии против России и ее союзников.

Успехи в Сирии

Перевооружение армии естественным образом сказалось на успехах в Сирии. Там за последние два года были уничтожены около 54 тысяч боевиков, продолжил Герасимов.

"Всего освобождено свыше одной тысячи населенных пунктов, уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований (в том числе более 2,8 тысячи выходцев из Российской Федерации и 1,4 тысячи — ближнего зарубежья)", — сказал Герасимов.

Он отметил, что российские военные в Сирии столкнулись с подготовленным противником: боевые формирования террористов были хорошо оснащены вооружением и военной техникой. В их распоряжении находилось около 1,5 тысячи танков и бронированных машин, свыше 1,2 тысячи орудий и минометов, захваченных у правительственных войск Сирии и Ирака.

При этом все командующие войсками военных округов российской армии приобрели боевой опыт в Сирии, через группировку войск со своими коллективами штабов прошли все командующие общевойсковыми армиями и армиями ВВС и ПВО, почти все командиры дивизий и более половины командиров общевойсковых бригад и полков.

"Практически весь летный состав оперативно-тактической и армейской авиации приобрел опыт ведения боевых действий. Многие из них показали себя настоящими воздушными асами", — сказал начальник Генштаба.

По его словам, также навыки боевой работы получили экипажи надводных кораблей и подводных лодок — носителей высокоточного оружия. "Боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам впервые в отечественной истории решались самолетами из состава корабельной авианесущей группы Северного флота. Для этого было произведено переоборудование палубных истребителей МиГ-29К и Су-33 новым прицельно-навигационным комплексом, обеспечивающим прицельное бомбометание по наземным целям", — сказал Герасимов.

В настоящее время главные силы ИГ* разбиты, осталось совсем немного до их окончательного разгрома. Осуществляется переход к политическому урегулированию обстановки в Сирии, подытожил Герасимов.

Обустройство войск

Немало делается и для обустройства войск в России, для чего вовсю развёрнуто военное строительство, заявил в ходе коллегии первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов.

Так за последние пять лет завершено обустройство семи ракетных полков Ракетных войск стратегического назначения (РВСН); введены в строй четыре радиолокационные станции высокой заводской готовности; реконструированы 17 аэродромов и еще 12 находятся в стадии высокой готовности.

По его словам, серьезные усилия при этом были сосредоточены на создании объектов сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования флотов, арктической группировки и арсеналов хранения боеприпасов.

"Сейчас география строительства объектов Минобороны России охватывает всю территорию страны — от Калининграда до Курильских островов и от наших южных военных баз до Арктики", — заключил первый замминистра обороны РФ.

Образование и наука

"Беспрецедентные, не побоюсь этого слова, по объему и срокам работы развернуты в Арктике. На сегодняшний день здесь уже построены 425 объектов общей площадью более 700 тысяч квадратных метров", — уточнил Цаликов, отметив, что ни одна страна мира не осуществляла подобное масштабное строительство в условиях Крайнего Севера.

В ходе коллегии Цаликов заявил, что принятые за последние пять лет меры позволили российскому военному ведомству стабилизировать систему военного образования и обеспечить ее развитие; ушли в прошлое неполноценные выпуски из военных вузов.

"Уже в следующем году в войска придут лейтенанты — выпускники первого полноценного набора 2013 года. Количество военно-учебных заведений полностью соответствует потребностям Вооруженных сил", — подчеркнул он.

Минобороны России, как сообщил в докладе Цаликов, при участии Российской академии наук, ведущих научных центров и университетов сформировало систему инновационной деятельности. За пять лет проработало около 1,5 тысячи научно-технических проектов, 450 из них отобраны для внедрения, свыше 180 находятся в стадии реализации, более 300 образцов прошли войсковую апробацию.

Содействовать внедрению прорывных технологий призван создаваемый по поручению президента России военный инновационный технополис "Эра". "Реализация данного проекта послужит и повышению обороноспособности страны, развитию экономики", — подчеркнул первый заместитель министра обороны.

По его словам, более 800 инновационных образцов и технологий были отобраны министерством обороны РФ в ходе конгрессно-выставочных мероприятий, в частности при проведении дней инноваций и международного военно-технического форума "Армия".

Работы непочатый край

Также Цаликов обозначил в докладе основные направления деятельности российского военного ведомства до 2020 года.

"Работы еще непочатый край, многое еще предстоит сделать. Необходимо продолжить дальнейшее развитие сферы жизнеобеспечения армии и флота; обеспечить внедрение современных и перспективных технологий во все сферы материально-технического обеспечения войск (сил), а также реализацию всех приоритетных проектов в рамках программы "Эффективная армия", — сказал он, отметив, что также необходимо повысить эффективность создания, поиска и внедрения прорывных технологий для создания нового вооружения и техники; улучшить всестороннее взаимодействие и информационного обеспечения при решении задач обороны страны.

"Мы намерены сохранить и улучшить набранные темы реализации плана деятельности министерства обороны до 2020 года, государственной программы вооружения, уже новой, на 2018-2027 годы", — заключил первый замминистра обороны.

Одна из передовых армий

По мнению директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко, доведение уровня оснащенности российской армии современным оружием и техникой до 70% к 2021 году позволит "нашей армии считаться одной из наиболее передовых и современных в мире".

"В каждом сегменте вооружений сегодня идет обновление. Очевидно, что в рамках государственной программы вооружения процесс перевооружения выйдет на 70% новых вооружений к обозначенному сроку и даст возможность нашей армии считаться одной из наиболее передовых и современных в мире по формальному критерию. А уже сегодня в принципе мы вышли на одно из лидирующих мест в мире по нашим военным возможностям, которые необходимы, чтобы защищать интересы нашей страны и интересы наших партнеров", — сказал Коротченко.

Он также отметил, что существенное возрастание за последние пять лет российского военного присутствия в стратегически важных районах мира является важным фактором поддержания стратегического баланса и отстаивания интересов России.

"Рост боевых возможностей Вооруженных сил обеспечивается в рамках дальних походов кораблей ВМФ. Создана постоянная группировка подлодок и кораблей в Средиземном море, которая решает задачи борьбы с международным терроризмом, а также задачу демонстрации российского флага в этом важном регионе", — добавил Коротченко.

Кроме того, российские стратегические бомбардировщики выполняют миссии боевого патрулирования в ключевых районах мира. Они выполняют полеты над акваториями Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов. Россия активно наращивает свое присутствие в Арктике путем строительства стационарных военных баз на островах Арктического архипелага, заключил эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России