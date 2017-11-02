МОСКВА/САРОВ (Нижегородская область), 2 ноя — РИА Новости. Легендарному отечественному ученому академику Юрию Трутневу, внесшему решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США, позволившего в конечном итоге обеспечить мир, в четверг исполняется 90 лет.
"Все современное термоядерное оружие связано прежде всего с именем Юрия Трутнева. В нашем ядерном центре в Сарове всегда собирались очень талантливые люди. Среди них были и гении. Так вот Трутнев принадлежит к категории таких гениев", — рассказал РИА Новости писатель Владимир Губарев, в свое время "открывший" для массового читателя многих ведущих разработчиков отечественного ракетно-ядерного щита.
Для того чтобы понять исключительность сделанного Трутневым, надо принять во внимание военно-политический контекст, сложившийся при разработке термоядерного оружия в СССР и США к середине 1950-х годов.
Цель — паритет
Но это слишком упрощенный взгляд на историю. Речи о наличии у СССР полноценного ядерного оружия тогда еще не было. Результаты первого советского атомного взрыва означали две другие принципиально важные вещи. Первое: была нарушена монополия США на обладание атомной бомбой. Второе: было доказано, что в Советском Союзе в неимоверно тяжелых условиях первых послевоенных лет, путем колоссального напряжения сил и средств успешно сформирована научная база для разработки и совершенствования ядерных зарядов и созданы основы их промышленного производства.
Вот только возможности для паритета в то время не было — слишком велик был разрыв в количестве атомных бомб, имевшихся у СССР и США. Например, в 1950 году у СССР насчитывались их единицы, а у США — несколько сотен. Вдобавок были несопоставимыми возможности средств их доставки. У США в начале 1950-х годов были стратегические бомбардировщики, а у СССР надежных средств доставки ядерного оружия на территорию США еще не имелось.
И главное — в ответ на успешное испытание первого советского атомного заряда президент США Гарри Трумэн конце января 1950 года объявил о запуске в Америке полномасштабной программы создания термоядерного (водородного) оружия, первые образцы которого превосходили мощностью уже имевшиеся атомные бомбы в тысячу раз.
Таким образом, спустя менее полгода после августа 1949-го возникла угроза новой монополии США — на обладание термоядерным оружием. Без создания в СССР аналогичного вида оружия опасность удара со стороны американцев, вероятно, стала бы неотвратимой. Поэтому советское руководство уже в конце февраля 1950 года постановило начать создание отечественного термоядерного оружия.
Начало термоядерной гонки
В США идею "супербомбы" начали обсуждать в конце 1941 года. Работы по изучению возможности создания термоядерного оружия в СССР начались к концу 1945 года, когда из материалов советской разведки и публикаций в американских СМИ стало известно о проведении в Америке работ в этом направлении.
Работы по термоядерной тематике были сосредоточены в первом советском ядерном центре — Конструкторском бюро-11 (КБ-11), расположенном в Сарове (сейчас это входящий в госкорпорацию "Росатом" Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики РФЯЦ-ВНИИЭФ). К исследованиям были привлечены специалисты институтов Академии наук СССР — Физического института (ФИАН), Института химической физики, Института физических проблем.
Принципиальной особенностью тех работ стало привлечение лучших теоретиков страны — не только физиков, но и математиков. Дело в том, что термоядерные реакции нельзя изучать в лабораторных условиях. Как отмечали сами ученые, работавшие по термоядерной программе, проблемы, которые им приходилось решать, по своей сложности превосходили все научные задачи, с которыми когда-либо сталкивалось человечество.
Поэтому исключительно важным было сначала точно понять физические процессы, протекающие при взрыве водородной бомбы, затем — создать их математические модели (то есть облечь в форму огромного количества уравнений), а затем решить их с помощью расчетных методов (и это при практическом отсутствии тогда в стране необходимой в достаточном количестве мощной электронно-вычислительной техники).
Советская "слойка"
В конструкции РДС-6с использовалась еще одна блестящая идея, принадлежавшая другому ученому из ФИАН Виталию Гинзбургу — в "слойке" применялся твердое химическое соединение дейтерид изотопа лития-6, что позволило "нарабатывать" другое термоядерное "горючее" — тритий — непосредственно в процессе взрыва. При этом в РДС-6с определенная доля трития также использовалась изначально.
Наконец, еще одна принципиальная особенность заряда РДС-6с заключалась в том, что он был разработан в транспортабельном варианте, пригодном для оснащения самолетов-бомбардировщиков.
Мощность взрыва РДС-6с составила 400 килотонн в тротиловом эквиваленте — в 20 раз больше, чем при взрыве первого советского атомного заряда.
Новый вызов
Надо отметить, что взорванное тогда американцами термоядерное устройство представляло собой установку размером с двухэтажный дом. Но главной особенностью нового подхода физиков США было то, что эти новые устройства являлись двухступенчатыми — после взрыва атомного заряда в первой ступени "зажигалось" термоядерное "горючее" второй ступени. Это зажигание происходило благодаря радиационной имплозии — очень эффективного способа сжатия термоядерного "горючего" за счет рентгеновского излучения, испускаемого при взрыве первичного атомного заряда. Этого советские ученые тогда еще не знали.
