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Безопасность

Эксперт рассказал, когда возможно создание корабельной ПРО на Курилах

12:1201.11.2017
(обновлено: 12:13 01.11.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКурилы. Архивное фотоКурилы. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия на сегодняшний день не располагает комплексами ПРО корабельного базирования, проекты по созданию таких систем выходят за пределы госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы, заявил в среду РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества", член экспертного совета коллегии ВПК Виктор Мураховский.

Зенитно-ракетный комплекс С-400
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Ранее источник в парламенте РФ заявил РИА Новости, что корабли первого ранга, которые будут базироваться на базе ВМФ на Курилах, в перспективе станут частью системы ПРО для защиты восточных рубежей России.

"Как вам известно, перспективным комплексом ПРО, создаваемым сегодня в России, является зенитная ракетная система С-500 "Прометей" и, насколько мне известно, в Минобороны рассматривается возможность создания ее морской модификации, но это совсем далекие перспективы, выходящие за рамки ГПВ 2018-2025", — сказал Мураховский.

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день Россия не располагает комплексами ПРО корабельного базирования, если иметь в виду классическое значение термина "противоракетная оборона", то есть защита территории от ударов с воздуха и космоса, а не защита собственно кораблей от ракет противника.

"Что касается примерных сроков создания военной базы на Курилах, то их можно определить по примеру базы ВМФ в Новороссийске, то есть это займет где-то пять лет. За такой срок "оборонка" никак не успеет пройти весь цикл разработок и испытаний корабельной ПРО", — пояснил собеседник агентства.

Макет эсминца Лидер на выставке Армия 2015
CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Макет эсминца проекта 23560 (шифр "Лидер") на выставке "Армия 2015"
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Мураховский напомнил, что наиболее совершенным комплексом, устанавливаемым сегодня на российские корабли первого ранга является ЗРК "Форт", являющийся флотским аналогом С-300, то есть системы противовоздушной обороны.

"В ближайшей перспективе создание системы ПРО корабельного базирования в РФ едва ли возможно, при этом появление системы ПВО на кораблях первого ранга вполне реально", — подытожил собеседник агентства.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич сообщил РИА Новости, что база ВМФ на Курилах, создание которой планируется начать в ближайшее время, сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. По его словам, на Курилах будет также восстановлена аэродромная сеть.

Зенитная ракетная система С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

Гиперзвуковая ракета, представленная на заводской выставке ОАО Государственное машиностроительное конструкторское бюро Радуга имени А.Я.Березняка. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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По информации из открытых источников (официально ТТХ не публикуются), С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также будет иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.

Ожидается, что С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

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