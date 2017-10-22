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Американские эксперты предложили Пентагону внедрить ракеты, нарушающие РСМД

06:0122.10.2017
(обновлено: 06:03 22.10.2017)
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© Фото : Missile Defense Agency / Ben ListermanЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса. Архивное фотоЗапуск ракеты американского противоракетного комплекса. Архивное фото
© Фото : Missile Defense Agency / Ben Listerman

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону внедрить способные нести ядерный боезаряд ракетные системы двойного назначения, которые в России считают грубым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, аналитики предлагают развернуть такие системы в Польше для нейтрализации российских ракет в Калининградской области.

Загрузка ракеты на самоходную пусковую установку ракетного комплекса Искандер-М. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Орлов
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"Искандер-М" способен уничтожить любую цель, считают эксперты
Директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко заявил РИА Новости в октябре, что размещение ракет двойного назначения ПРО США в Румынии и Польше открыто нарушает договор и является прямой угрозой России.

По заявлению авторов доклада CSBA, предлагаемый шаг поможет "сдержать" российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые Россия развернула в Калининградской области в ответ на размещение комплексов ПРО США в Европе. По утверждению авторов доклада, эти российские ракеты способны нести ядерное оружие. Россия ранее опровергала обвинения в создании ударного комплекса наземного базирования в нарушение договора о РСМД.

"Некоторые будущие американские системы наземного базирования должны быть двойного назначения. Это означает, что они должны быть способны к доставке как обычных, так и маломощных ядерных боезарядов. Системы двойного назначения могут добавить новые градации к американской "шкале эскалации", укрепить сдерживание в критических регионах и сократить зависимость от нестратегического ядерного оружия, доставляемого самолетами — самолеты могут быть неспособны преодолеть (ПВО) в районах большой угрозы", — пишут эксперты в докладе, опубликованном в Вашингтоне.

Американская баллистическая ракета средней дальности Першинг-2. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Kienzle
В Совфеде заявили об опасности одностороннего выхода США из договора о РСМД
"Например, размещение систем вооружения двойного назначения в Польше может помочь сдержать расположенные по периферии (Польши) российские ракеты "Искандер", которые способны нести ядерное оружие. Это может также сильно усложнить проблемы, которые придется решать России, чтобы захватить страны Балтии", — пишут эксперты. Они не уточняют, на каком основании пришли к выводу, что Россия планирует "захватить страны Балтии".

CSBA — вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для американских политиков и военных по оборонной стратегии. Пентагон, конгресс и администрация США не обязаны прислушиваться к рекомендациям экспертов CSBA. При этом этот центр и целый ряд других работающих с Пентагоном, претендуют на то, чтобы повлиять на будущую военную стратегию США.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД.

В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.

Президент РФ Владимир Путин выступает на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба Валдай. 19 октября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РФ не нарушает договор о РСМД, заявил Путин
По мнению российской стороны, даже нынешние системы американской ПРО созданы таким образом, что могут запускать не только противоракеты, но и ударные крылатые ракеты — последние запрещены договором о РСМД к размещению на суше.

Российско-американский договор о РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.

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