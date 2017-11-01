Армия получит две ракеты-носителя "Протон-М" до конца года

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Центр имени Хруничева поставит армии до конца декабря две тяжёлые ракеты-носителя "Протон-М", заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В текущем году компания поставила в войска две ракеты "Рокот" и два разгонных "Бриз-М". До конца декабря Вооружённые силы должны получить две ракеты "Протон-М", — сказал Шойгу в ходе совещания в военном ведомстве.

Он также отметил, что Центр имени М.В.Хруничева занимается разработкой и созданием для нужд Минобороны новейшего космического ракетного комплекса "Ангара".