США начинают учения стратегических ядерных сил

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. США начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder), в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны, сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он добавил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

"Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее", — сказал Магуир.

Он добавил, что, к примеру, Китай, который также обладает ядерным оружием, не был проинформирован об учениях, поскольку у США нет с Пекином соглашения, которое требует такого уведомления.

Говоря о предстоящих учениях, представитель STRATCOM напомнил, что Global Thunder проводятся ежегодно.

По его словам, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для нашей страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени. В ходе учений будут отрабатываться возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

"Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил министерства обороны (США) и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность. Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможности для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента", — сказал представитель командования.

На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил, в которых принял участие верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. В ходе учений было отработано взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации Воздушно-космических сил России. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет".

Ранее в Москве подвергли критике планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По данным Минобороны России, в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, которые сегодня возложены на стратегические ядерные силы. Одновременно США создают системы ПРО. Как полагают российские военные, создание средств мгновенного глобального удара – это "еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование".