Корабли иранского флота планируют зайти с дружественным визитом в Махачкалу

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Корабли ВМС Ирана планируют зайти с дружественным визитом в порт Махачкалы, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего каспийской флотилией ВМС Ирана Бандара Анзали.

Группа в составе большого противолодочного корабля и ракетного катера вышла из иранского порта в субботу и проведет в море три дня.

В свою очередь командующий иранским флотом Хабиболла Сайяри заявил, что в рамках похода запланированы однодневные совместные с Россией учения для обмена опытом моряков двух стран.

Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.

В июле корабли каспийской флотилии ВМФ России зашли в иранский порт Бендер-Энзели с неофициальным визитом в рамках развития и укрепления военного сотрудничества.