Северный флот отработал десантирование и ракетные пуски в Арктике

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота РФ в течение трехмесячного похода отработал высадку десанта на побережье и острова архипелагов, а также ракетные пуски в арктических условиях, сообщил в пятницу министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"В августе-октябре отряд боевых кораблей Северного флота совершил поход по акватории Северного морского пути, во время которого были отработаны вопросы высадки подразделений арктической бригады на побережье и острова архипелагов, а также применения ракетного оружия в арктических условиях", — сказал Шойгу на коллегии военного ведомства.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.