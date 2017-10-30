Козыри "гегемона". Какое оружие испытают США под предлогом ядерных учений

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Стратегические бомбардировщики B-1 и B-2 прогревают двигатели на "бетонках" аэродромов, подводные атомные ракетоносцы готовятся выйти в океан, дежурные офицеры пунктов управления межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III вскрывают секретные конверты с заданием. В понедельник в США стартовали масштабные учения Global Thunder, в рамках которых пришли в движение основные силы "ядерной триады" страны. Пентагон намерен проверить, не "сдулись" ли его стратегические "мускулы" и годятся ли они для глобального удара по любой точке земного шара. Впервые планируется отработать действия всех систем, которые могут быть использованы в потенциальном ядерном конфликте, включая военные спутники разведки, наблюдения и предупреждения, связь, радиоэлектронную борьбу и кибербезопасность. О том, чем эти маневры будут отличаться от предыдущих, — в материале РИА Новости.

Подготовиться ко всему

Официальная информация об учениях Global Thunder исчерпывается коротким пресс-релизом от генерала Джона Хейтена, главы Стратегического командования США (STRATCOM). По его словам, эти маневры должны в очередной раз доказать, что Пентагон способен нанести удар любому противнику в любое время — с суши, с моря и с воздуха. В свою очередь, официальный представитель STRATCOM Брайан Магуир подчеркнул, что США предупредили Россию о проведении учений, как того требует договор СНВ-3. Таким образом он попытался развеять опасения ряда аналитиков, считающих, что Global Thunder — агрессивный ответ американского правительства на учения российских сил ядерного сдерживания (СЯС), прошедших на прошлой неделе. Действительно, такое мероприятие требует многомесячной подготовки. Организовать маневры подобного размаха за выходные и "в отместку" физически невозможно.

Несмотря на то что легенда учений Global Thunder держится в секрете, ряд предположений об их назначении можно сделать уже сегодня. Это первые маневры такого рода, которые проходят при Дональде Трампе. А он, как известно, во-первых, активно ратует за модернизацию и усиление американской "ядерной триады". Во-вторых, крайне негативно относится к ракетной программе Северной Кореи. Что касается первого пункта, STRATCOM в ходе учений будет выявлять "слабые звенья" в силах ядерного сдерживания и обозначать направления развития СЯС.

© AP Photo / Ahn Young-joon Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея © AP Photo / Ahn Young-joon Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея

К последним, как сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на источники в Пентагоне, можно отнести постановку на боевое дежурство баллистических ракет малой мощности, восстановление производства ядерных крылатых ракет морского базирования "Томагавк" (исключены из арсенала в 2013 году), возобновление ядерных испытаний, а также смягчение ограничений на применение оружия массового уничтожения.

В то же время при Дональде Трампе серьезно обострилось противостояние между США и КНДР. Многие американские генералы, как и их северокорейские коллеги, в открытую грозятся нанести удар, в том числе и с применением ядерного оружия. Очевидно, что в ходе Global Thunder Пентагон постарается просчитать все риски этого решения.

Удар со спутника

"У военных есть фирменное выражение "направленность оперативной подготовки", — рассказал РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. — Грубо говоря, "с кем мы готовимся воевать, кто нам угрожает". Учитывая современную геополитическую обстановку, Global Thunder — один из этапов, который Вооруженные силы США реализуют для решения северокорейской проблемы. Давайте смотреть объективно: в настоящее время наибольшую угрозу для США представляют именно стратегические ядерные силы Ким Чен Ына. Полагаю, американцы в рамках учений будут отрабатывать все возможные вопросы, связанные с их нейтрализацией. Речь идет не о развязывании полномасштабной атомной войны с Пхеньяном, а скорее о точечных ударах по ядерным объектам КНДР. Возможно, с применением обычных средств. Далеко не факт, что Пентагон на это пойдет. Но они точно попытаются просчитать все варианты развития событий".

С мнением эксперта согласен и профессор Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. Он также считает, что целью учений "ядерной триады" США является Северная Корея. Судаков пояснил, что в настоящий момент американский генералитет поделился на два лагеря. Первый возглавляет председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, категорически выступающий против силового решения "ракетной проблемы" КНДР. Второй же присягнул на верность министру обороны США Джеймсу Мэттису, который, напротив, настаивает на том, что Вашингтон должен "включить мужика" и максимально жестко воздействовать на Пхеньян. По мнению эксперта, Мэттис сегодня пользуется более значительным влиянием, чем его соперник.

Кроме того, в США до сих пор действует поправка к Патриотическому акту, введенному в 2001 году после терактов 11 сентября, согласно которой президент США имеет право в обход мнения конгресса начать боевые действия против любого государства и вести их на протяжении 60 дней. Это значит, что Трамп может единолично принять решение об ударе по Пхеньяну. Впрочем, Сергей Судаков считает, что Северная Корея — не единственный вероятный противник на учениях Global Thunder.

"Многие не обратили внимания на одну деталь в пресс-релизе STRATCOM, которой не было в предыдущие годы, — заметил политолог. — В ходе учений Пентагон намерен отработать вопросы кибербезопасности. В военной науке всегда было традиционное разделение видов вооружения на наступательные и оборонительные. Так вот, в кибербезопасности эта грань очень тонка, практически невидима. Конечно, американские военные заинтересованы в том, чтобы сделать все компьютерные системы своей "ядерной триады" максимально автономными и защищенными от внешнего вмешательства. С другой стороны, вряд ли они этим ограничатся. США неоднократно заявляли о необходимости создания нового вида средств поражения, который может оказаться даже эффективнее ядерного, — кибероружия. Полагаю, в рамках учений оно тоже будет испытано".

Сергей Судаков пояснил, что это оружие может быть предназначено для поражения спутников связи, которые используются для передачи интернет-сигнала стране-потребителю. Грубо говоря, в рамках этой концепции американские хакеры смогут влиять на глобальную сеть как им угодно.

"США давно настаивают на том, что спутники — самое удобное "средство доставки" интернета, — считает политолог. — Не нужно тянуть провода, строить вышки-ретрансляторы и т.д. А теперь вдумайтесь, что произойдет, если спутники связи окажутся под контролем вероятного противника. Что будет, если мы все единовременно получим сообщение на телефон или электронную почту о том, что завтра начнется война: образуется дефицит на товары потребления, рухнет курс валют. Конечно, кто-то это сообщение проигнорирует. Но у многих начнется паника. Забери у нас сегодня смартфоны — и мы будем беспомощными, лишенными источников информации. Так вот, перспективное кибероружие на это способно. А деморализованное государство не сможет оказать эффективного сопротивления. Я не утверждаю, что так все и будет. Но тот факт, что кибербезопасность впервые появилась в повестке учений Global Thunder (и на нее бюджет США выделяет немалые деньги), говорит о том, что американцы в глобальных конфликтах будущего не намерены делать ставку только на ядерное оружие".