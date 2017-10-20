БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Истребители МиГ-29, доставленные из России в Сербию, послужат надежным щитом и гарантом независимости и безопасности этой страны, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

В пятницу на встрече с главой военного ведомства Сербии Александром Вулиным Шойгу отметил, что Россия выполнила свое обещание доставить самолеты в Сербию к 20 октября — 73-й годовщине освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

"В августе, когда вы были в Москве, я обещал, что к этому празднику самолеты будут в Белграде. Самолеты — в Белграде. Я уверен, они послужат надежным щитом и гарантом независимости и безопасности Сербии", — сказал Шойгу.

Шесть истребителей МиГ-29 выделены из наличия Минобороны России по решению президента РФ Владимира Путина. Самолеты перелетели из России в Сербию в начале октября.