Кульминация наступила весной 1954 года. 1 марта США испытали на атолле Бикини новое, более мощное (15 мегатонн) устройство и одновременно более компактное термоядерное устройство. Стало понятно, что США вновь угрожающе вышли вперед, найдя способ существенно повысить эффективность конструкции водородных бомб.
И почти сразу в ответ в КБ-11 родилась своя идея, как лучше всего использовать принцип радиационной имплозии. Символично, что прорывной подход был предложен именно Юрием Трутневым — представителем молодого поколения физиков, приехавших в Саров.
Путь в науку
"Юрий Алексеевич с самых молодых лет имел огромное любопытство ко всему. Это качество, которое должно быть свойственно любому настоящему исследователю. Было видно, что этот человек станет великим ученым. Причем это любопытство сохранилось у него до сих пор", — сказал в беседе с РИА Новости президент Российской академии наук Александр Сергеев.
"Конечно, то, что Юрий Алексеевич оказался в ядерном комплексе, может быть, имело некоторый элемент случайности. Но эта случайность стала счастливой для нашей страны", — добавил он.
Как вспоминает сам ученый, для него главной страстью в школьные годы было чтение, причем большую часть книг составляла научно-популярная литература на самые разные темы — не только по физике, но и по минералогии и палеонтологии. Через какое-то время он начал читать популярные вещи и по совсем новой тогда атомной физике. Но вскоре в жизнь страны ворвалась война.
Из Дворницкой — в ядерный центр
Учился он успешно и обратил на себя внимание тех, кто отбирал молодые кадры для атомного проекта. Юрий Трутнев был вызван в Москву, где ему предложили заняться "интересной работой" в средней полосе страны. Причем оформление происходило в одном из зданий, принадлежавших Первому главному управлению при Совете министров СССР — "штабу" отечественного атомного проекта. В это здание (наверное, в целях конспирации) надо было проходить через дворницкую.
Точное место, куда предстояло поехать, не сообщалось. Но, как вспоминал Трутнев, уже в самолете, глядя на ландшафт под иллюминаторами, он понял, что летит в Саров. Шел 1951 год.
Термоядерный прорыв
В КБ-11 новый подход был воспринят как сенсация. Стало ясно — ключ к решению проблемы создания мощных водородных зарядов найден. На основе нового принципа был разработан термоядерный заряд РДС-37. Расчетная мощность РДС-37 составляла три мегатонны, но Семипалатинский полигон на нее не был рассчитан, поэтому заряд пришлось "уполовинить". Его успешное испытание прошло 6 ноября 1955 года. Итоговая мощность при взрыве составила 1,6 мегатонны. Советский прорыв к полноценному термоядерному оружию состоялся.
"Особенность нового заряда состояла в том, что при использовании основных принципов РДС-37 в нем удалось существенно уменьшить габаритные параметры за счет нового смелого решения", — уже в 2000-х годах написал Трутнев. Именно изделие 49, впервые успешно испытанное на Новой Земле 23 февраля 1958 года, было передано на вооружение и стало основой для создания современного ядерного оружия России. За эту работу Юрий Трутнев и его коллега и друг Юрий Бабаев были удостоены Ленинской премии.
Сухие строчки о работах по РДС-37 и проекту 49 — максимум, что можно сообщить о сделанном тогда. До сих пор конкретные данные о тех работах, как принято говорить, относятся к сведениям, составляющим государственную тайну.
"Царь бомба"
Эта работа прошла очень быстро, до октября 1961 года. Испытание самой мощной в истории водородной бомбы, получивший официальный индекс АН602, а в обиходе названной "Царь-бомбой" и "Кузькиной матерью", успешно прошло на Новой Земле 30 октября 1961 года. В целях безопасности и здесь использовался заряд половинной мощности. Энерговыделение при взрыве составило 58 мегатонн. Взрывная волна три раза обогнула Землю.
Конечно, военного применения такая бомба не имела — ее попросту нельзя было поставить на межконтинентальные ракеты, да и для самолетов-бомбардировщиков она не годилась. Но то испытание имело колоссальный политический результат: стало ясно, что СССР может создавать термоядерные заряды любой мощности. И именно тогда США прекратили гонку за все большей мощностью своих водородных бомб. Тем самым стал очевиден баланс взаимного сдерживания, по существу, до сих пор обеспечивающего мир. А Трутнев в 1962 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда.
Мирные взрывы
Некоторые из этих зарядов были использованы на практике — например, в 1960-х годах для создания в Казахстане искусственного озера Чаган объемом 20 миллионов кубометров. Примечательно, что сам Трутнев потом искупался в этом озере — и совершенно без вреда для здоровья.
У промышленных зарядов нашлись и другие практические применения — например, тушение горящего факела на газовом месторождении.
Ядерный статус России
Сразу после распада СССР в январе 1992 года Трутнев написал доклад президенту России Борису Ельцину, в котором обосновал необходимость сохранения России как ядерной державы, для которой ядерное оружие может служить единственным гарантом военной безопасности.
Тот призыв был услышан. Через несколько дней в конце января 1992-го в РФ было образовано министерство по атомной энергии. Сейчас его правопреемником является Росатом, главный приоритет работы которого — выполнение государственного оборонного заказа и надежное обеспечение ядерного оружейного комплекса.
"Служу России, как раньше служил Советскому Союзу", — под овации переполненного зала ответил ученый.