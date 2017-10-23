Шойгу прибыл с визитом на Филиппины

МАНИЛА, 23 окт – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в понедельник прибыл с официальным визитом на Филиппины.

"В ходе пребывания на Филиппинах глава российского военного ведомства примет участие в четвертом совещании министров обороны стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и диалоговых партнеров. Также пройдут двусторонние переговоры с министром национальной обороны Филиппин Делфином Лорензаной", — сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Предусматривается, что в ходе визита, который продлится по 25 октября, Шойгу проведет серию двусторонних встреч с главами военных ведомств государств, принимающих участие в совещании.

"Будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности, перспективы военного, военно-технического сотрудничества", — сказал Конашенков.

Как ожидается, министра обороны России примет президент Филиппин Родриго Дутерте. Кроме того, во время визита планируется подписание российско-филиппинского межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве, сообщил Конашенков.