Эхо холодной войны. Зачем в США предлагают вернуть ядерные ракеты в Европу

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Бесконечные учения НАТО в Восточной Европе, самолеты альянса у российских границ, постоянное наращивание численности дежурных частей и соединений, а теперь и оружие двойного назначения. Авторитетный американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) выпустил доклад, в котором предложил Пентагону развернуть в Польше ракетные системы, способные нести как обычную, так и ядерную боеголовку. А нацелить их эксперты предлагают на Калининградскую область, где у России сконцентрирована мощная войсковая группировка. Западные аналитики уверены, что таким образом НАТО сможет нивелировать потенциал оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер", развернутых в регионе. О том, насколько реально развертывание подобного оружия в ближайшей перспективе и чем это могло бы грозить российскому анклаву, — в материале РИА Новости.

Ответ "Искандеру"

Пока что идея установки подобных ракетных комплексов в Польше — лишь инициатива экспертов. Однако CSBA — весьма влиятельная структура, которая занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций по оборонной стратегии. К мнению центра прислушиваются как в конгрессе, так и в Пентагоне, его оценки имеют серьезный вес среди генералитета и политиков. Эксперты давят на любимую мозоль американского военного руководства, давно утверждающего, что Россия способна полностью перекрыть возможность НАТО перебрасывать войска в Прибалтике и в большой части Восточной Европы (так называемая концепция А2АD). Дескать, калининградский оплот, вооруженный ОТРК "Искандер", ЗРС С-400 и береговыми ракетными комплексами "Бастион", не получится подавить без неприемлемых потерь со стороны альянса.

"США жизненно необходимы наземные системы, способные наносить удар как конвенционным, так и ядерным боеприпасом, — говорится в докладе CSBA. — Их наличие позволит усилить военное влияние США в критически важных регионах и ослабить зависимость от тактического ядерного оружия воздушного базирования. Самолеты зачастую просто не смогут доставить его к цели из-за наличия у противника высокоразвитой ПВО. Развертывание подобных ракетных комплексов в Польше могло бы сделать бесполезными российские "Искандеры", способные бить ядерными ракетами, и сильно осложнить для России возможность захвата балтийских стран.

Напомним, российско-американское соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) запрещает сторонам иметь баллистические ракеты и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. "Искандеры" под правила этого договора не попадают, так как способны поражать цели на удалении до 450 километров. Тем не менее американцы постоянно упрекают Кремль в нарушении соглашения. Россия, в свою очередь, утверждает, что даже нынешние системы американской ПРО в Европе созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты. А их размещение "на земле" договором РСМД как раз запрещено.

Работа на перспективу

Впрочем, если Пентагон и прислушается к рекомендациям CSBA, в ближайшие годы ракеты двойного назначения в Польше точно не появятся. Такого оружия в США просто-напросто нет.

"Полагаю, что это не более чем теоретические изыскания экспертов, — рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — Тактического ракетного вооружения двойного назначения у американцев в настоящий момент нет. Были "Томагавки" воздушного базирования с ядерной боевой частью, но они достаточно давно сняты с вооружения. Если вести речь о тактических ракетных комплексах ATACMS, они тоже производятся в обычном оснащении. Пока у американцев из тактических ядерных боеприпасов есть только авиабомбы B61. На днях, кстати, появилась новость, что США могут вернуть на боевое дежурство стратегические бомбардировщики B-52. Однако вряд ли они делают это, чтобы угрожать России. Наша ПВО такие самолеты собьет без особого труда. Скорее, эти угрозы — в адрес Северной Кореи".

Напомним, знаменитые американские "Томагавки" выпускались во множестве модификаций. К примеру, ракеты воздушного базирования BGM-109A TLAM-N несли компактные термоядерные боеголовки W-80 мощностью от пяти до 150 килотонн и могли поражать цели на дальности до 2500 километров. Все арсеналы этого оружия были списаны в рамках договора СНВ-1 в начале 1990-х. Однако в 2014 году США начали разработку крылатой ракеты LRSO с новой ядерной боеголовкой. Известно о ней немного, однако, как писали американские СМИ, в строй она вступит не раньше 2025 года.

Обычная угроза

Был у американцев и свой "Искандер" — ракетный комплекс наземного базирования BGM-109G GLCM, вооруженный все теми же "Томагавками", но с усовершенствованной боеголовкой W-84 мощностью от 0,2 до 150 килотонн. Но в 1987 году он попал "под нож" вместе с баллистической ракетой "Першинг-2" в рамках договора РСМД. Впрочем, в сентябре этого года Сенат США одобрил разработку нового ракетного комплекса двойного назначения наземного базирования. Проект предполагает создание новой мобильной системы средней дальности, способной снаряжаться ядерной боеголовкой.

Сегодня же США способны противопоставить российским "Искандерам" только оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS в обычном снаряжении и с дальностью стрельбы до 300 километров. Эту систему, стоящую на вооружении с 1980 года, кстати, активно модернизируют. Еще летом военнослужащие ракетной батареи 20-го полка полевой артиллерии Армии США начали "обкатывать" новую версию ATACMS с дальностью стрельбы от 400 до 500 километров. Впрочем, неизвестно, ведут ли американцы разработку ядерной боевой части для этого оружия.

"Американцы неоднократно обвиняли нас в нарушении договора РСМД, в качестве аргумента подчеркивая, что наши "Калибры" летают дальше, чем разрешено договором, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук, эксперт-американист Сергей Судаков. — Однако "Калибры" мы используем морского базирования — запрет на них не распространяется. Вместе с тем у наших военных есть доказательства, что американцы разрабатывают и ставят на вооружение наземные ракетные комплексы средней и малой дальности. Это и модернизированные ATACMS, и оружие на основе перспективных разработок в области ракетного топлива, и новые двигатели, способные повысить дальнобойность ракет. Американцы не хотят себя сдерживать никакими договорами. Они рассуждают просто: раз отношения с Россией обострены до предела, значит, нужно снимать все ограничения и действовать самостоятельно без оглядки на другие страны".

По мнению эксперта, противостоять новым ракетным вызовам США можно только одним способом — наращивать потенциал собственных систем ПВО. Судаков подчеркнул, что количество зенитных ракет в распоряжении российских военных должно вдвое превосходить количество ударных средств НАТО. Даже в неядерном исполнении они представляют серьезную опасность.