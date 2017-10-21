Корабль "Вице-адмирал Кулаков" вышел в Средиземное море

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вышел в Средиземное море, сообщил врио начальника пресс-службы Северного флота капитан второго ранга Андрей Лузик.

"Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" завершил деловой заход в египетский порт Александрия и вышел в Средиземное море", — сказал он.

По словам Лузика, стоянка российского корабля в порту продолжалась три дня, в течение которых моряки пополнили запасы пресной воды и продовольствия. В настоящее время корабль продолжает выполнение поставленных задач в акватории Средиземного моря.

Лузик напомнил, что 25 августа российский корабль вошёл в Красное море через Суэцкий канал. В течение полутора месяцев его экипаж действовал в южной части Красного моря и Аденского залива, обеспечивая безопасность гражданского мореплавания и регулярного военно-морского присутствия России в регионе. За время дальнего похода корабль прошел более 16 тысяч морских миль, совершил деловые заходы в порты Лимасол, Салала и Александрия.