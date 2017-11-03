МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Арктические базы Северного флота (СФ) способны существовать автономно от одного года до полутора лет, как космическая орбитальная станция, заявил в пятницу командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.
"Каждая арктическая база СФ, как орбитальная станция, способна от года до полутора лет существовать автономно, без пополнения запасов", — сказал Евменов.
По его словам, при этом система материально-технического обеспечения строится таким образом, чтобы в случае необходимости на базу можно было доставить любые материалы, оборудование или припасы в максимально короткий срок, несмотря на погодные и природные условия.
"Каждый арктический остров, где находятся базы СФ, оборудуется всесезонными аэродромами, которые смогут принимать различные типы самолетов, в том числе тяжелые транспортные и истребительную авиацию", — добавил командующий СФ.
В декабре 2017 года исполнится три года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов РФ в Арктике. СФ — единственное и самое мощное формирование Военно-морского флота России, имеющее статус военного округа. В зоне ответственности СФ находятся четыре субъекта РФ, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье России от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно.
Наличие морских стратегических ядерных сил и современных кораблей дальней океанской зоны делает СФ гарантом стратегической стабильности, позволяет ему обеспечивать защиту военно-политических и экономических интересов РФ в любой точке Мирового океана.
В составе СФ созданы арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова. Во многом сформирована и продолжает совершенствоваться система военной инфраструктуры на арктических островах и в некоторых континентальных районах Крайнего Севера. На островах Котельный и Земля Александры приняты в эксплуатацию административно-жилищные комплексы замкнутого цикла. При этом строительство в Арктике ведется наиболее экологичными способами.
Российская военная база "Арктический трилистник" была построена на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
Военная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений спецназначения, пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, специализированных складов и хранилищ.
У военной базы есть собственный автономный энергоблок.
На сайте Минобороны любой желающий может ознакомиться с условиями проживания и быта на базе, совершив виртуальную экскурсию по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник".
Благодаря 3D-экскурсии можно увидеть, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный зал библиотека или медицинский блок.
Переходы, связывающие отдельные сооружения базы, позволяют военнослужащим, не выходя на открытый воздух, свободно передвигаться между блоками различного назначения.
Административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" на сегодняшний день является единственным в мире объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.
Специальное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления, созданное на базе вездехода ТРЭКОЛ.
В 2017 году Минобороны планирует ввести в эксплуатацию более ста капитальных объектов военной инфраструктуры в Арктике.
Все строительные материалы и техника для возведения "арктических баз" завозятся с материка, причем используются только специальные материалы, способные выдерживать сильнейшие морозы.
Собаки, живущие на территории российской военной базы.
Деревянная церковь, построенная на территории базы "Арктический трилистник".