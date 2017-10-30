В Дагестане на учениях артиллеристы провели стрельбы по "террористам"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Артиллеристы мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Дагестане, выполнили боевые стрельбы по бандам условных террористов, "засевших" в горной части республики, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

Итоговая проверка за 2017 год проводилась на общевойсковом полигоне "Дальний". В контрольных стрельбах были задействованы более 400 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники.

"Расчеты боевых машин проводили стрельбы по одиночным и групповым целям на дальность до 15 километров из самоходных гаубиц "Гвоздика", реактивных систем залпового огня "Град-М", минометов "Сани" и противотанковых управляемых ракет "Конкурс", — сказал собеседник.

Особое внимание было уделено работе расчетов на навигационной аппаратуре, артиллерийской баллистической станции, гирокомпасе, средствах связи, по ведению разведки в горах при помощи беспилотного летательного аппарата "Орлан". Командиры отработали алгоритм принятия решения на огневое поражение целей с учетом особенностей местности и корректировке огня артиллерии с учетом поступающих разведданных о местонахождении условных террористов.