ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Эксперты американского Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предложили Пентагону внедрить способные нести ядерный боезаряд ракетные системы двойного назначения, которые в России считают грубым нарушением Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, аналитики предлагают развернуть такие системы в Польше для нейтрализации российских ракет в Калининградской области.
По заявлению авторов доклада CSBA, предлагаемый шаг поможет "сдержать" российские оперативно-тактические ракеты "Искандер", которые Россия развернула в Калининградской области в ответ на размещение комплексов ПРО США в Европе. По утверждению авторов доклада, эти российские ракеты способны нести ядерное оружие. Россия ранее опровергала обвинения в создании ударного комплекса наземного базирования в нарушение договора о РСМД.
"Некоторые будущие американские системы наземного базирования должны быть двойного назначения. Это означает, что они должны быть способны к доставке как обычных, так и маломощных ядерных боезарядов. Системы двойного назначения могут добавить новые градации к американской "шкале эскалации", укрепить сдерживание в критических регионах и сократить зависимость от нестратегического ядерного оружия, доставляемого самолетами — самолеты могут быть неспособны преодолеть (ПВО) в районах большой угрозы", — пишут эксперты в докладе, опубликованном в Вашингтоне.
CSBA — вашингтонский экспертный центр, который занимается специализированными исследованиями по военному бюджету США и выработкой рекомендаций для американских политиков и военных по оборонной стратегии. Пентагон, конгресс и администрация США не обязаны прислушиваться к рекомендациям экспертов CSBA. При этом этот центр и целый ряд других работающих с Пентагоном, претендуют на то, чтобы повлиять на будущую военную стратегию США.
Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в разработке систем, нарушающих договор о РСМД.
В конгрессе США неоднократно звучали призывы разработать законопроект, который прямо обвинит Россию в нарушении договора и подготовит почву для выхода США из него по той же схеме, по которой Вашингтон вышел из договора по ПРО. При этом Пентагон, госдепартамент и Совет национальной безопасности Белого дома продолжают заявлять, что договор договор о РСМД отвечает интересам США. Официальных попыток выйти из договора США не предпринимали.
Российско-американский договор о РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысяч километров.