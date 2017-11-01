Корабли на базе ВМФ на Курилах в перспективе могут стать частью системы ПРО

Малый противолодочный корабль Уренгой во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Малый противолодочный корабль Уренгой во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Корабли первого ранга, которые будут базироваться на базе ВМФ на Курилах, в перспективе станут частью системы ПРО для защиты восточных рубежей России, заявил РИА Новости источник в парламенте, знакомый с ситуацией.

Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич ранее сообщил РИА Новости, что база ВМФ на Курилах, создание которой планируется начать в ближайшее время, сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. По словам Клинцевича, на Курилах будет также восстановлена аэродромная сеть.

"Корабли первого ранга в перспективе будут создавать в новом пункте базирования систему ПРО для защиты восточных рубежей", — сказал источник.

По его словам, усиление обороны необходимо именно "в воздухе и в космосе". "И самое надёжное здесь для отражения возможного наступления противника — система ПРО, которую смогут создавать корабли на Курилах", — отметил собеседник.