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Безопасность

Базы Северного флота в Арктике могут существовать автономно до полутора лет

09:2903.11.2017
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© Фото : Минобороны РоссииУчения Северного флота в Арктике. Архивное фотоУчения Северного флота в Арктике. Архивное фото
© Фото : Минобороны России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Арктические базы Северного флота (СФ) способны существовать автономно от одного года до полутора лет, как космическая орбитальная станция, заявил в пятницу командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

Тяжелый атомный ракетный крейсер Петр Великий во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости . Сайт Dover-Marina.com
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"Каждая арктическая база СФ, как орбитальная станция, способна от года до полутора лет существовать автономно, без пополнения запасов", — сказал Евменов.

По его словам, при этом система материально-технического обеспечения строится таким образом, чтобы в случае необходимости на базу можно было доставить любые материалы, оборудование или припасы в максимально короткий срок, несмотря на погодные и природные условия.

"Каждый арктический остров, где находятся базы СФ, оборудуется всесезонными аэродромами, которые смогут принимать различные типы самолетов, в том числе тяжелые транспортные и истребительную авиацию", — добавил командующий СФ.

В декабре 2017 года исполнится три года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов РФ в Арктике. СФ — единственное и самое мощное формирование Военно-морского флота России, имеющее статус военного округа. В зоне ответственности СФ находятся четыре субъекта РФ, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье России от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно.

Караван судов на трассе Северного морского пути
© РИА Новости / А. Соломонов
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Наличие морских стратегических ядерных сил и современных кораблей дальней океанской зоны делает СФ гарантом стратегической стабильности, позволяет ему обеспечивать защиту военно-политических и экономических интересов РФ в любой точке Мирового океана.

В составе СФ созданы арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова. Во многом сформирована и продолжает совершенствоваться система военной инфраструктуры на арктических островах и в некоторых континентальных районах Крайнего Севера. На островах Котельный и Земля Александры приняты в эксплуатацию административно-жилищные комплексы замкнутого цикла. При этом строительство в Арктике ведется наиболее экологичными способами.

Уникальная российская военная база "Арктический трилистник"
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" была построена на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российская военная база "Арктический трилистник" была построена на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоенная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений спецназначения, пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, специализированных складов и хранилищ.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военная инфраструктура арктической базы состоит из сооружений спецназначения, пунктов управления, гаражей для военной и спецтехники, специализированных складов и хранилищ.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкУ военной базы есть собственный автономный энергоблок.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
У военной базы есть собственный автономный энергоблок.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкНа сайте Минобороны любой желающий может ознакомиться с условиями проживания и быта на базе, совершив виртуальную экскурсию по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник".Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
На сайте Минобороны любой желающий может ознакомиться с условиями проживания и быта на базе, совершив виртуальную экскурсию по каждому из четырех этажей жилого комплекса "Арктический трилистник".
© РИА Новости / Минобороны РФПерейти в фотобанкБлагодаря 3D-экскурсии можно увидеть, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный зал библиотека или медицинский блок.База Арктический трилистник
© РИА Новости / Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Благодаря 3D-экскурсии можно увидеть, как обустроены и оборудованы комнаты для проживания военнослужащих, офицерская столовая, тренажерный зал библиотека или медицинский блок.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПереходы, связывающие отдельные сооружения базы, позволяют военнослужащим, не выходя на открытый воздух, свободно передвигаться между блоками различного назначения.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Переходы, связывающие отдельные сооружения базы, позволяют военнослужащим, не выходя на открытый воздух, свободно передвигаться между блоками различного назначения.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкАдминистративно-жилой комплекс "Арктический трилистник" на сегодняшний день является единственным в мире объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Административно-жилой комплекс "Арктический трилистник" на сегодняшний день является единственным в мире объектом капитального строительства, возведенным на 80-м градусе северной широты.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСпециальное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления, созданное на базе вездехода ТРЭКОЛ.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Специальное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления, созданное на базе вездехода ТРЭКОЛ.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ 2017 году Минобороны планирует ввести в эксплуатацию более ста капитальных объектов военной инфраструктуры в Арктике.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
В 2017 году Минобороны планирует ввести в эксплуатацию более ста капитальных объектов военной инфраструктуры в Арктике.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВсе строительные материалы и техника для возведения "арктических баз" завозятся с материка, причем используются только специальные материалы, способные выдерживать сильнейшие морозы.Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Все строительные материалы и техника для возведения "арктических баз" завозятся с материка, причем используются только специальные материалы, способные выдерживать сильнейшие морозы.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкСобаки, живущие на территории российской военной базы.Собаки на территории российской военной базы Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Собаки, живущие на территории российской военной базы.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДеревянная церковь, построенная на территории базы "Арктический трилистник".Деревянная церковь на территории российской военной базы Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Деревянная церковь, построенная на территории базы "Арктический трилистник".
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