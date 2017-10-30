РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США начинают учения стратегических ядерных сил

06:0230.10.2017
(обновлено: 06:04 30.10.2017)
01920
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian DudleyЯдерное оружие. Архивное фотоЯдерное оружие. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Air Force/ Senior Airman Ian Dudley

ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. США начинают в понедельник учения стратегических ядерных сил "Глобальный гром" (Global Thunder), в ходе которых будут отработаны действия средств глобального удара и противоракетной обороны, сообщил РИА Новости официальный представитель Стратегического командования (STRATCOM) США Брайан Магуир. Он добавил, что США заранее предупредили Россию об этом учении, как того требует двустороннее соглашение.

Пуск ракеты Искандер-М
© Фото : предоставлено пресс-службой Центрального военного округа
Ударить по больному. Почему военные США опасаются российских "Искандеров"

"Согласно положениям (договора) СНВ-3, США и Россия обязаны уведомлять друг друга о крупных ядерных учениях, поэтому Россия была уведомлена об этом учении заранее", — сказал Магуир.

Он добавил, что, к примеру, Китай, который также обладает ядерным оружием, не был проинформирован об учениях, поскольку у США нет с Пекином соглашения, которое требует такого уведомления.

Говоря о предстоящих учениях, представитель STRATCOM напомнил, что Global Thunder проводятся ежегодно.

Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото : U.S. Navy
Эхо холодной войны. Зачем в США предлагают вернуть ядерные ракеты в Европу

По его словам, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для нашей страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени. В ходе учений будут отрабатываться возможности космических сил, систем наблюдения и разведки, систем глобального удара и средств противоракетной обороны, а также кибервозможности.

"Эти командно-штабные и полевые учения проводятся для подготовки сил министерства обороны (США) и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах ответственности STRATCOM с особым акцентом на ядерную готовность. Эти учения дают STRATCOM и его подразделениям возможности для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента", — сказал представитель командования.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
Ядерная война может начаться в любой момент, заявили в КНДР

На прошлой неделе в России также прошли комплексные учения стратегических ядерных сил, в которых принял участие верховный главнокомандующий президент Владимир Путин. В ходе учений было отработано взаимодействие Ракетных войск стратегического назначения, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов и дальней авиации Воздушно-космических сил России. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, "верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет".

Ранее в Москве подвергли критике планы Пентагона по созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. По данным Минобороны России, в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, которые сегодня возложены на стратегические ядерные силы. Одновременно США создают системы ПРО. Как полагают российские военные, создание средств мгновенного глобального удара – это "еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование".

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена