Козыри "гегемона". Какое оружие испытают США под предлогом ядерных учений

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Стратегические бомбардировщики B-1 и B-2 прогревают двигатели на "бетонках" аэродромов, подводные атомные ракетоносцы готовятся выйти в океан, дежурные офицеры пунктов управления межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III вскрывают секретные конверты с заданием. В понедельник в США стартовали масштабные учения Global Thunder, в рамках которых пришли в движение основные силы "ядерной триады" страны. Пентагон намерен проверить, не "сдулись" ли его стратегические "мускулы" и годятся ли они для глобального удара по любой точке земного шара. Впервые планируется отработать действия всех систем, которые могут быть использованы в потенциальном ядерном конфликте, включая военные спутники разведки, наблюдения и предупреждения, связь, радиоэлектронную борьбу и кибербезопасность. О том, чем эти маневры будут отличаться от предыдущих, — в материале РИА Новости.
Подготовиться ко всему
Несмотря на то что легенда учений Global Thunder держится в секрете, ряд предположений об их назначении можно сделать уже сегодня. Это первые маневры такого рода, которые проходят при Дональде Трампе. А он, как известно, во-первых, активно ратует за модернизацию и усиление американской "ядерной триады". Во-вторых, крайне негативно относится к ракетной программе Северной Кореи. Что касается первого пункта, STRATCOM в ходе учений будет выявлять "слабые звенья" в силах ядерного сдерживания и обозначать направления развития СЯС.
К последним, как сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники в Пентагоне, можно отнести постановку на боевое дежурство баллистических ракет малой мощности, восстановление производства ядерных крылатых ракет морского базирования "Томагавк" (исключены из арсенала в 2013 году), возобновление ядерных испытаний, а также смягчение ограничений на применение оружия массового уничтожения.
В то же время при Дональде Трампе серьезно обострилось противостояние между США и КНДР. Многие американские генералы, как и их северокорейские коллеги, в открытую грозятся нанести удар, в том числе и с применением ядерного оружия. Очевидно, что в ходе Global Thunder Пентагон постарается просчитать все риски этого решения.
Удар со спутника
С мнением эксперта согласен и профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. Он также считает, что целью учений "ядерной триады" США является Северная Корея. Судаков пояснил, что в настоящий момент американский генералитет поделился на два лагеря. Первый возглавляет председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, категорически выступающий против силового решения "ракетной проблемы" КНДР. Второй же присягнул на верность министру обороны США Джеймсу Мэттису, который, напротив, настаивает на том, что Вашингтон должен "включить мужика" и максимально жестко воздействовать на Пхеньян. По мнению эксперта, Мэттис сегодня пользуется более значительным влиянием, чем его соперник.
Кроме того, в США до сих пор действует поправка к Патриотическому акту, введенному в 2001 году после терактов 11 сентября, согласно которой президент США имеет право в обход мнения конгресса начать боевые действия против любого государства и вести их на протяжении 60 дней. Это значит, что Трамп может единолично принять решение об ударе по Пхеньяну. Впрочем, Сергей Судаков считает, что Северная Корея — не единственный вероятный противник на учениях Global Thunder.
Сергей Судаков пояснил, что это оружие может быть предназначено для поражения спутников связи, которые используются для передачи интернет-сигнала стране-потребителю. Грубо говоря, в рамках этой концепции американские хакеры смогут влиять на глобальную сеть как им угодно.
"США давно настаивают на том, что спутники — самое удобное "средство доставки" интернета, — считает политолог. — Не нужно тянуть провода, строить вышки-ретрансляторы и т.д. А теперь вдумайтесь, что произойдет, если спутники связи окажутся под контролем вероятного противника. Что будет, если мы все единовременно получим сообщение на телефон или электронную почту о том, что завтра начнется война: образуется дефицит на товары потребления, рухнет курс валют. Конечно, кто-то это сообщение проигнорирует. Но у многих начнется паника. Забери у нас сегодня смартфоны — и мы будем беспомощными, лишенными источников информации. Так вот, перспективное кибероружие на это способно. А деморализованное государство не сможет оказать эффективного сопротивления. Я не утверждаю, что так все и будет. Но тот факт, что кибербезопасность впервые появилась в повестке учений Global Thunder (и на нее бюджет США выделяет немалые деньги), говорит о том, что американцы в глобальных конфликтах будущего не намерены делать ставку только на ядерное оружие".