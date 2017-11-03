Базы Северного флота в Арктике могут существовать автономно до полутора лет

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Арктические базы Северного флота (СФ) способны существовать автономно от одного года до полутора лет, как космическая орбитальная станция, заявил в пятницу командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов.

"Каждая арктическая база СФ, как орбитальная станция, способна от года до полутора лет существовать автономно, без пополнения запасов", — сказал Евменов.

По его словам, при этом система материально-технического обеспечения строится таким образом, чтобы в случае необходимости на базу можно было доставить любые материалы, оборудование или припасы в максимально короткий срок, несмотря на погодные и природные условия.

"Каждый арктический остров, где находятся базы СФ, оборудуется всесезонными аэродромами, которые смогут принимать различные типы самолетов, в том числе тяжелые транспортные и истребительную авиацию", — добавил командующий СФ.

В декабре 2017 года исполнится три года с момента создания на основе Северного флота межвидового стратегического объединения для защиты национальных интересов РФ в Арктике. СФ — единственное и самое мощное формирование Военно-морского флота России, имеющее статус военного округа. В зоне ответственности СФ находятся четыре субъекта РФ, воздушное пространство, акватория Северного Ледовитого океана и северное побережье России от границы с Норвегией до моря Лаптевых включительно.

Наличие морских стратегических ядерных сил и современных кораблей дальней океанской зоны делает СФ гарантом стратегической стабильности, позволяет ему обеспечивать защиту военно-политических и экономических интересов РФ в любой точке Мирового океана.

В составе СФ созданы арктическая мотострелковая бригада, тактическая группа береговых войск, подразделения противовоздушной обороны, которые несут боевую вахту на островах Северного Ледовитого океана, на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля и Новосибирские острова. Во многом сформирована и продолжает совершенствоваться система военной инфраструктуры на арктических островах и в некоторых континентальных районах Крайнего Севера. На островах Котельный и Земля Александры приняты в эксплуатацию административно-жилищные комплексы замкнутого цикла. При этом строительство в Арктике ведется наиболее экологичными способами.