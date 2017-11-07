Шойгу рассказал об уровне зарплат российских военных

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Уровень зарплаты военнослужащих соответствует уровню оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства.

По его словам, задачи, поставленные Верховным главнокомандующим по жилищному обеспечению военнослужащих, выполнены, министерство обороны перешло на плановое предоставление постоянного жилья и сформировало фонд служебных жилых помещений.

"Увеличены выплаты за поднаём жилья до среднего по стране показателя аренды одного квадратного метра. Введена жилищная субсидия. Уровень денежного довольствия военнослужащих соответствует уровню оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики", — подчеркнул Шойгу.