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Безопасность

Охота на нефть. Почему успехи САА и России на востоке Сирии нервируют США

19:0902.11.2017
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкТанки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-ЗораТанки сирийской армии на позициях в районе Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Представители Минобороны России и Пентагона в среду утром вновь обменялись словесными выпадами по поводу обстановки в Сирии. Сначала командующий cилами специальных операций коалиции под руководством США Джеймс Джеррард обвинил войска Башара Асада и российскую авиацию в намеренном провоцировании гуманитарной катастрофы на востоке страны. Генерал не моргнув глазом заявил, что тысячи мирных жителей сломя голову бегут из Дейр-эз-Зора в Меядин, спасаясь от Сирийской арабской армии (САА). Причем уходят не на юг, "населенный арабами", а на север, частично подконтрольный курдским союзникам США.

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© Министерство обороны РФ
Групповой авиаудар Ту-22M3 по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор

Официальный спикер Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в ответ назвал эти высказывания "географическим абсурдом". Во-первых, Меядин расположен юго-восточнее Дейр-эз-Зора. Во-вторых, никто никуда не бежит. Меядин находится под контролем САА уже более двух недель. Город медленно возвращается к нормальной жизни — неудивительно, что многие беженцы потянулись домой. Впрочем, американским военачальникам, политикам и СМИ не впервой "открывать огонь" из "стволов" информационной войны, когда обстановка на фронтах складывается не так, как им бы этого хотелось. О том, что именно могло вызвать такую нервную реакцию Пентагона, — в материале РИА Новости.

Старая песня

Одновременно с географическим демаршем генерала Джеррарда в США прозвучали и другие сомнительные высказывания о роли Москвы и правительства Башара Асада в урегулировании сирийского конфликта. В частности, в среду пресс-служба Белого дома опубликовала заявление, обвинившее Россию в "неуважении к страданиям и гибели людей от химического оружия и неуважении международных норм". Поводом стал проект резолюции о продлении мандата миссии ООН по расследованию химических атак в САР, заблокированный Россией в Совбезе ООН на прошлой неделе.

Эксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска. Архивное фото
© AP Photo / Media Office Of Moadamiyeh
Дамаску нет смысла применять химоружие, заявили в российском МИД
Напомним, российское дипломатическое ведомство неоднократно подчеркивало, что американская сторона так и не предоставила доказательств использования сирийскими войсками отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун 4 апреля 2017 года. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов прямо назвал истерикой новые заявления о том, что Россия якобы поощряет применение химического оружия армией Асада. Как показывает опыт прошлых лет, Вашингтон и его ближайшие союзники начинают вести себя так каждый раз, когда САР достигает крупных военных успехов в борьбе с терроризмом.

Артиллеристы Сирийской арабской армии (САА) ведут бой против отрядов террористов в окрестностях города Мхин в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
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А был ли мальчик? Самые громкие фейки сирийской войны
Чего только стоила информационная "бочка", которую западные СМИ катили на Россию и Сирию осенью-зимой 2016 года, когда САА под прикрытием фронтовых бомбардировщиков ВКС шла освобождать Алеппо от боевиков "умеренной оппозиции", поддерживаемых Западом. "Десятки уничтоженных госпиталей и школ", "неизбирательные бомбардировки", страдания полумифической "девочки Баны" в "Твиттере", "разрушенный до основания город" — волны обвинений, не подкрепленных никакой "фактурой", одна за другой накатывали до тех пор, пока Алеппо наконец не взяли в конце декабря. После этого интерес западной прессы к освобожденному городу мгновенно пропал, а официальные лица проамериканской коалиции перестали демонстративно беспокоиться о жителях Алеппо. И даже гуманитарную помощь не прислали.

Контроль над будущим

Схожим образом Запад реагировал на все крупные успехи сирийских войск — будь то годовщина воздушной кампании ВКС России, освобождение Пальмиры, акербатский котел, прорыв блокады Дейр-эз-Зора. Нынешние словесные "залпы" могут быть связаны с двумя военными и политическими аспектами. Во-первых, создается "информационный шум" вокруг по-настоящему критической гуманитарной ситуации в Ракке, взятой подразделениями "Сирийских демократических сил" (СДС) при поддержке коалиции, возглавляемой США, в середине октября. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в комментарии РИА Новости прямо подчеркнул, что американцы переводят стрелки, пытаясь отвести внимание от колоссальных разрушений, которые их авиация нанесла городу.

© AP Photo / Gabriel ChaimГород Ракка
© AP Photo / Gabriel Chaim
Город Ракка

Во-вторых, Вашингтон не могут не беспокоить последние успехи САР и ВКС на фронтах борьбы с ИГ*. В среду Минобороны России отчиталось об успешном авиаударе дальних бомбардировщиков Ту-22М3 по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль. А 31 октября по боевикам в этом регионе отстрелялась "Калибрами" многоцелевая подлодка "Великий Новгород". Абу-Кемаль находится в 115 километрах к юго-востоку от Дейр-эз-Зора аккурат на границе с Ираком. Американцы однозначно восприняли эту операцию как "покушение" на их зону интересов. После взятия Ракки международная коалиция во главе с США объявила о наступлении на Абу-Кемаль.

Удар Военно-космических сил России по позициям ИГ у Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Как сообщил в конце октября официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон, город стал главным оплотом террористов.
Впрочем, интерес США во взятии этого населенного пункта продиктован не только и не столько уничтожением ИГ*. Прямая линия "Дейр-эз-Зор — Меядин — Абу-Кемаль", проходящая по правому берегу Евфрата, образует одну из сторон треугольника евфратского суббассейна, крупнейшего поля нефтяных месторождений в стране. Тот, кто владеет этими населенными пунктами, по сути, контролирует добычу сирийского черного золота. Над большей частью Дейр-эз-Зора и над всем Меядином, напомним, реет красно-бело-черный триколор официальных властей. Абу-Кемаль — последний шанс западных стран урвать себе часть "нефтяного пирога", используя курдские формирования СДС в качестве тарана.

"Курды, как и другие политические группировки и общественные объединения в Сирии, думают о том, как ситуация будет развиваться после победы над ИГ*, — рассказал в эфире радио Sputnik эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов. — Если они хотят сохранить свои достижения, полученные во время борьбы с ИГИЛ*, им нужны собственные источники доходов на земле. И в условиях разрушенной сирийской экономики нефтяные месторождения являются самым лакомым кусочком. Идет борьба за ресурсы, и она будет вестись по самым разным направлениям".

Впрочем, официальные сирийские власти тоже прекрасно понимают, что после завершения горячей фазы войны разрушенное государство придется восстанавливать и отстраивать заново. На это потребуются колоссальные средства. И вряд ли Башар Асад добровольно отдаст кому бы то ни было главные богатства своей страны, которые должны стать залогом ее возрождения. А это значит, что в ближайшие месяцы Абу-Кемаль станет очередной ареной противостояния САА, ИГ* и СДС. Информационная "артподготовка" со стороны США, как мы видим, уже началась.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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