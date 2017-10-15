Корабли иранского флота планируют зайти с дружественным визитом в Махачкалу

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Корабли ВМС Ирана планируют зайти с дружественным визитом в порт Махачкалы, передает агентство Tasnim со ссылкой на командующего каспийской флотилией ВМС Ирана Бандара Анзали.
В свою очередь командующий иранским флотом Хабиболла Сайяри заявил, что в рамках похода запланированы однодневные совместные с Россией учения для обмена опытом моряков двух стран.
Комментарием российской стороны РИА Новости пока не располагает.
В июле корабли каспийской флотилии ВМФ России зашли в иранский порт Бендер-Энзели с неофициальным визитом в рамках развития и укрепления военного сотрудничества.