Шойгу отметил высокий уровень психологического состояния российских военных

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Самый высокий уровень морально-психологического состояния военнослужащих зафиксирован в этом году в Вооруженных силах РФ, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии ведомства в пятницу.

"Социологические данные, а в Вооруженных силах ежегодно проводится не менее 18 мониторинговых исследований, показывают, что в текущем году достигнут самый высокий за последнее время уровень морально-психологического состояния всех категорий личного состава. При этом неуклонно снижается количество преступлений и происшествий",- заявил Шойгу.

По его словам, "военнослужащие демонстрируют примеры мужества, высокого воинского мастерства, успешно действуют на боевом дежурстве, в ходе учений и при ликвидации последствий стихийных бедствий".

Министр подчеркнул, что эти результаты достигнуты благодаря целенаправленной работе командиров всех уровней с личным составом.

"За последние годы нам удалось создать эффективную психологическую службу, в которую входят более 2,5 тысячи квалифицированных специалистов, в том числе 326 офицеров. Ежедневно они обследуют более 45 тысяч военнослужащих, заступающих в караул и на боевое дежурство",- сообщил Шойгу.

По его словам, специалисты определяют психологическую совместимость личного состава при комплектовании подразделений, экипажей, расчетов, тактических групп и групп специального назначения.

"Успешно решаются задачи по поддержанию высокого морального духа наших военнослужащих в Сирии. За время проведения операции в Сирии состоялось почти 190 концертов с участием 120 творческих коллективов и отдельных исполнителей",- заявил Шойгу.

По его словам, в целом в Вооруженных силах ежегодно реализуется более 50 культурных проектов, в том числе фестивали "Музыкальный парад","Фотовзгляд", "Крымская волна", конкурс видеороликов "Армия в кадре" и другие. В этом году в них приняло участие более 100 тысяч человек. Министр обороны РФ отметил, что в результате проводимых мероприятий в Вооруженных силах значительно вырос уровень доверия в обществе к российской армии — в текущем году он составляет 89%.