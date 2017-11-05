Шойгу поблагодарил военных разведчиков за самоотверженную службу

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за самоотверженную службу, сообщается в приказе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны… Поздравляю всех с праздником! Благодарю за самоотверженную службу, честную и добросовестную работу", — сказал он в поздравлении.

Шойгу отметил, что на протяжении своей истории военная разведка играет особую роль в укреплении обороноспособности РФ, своевременно обеспечивая руководство страны полной и достоверной информацией, необходимой для принятия важнейших решений.

Как подчеркнул министр обороны, на современном этапе военные разведчики достойно продолжают традиции старших поколений.

"В сложных условиях, нередко с риском для жизни, успешно выполняют поставленные задачи по защите национальных интересов России, вносят неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высочайший профессионализм, исключительную выдержку и личное мужество", — отметил министр обороны.

Шойгу в завершение поздравления пожелал разведчикам здоровья, счастья и новых достижений на благо страны.