Подразделения РХБЗ в Приамурье получили дымовые машины ТДА-2К

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Несколько единиц современных дымовых машин ТДА-2К поступили на вооружение подразделений воинской части радиационной, химической и биологической защиты Восточного военного округа в Амурской области, сообщает пресс-служба ВВО.
Аппаратура за одну заправку способна устанавливать непросматриваемую аэрозольную завесу длиною более километра на протяжении 10 часов. Машина способна "прятать" как стационарные объекты, так и маскировать движение техники на марше, передвигаясь в составе колонн.