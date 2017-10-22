ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону внедрить способные нести ядерный боезаряд ракетные системы двойного назначения, которые в России считают грубым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, аналитики предлагают развернуть такие системы в Польше для нейтрализации российских ракет в Калининградской области.

Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил РИА Новости в октябре, что размещение ракет двойного назначения ПРО США в Румынии и Польше открыто нарушает договор и является прямой угрозой России.

По заявлению авторов доклада CSBA, предлагаемый шаг поможет "сдержать" российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые Россия развернула в Калининградской области в ответ на размещение комплексов ПРО США в Европе. По утверждению авторов доклада, эти российские ракеты способны нести ядерное оружие. Россия ранее опровергала обвинения в создании ударного комплекса наземного базирования в нарушение договора о РСМД.

"Некоторые будущие американские системы наземного базирования должны быть двойного назначения. Это означает, что они должны быть способны к доставке как обычных, так и маломощных ядерных боезарядов. Системы двойного назначения могут добавить новые градации к американской "шкале эскалации", укрепить сдерживание в критических регионах и сократить зависимость от нестратегического ядерного оружия, доставляемого самолетами — самолеты могут быть неспособны преодолеть (ПВО) в районах большой угрозы", — пишут эксперты в докладе, опубликованном в Вашингтоне.

"Например, размещение систем вооружения двойного назначения в Польше может помочь сдержать расположенные по периферии (Польши) российские ракеты "Искандер", которые способны нести ядерное оружие. Это может также сильно усложнить проблемы, которые придется решать России, чтобы захватить страны Балтии", — пишут эксперты. Они не уточняют, на каком основании пришли к выводу, что Россия планирует "захватить страны Балтии".

CSBA — вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для американских политиков и военных по оборонной стратегии. Пентагон, конгресс и администрация США не обязаны прислушиваться к рекомендациям экспертов CSBA. При этом этот центр и целый ряд других работающих с Пентагоном, претендуют на то, чтобы повлиять на будущую военную стратегию США.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД.

В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.

Российско-американский договор о РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.