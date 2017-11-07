Шойгу: число контрактников в 2018 году должно достичь 500 тысяч человек

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Число контрактников, проходящих службу в Вооруженных силах РФ, к концу 2018 года должно достичь почти 500 тысяч человек, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии ведомства.
Кроме того, по словам министра, в 2018 году нужно завершить передачу для заселения всех строящихся в интересах Минобороны жилых домов в Москве.
Также генерал отметил, что во войсках нужно продолжать совершенствовать подготовку, внедрять в боевую учебу высокотехнологичное тренажерное оборудование, современные формы и методы обучения с учетом полученного в Сирии опыта.
"В ходе запланированных на следующий год маневров "Восток-2018" отработать вопросы защиты национальных интересов на Дальнем Востоке", — обратился к членам коллегии министр.