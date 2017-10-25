В Ульяновске двадцать Ил-76 показали пилотажную фигуру "афганский заход"

УЛЬЯНОВСК, 25 окт — РИА Новости. Посадку под большим углом и на сверхкороткой дистанции показали сегодня 20 самолетов Ил-76 на аэродроме в Ульяновске, по словам командующего военно-транспортной авиацией РФ генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова, этот сложнейший прием получил у летчиков-транспортников название "афганский заход".

"Экипажи двух полков ВТА совершили посадку в едином транспортном порядке на сокращенных интервалах, с максимальным градиентом (углом) снижения — так называемый "афганский заход". Он был разработан в годы Афганистана и успешно применялся для исключения поражения самолета с земли средствами ПВО противника", — сказал Бенедиктов.

"Афганский заход" требует от летчика настоящего мастерства и максимальной сосредоточенности, отметил командующий. Самолет весом около 190 тонн снижается на переделе своих возможностей, с большим креном. Кроме того, по требованиям безопасности такие полеты должны выполняться в ясную погоду, но сегодня, несмотря на облачность, экипажи успешно справились с поставленной задачей.

"Это одна из наиболее интенсивных методик выполнения взлета и посадки. В целом, в ходе учений есть определенные замечания, но могу ответственно сказать, что ВТА сегодня "на крыле", и наиболее отрадно, что в экипажах молодые летчики, которые полноценно летают вместе с опытными пилотами", — подчеркнул командующий.

Бенедиктов подчеркнул, что посадка самолетов в Ульяновске выполнялась без предварительно подготовки. По его словам, на этом аэродроме еще не производились такие интенсивные посадки.

"Эти летно-тактические учения — итог боевой подготовки года. Впервые в практике ВТА для управления боевым порядком воздушных судов привлекались авиационный комплекс А-50 и самолет-ретранслятор Ил-22", — резюмировал Бенедиктов.