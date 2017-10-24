Шойгу призвал страны ШОС, ОДКБ к более тесной координации военных ведомств

КЛАРК (Филиппины), 24 окт — РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу призвал страны "СМОА плюс", Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности более тесно координировать действия по линии военных ведомств.

"Считал бы важным налаживание эффективного сотрудничества между ОДКБ и АСЕАН. Ключевым направлением их совместной работы могло бы стать противодействие распространению международного терроризма, в том числе его проникновению в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", — сказал Шойгу во вторник, выступая на Четвёртом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнёров ("СМОА плюс").

Он также высказался "за более тесную координацию действий по линии военных ведомств стран "СМОА плюс" и партнёрских организаций АСЕАН, в первую очередь Шанхайской организации сотрудничества".