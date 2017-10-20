Россия и Сербия реализуют масштабную программу по ВТС, заявил Шойгу

БЕЛГРАД, 20 окт – РИА Новости. У России и Сербии – в соответствии с решениями президентов двух стран – большие планы по военному и военно-техническому сотрудничеству, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"В соответствии с решениями президентов России и Сербии у нас большая программа и по военному, и по военно-техническому сотрудничеству", — сказал Шойгу в ходе встречи в пятницу со своим сербским коллегой Александром Вулиным.

Министр предложил Вулину обсудить дальнейшие планы по взаимодействию в военной и военно-технической сфере. Шойгу так же поблагодарил министра обороны Сербии за приглашение на парад, посвященный 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

"Надеюсь, у нас получится хорошо отметить 73-ю годовщину освобождению Белграда, еще раз вспомнить о том, что 73 года назад наши отцы и деды плечом к плечу стояли здесь и освобождали город", — сказал он.

Министр отметил, что "это особенно важно сегодня, когда многие пытаются не только забыть, но и переписать историю, когда в отдельных государствах открываются памятники тем, кто воевал против нас".

"Не просто воевал, а поддерживал фашизм. Мы с этим не можем смириться, и в этом мы тоже на одной стороне", — подчеркнул Шойгу.