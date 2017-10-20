Шойгу принял участие в церемонии передачи Сербии шести МиГ-29

БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в пятницу принял участие в торжественной церемонии передачи Сербии шести самолетов МиГ-29, выделенных по решению президента РФ Владимира Путина из наличия Минобороны России в качестве военно-технической помощи.

Церемония прошла на сербском военном аэродроме "Батайница", где состоялся парад, посвященный 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Президент Сербии Александр Вучич вручил Шойгу шесть кортиков с выбитыми на лезвиях ножей бортовыми номерами переданных Россией истребителей Миг-29 как символическое выражение глубокой благодарности народа страны за укрепление обороноспособности Республики.

Ранее сообщалось, что истребители МиГ-29 перелетели из России в Сербию в начале октября.

В показательных выступлениях подразделений Вооруженных сил Сербии "Свобода 2017" на аэродроме "Батайница" приняли участие свыше 2,2 тысячи военнослужащих и более 150 единиц военной техники. Кульминацией праздника стало выступление авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России "Стрижи".

Российская делегация во главе с Шойгу также осмотрела представленные на параде образцы вооружения и военной техники, в том числе истребители МиГ-29, переданные РФ сербской армии.