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"Географический абсурд". Военные США не могут прочитать карту Сирии

13:3002.11.2017
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Когда некая конгрессвумен рвется защищать от вмешательства России народ Лимпопо – смешно. Когда в Госдепе путают Литву и Белоруссию – ну, в общем, тоже. А когда американские военные несут бред про Сирию – не смешно совсем.

США, которые во главе международной коалиции без спроса вмешиваются в ситуацию в Сирии, кажется, воспринимают это как занятное приключение. Во всяком случае, к делу подходят не очень серьезно. Командующий силами специальных операций коалиции Джеймс Джеррард заявил, что тысячи сирийских арабов бегут из Дейр-эз-Зора не на юг, а на север, в Маядин, но не от террористов, а от правительственных сил. 

Жители Дейр-эз-Зоре на одной из улиц города. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Звучит пугающе, только военный, похоже, нечаянно перевернул карту вверх ногами – Маядин находится не на севере, а как раз вполне себе на юге, на что и указали в Минобороны России, назвав это заявление "географическим абсурдом". К тому же люди не бегут, а возвращаются – Маядин как раз недавно освободили правительственные войска, вот люди и идут домой с российской гуманитарной помощью.

Но юг-север, Австрия-Австралия – это все американцам неважно, когда речь заходит о высоких материях. Когда, например, бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер утверждал, что Гитлер был получше президента Сирии Башара Асада, потому что не травил своих граждан, а потом запутался в оправданиях, он просто заявил, что эта ошибка не должна отвлекать общество от усилий президента США по "дестабилизации региона". 

Американские чиновники прямо как британские ученые продолжают расширять горизонты и делать поразительные открытия в географии, не обращая внимания на некоторые несовпадения с глобусом.  Конгрессвумен Максин Уотерс попалась на телефонный розыгрыш и рассказала о том, как Россия вмешивается во внутренние дела Лимпопо.

Член Палаты представителей США Максин Уотерс
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Бывший официальный представитель Госдепа Джен Псаки, как мы знаем, увековечила свое имя благодаря глубочайшим познаниям российских реалий. А ее последовательница и преемница Хезер Науэрт перенесла Минск в Литву – именно там, по ее словам, встречались спецпредставитель США по Украине Курт Волкер с помощником президента России Владиславом Сурковым. 

 А про путаницу в названиях Австрии и Австралии и Ирака и Ирана давно слагают анекдоты. Причем такие правдоподобные, что однажды целый американский десант высадился в Иране, хотя собирался в Ирак.

Все эти несуразицы могли бы быть забавными, если бы их произносили диванные эксперты, которые не влияют на мировую историю. Но когда такие заявления звучат от людей, от которых зависят тысячи жизней, становится не смешно.

Автор Мария Балябина, радио Sputnik

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