РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Эхо холодной войны. Зачем в США предлагают вернуть ядерные ракеты в Европу

17:5523.10.2017
(обновлено: 18:01 23.10.2017)
01580
© Фото : U.S. NavyЗапуск ракеты Томагавк из установки Mark 41Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41
© Фото : U.S. Navy

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Бесконечные учения НАТО в Восточной Европе, самолеты альянса у российских границ, постоянное наращивание численности дежурных частей и соединений, а теперь и оружие двойного назначения. Авторитетный американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) выпустил доклад, в котором предложил Пентагону развернуть в Польше ракетные системы, способные нести как обычную, так и ядерную боеголовку. А нацелить их эксперты предлагают на Калининградскую область, где у России сконцентрирована мощная войсковая группировка. Западные аналитики уверены, что таким образом НАТО сможет нивелировать потенциал оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", развернутых в регионе. О том, насколько реально развертывание подобного оружия в ближайшей перспективе и чем это могло бы грозить российскому анклаву, — в материале РИА Новости.

Ответ "Искандеру"

Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
© Фото : Public domain
Новые ракеты Армии США могут появиться вблизи западных границ России
Пока что идея установки подобных ракетных комплексов в Польше — лишь инициатива экспертов. Однако CSBA — весьма влиятельная структура, которая занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций по оборонной стратегии. К мнению центра прислушиваются как в конгрессе, так и в Пентагоне, его оценки имеют серьезный вес среди генералитета и политиков. Эксперты давят на любимую мозоль американского военного руководства, давно утверждающего, что Россия способна полностью перекрыть возможность НАТО перебрасывать войска в Прибалтике и в большой части Восточной Европы (так называемая концепция А2АD). Дескать, калининградский оплот, вооруженный ОТРК "Искандер", ЗРС С-400 и береговыми ракетными комплексами "Бастион", не получится подавить без неприемлемых потерь со стороны альянса.

"США жизненно необходимы наземные системы, способные наносить удар как конвенционным, так и ядерным боеприпасом, — говорится в докладе CSBA. — Их наличие позволит усилить военное влияние США в критически важных регионах и ослабить зависимость от тактического ядерного оружия воздушного базирования. Самолеты зачастую просто не смогут доставить его к цели из-за наличия у противника высокоразвитой ПВО. Развертывание подобных ракетных комплексов в Польше могло бы сделать бесполезными российские "Искандеры", способные бить ядерными ракетами, и сильно осложнить для России возможность захвата балтийских стран.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер" во время показа образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017". 22 августа 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер" во время показа образцов вооружения, военной и специальной техники в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017". 22 августа 2017

Напомним, российско-американское соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) запрещает сторонам иметь баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. "Искандеры" под правила этого договора не попадают, так как способны поражать цели на удалении до 450 километров. Тем не менее американцы постоянно упрекают Кремль в нарушении соглашения. Россия, в свою очередь, утверждает, что даже нынешние системы американской ПРО в Европе созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты. А их размещение "на земле" договором РСМД как раз запрещено.

Работа на перспективу

Впрочем, если Пентагон и прислушается к рекомендациям CSBA, в ближайшие годы ракеты двойного назначения в Польше точно не появятся. Такого оружия в США просто-напросто нет.

"Полагаю, что это не более чем теоретические изыскания экспертов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Тактического ракетного вооружения двойного назначения у американцев в настоящий момент нет. Были "Томагавки" воздушного базирования с ядерной боевой частью, но они достаточно давно сняты с вооружения. Если вести речь о тактических ракетных комплексах ATACMS, они тоже производятся в обычном оснащении. Пока у американцев из тактических ядерных боеприпасов есть только авиабомбы B61. На днях, кстати, появилась новость, что США могут вернуть на боевое дежурство стратегические бомбардировщики B-52. Однако вряд ли они делают это, чтобы угрожать России. Наша ПВО такие самолеты собьет без особого труда. Скорее, эти угрозы — в адрес Северной Кореи".

Напомним, знаменитые американские "Томагавки" выпускались во множестве модификаций. К примеру, ракеты воздушного базирования BGM-109A TLAM-N несли компактные термоядерные боеголовки W-80 мощностью от пяти до 150 килотонн и могли поражать цели на дальности до 2500 километров. Все арсеналы этого оружия были списаны в рамках договора СНВ-1 в начале 1990-х. Однако в 2014 году США начали разработку крылатой ракеты LRSO с новой ядерной боеголовкой. Известно о ней немного, однако, как писали американские СМИ, в строй она вступит не раньше 2025 года.

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Генштаб: вся европейская часть РФ будет под прицелом "Томагавков" в Польше
Был у американцев и свой "Искандер" — ракетный комплекс наземного базирования BGM-109G GLCM, вооруженный все теми же "Томагавками", но с усовершенствованной боеголовкой W-84 мощностью от 0,2 до 150 килотонн. Но в 1987 году он попал "под нож" вместе с баллистической ракетой "Першинг-2" в рамках договора РСМД. Впрочем, в сентябре этого года Сенат США одобрил разработку нового ракетного комплекса двойного назначения наземного базирования. Проект предполагает создание новой мобильной системы средней дальности, способной снаряжаться ядерной боеголовкой.

Обычная угроза

Сегодня же США способны противопоставить российским "Искандерам" только оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS в обычном снаряжении и с дальностью стрельбы до 300 километров. Эту систему, стоящую на вооружении с 1980 года, кстати, активно модернизируют. Еще летом военнослужащие ракетной батареи 20-го полка полевой артиллерии Армии США начали "обкатывать" новую версию ATACMS с дальностью стрельбы от 400 до 500 километров. Впрочем, неизвестно, ведут ли американцы разработку ядерной боевой части для этого оружия.

© AFP 2017 / US ARMYОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
© AFP 2017 / US ARMY
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS

"Американцы неоднократно обвиняли нас в нарушении договора РСМД, в качестве аргумента подчеркивая, что наши "Калибры" летают дальше, чем разрешено договором, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, эксперт-американист Сергей Судаков. — Однако "Калибры" мы используем морского базирования — запрет на них не распространяется. Вместе с тем у наших военных есть доказательства, что американцы разрабатывают и ставят на вооружение наземные ракетные комплексы средней и малой дальности. Это и модернизированные ATACMS, и оружие на основе перспективных разработок в области ракетного топлива, и новые двигатели, способные повысить дальнобойность ракет. Американцы не хотят себя сдерживать никакими договорами. Они рассуждают просто: раз отношения с Россией обострены до предела, значит, нужно снимать все ограничения и действовать самостоятельно без оглядки на другие страны".

По мнению эксперта, противостоять новым ракетным вызовам США можно только одним способом — наращивать потенциал собственных систем ПВО. Судаков подчеркнул, что количество зенитных ракет в распоряжении российских военных должно вдвое превосходить количество ударных средств НАТО. Даже в неядерном исполнении они представляют серьезную опасность.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена