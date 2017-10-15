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Безопасность

Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России

08:0015.10.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкБоевой робот Уран-9 на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФБоевой робот Уран-9 на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА. 15 окт — РИА Новости, Андрей Станавов. Коренастый силуэт, резкие движения, холодный "взгляд" оптики телекамер и отрывистый грохот крупнокалиберного пулемета "Корд" — боевые роботы из фантастических фильмов переселяются в реальность и уверенно ползут на передовую, тесня железными боками людей. 

Экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера Петр Великий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гиперзвуковые ракеты и роботы. Россия поборется за превосходство в море
У машин нет страха и эмоций, свойственных человеческой природе и лишних в бою, им не нужно пригибаться при взрывах и выстрелах.  Стальных бойцов можно смело бросать в самое пекло битвы, управляя ими из блиндажа или штаба. 

РИА Новости публикует подборку самых грозных боевых роботов, от башни и до катков увешанных пушками и ракетами.

© Фото : предоставлено компанией "Оружейные мастерские"Боевой модуль "Арбалет-ДМ", установленный на робототехнический комплекс АНТ-1000Р
© Фото : предоставлено компанией "Оружейные мастерские"
Боевой модуль "Арбалет-ДМ", установленный на робототехнический комплекс АНТ-1000Р

Самый умный

Пожалуй, наиболее известный роботизированный комплекс "Нерехта" от завода имени Дегтярева построен на универсальной гусеничной платформе и используется Фондом перспективных исследований (аналог американского агентства DARPA) для обкатки новейших технологий. Как настоящего спецназовца "Нерехту" учат воевать в связке с другими роботами, отрабатывают на нем искусственный интеллект, новейшие системы связи и управления.

© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследованийБоевой робот "Нерехта"
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований
Боевой робот "Нерехта"

Изначально его задумывали для корректировки артиллерийского огня, а в итоге получился боец с крупнокалиберным пулеметом "Корд" (или ПКТМ) наперевес. В дистанционном режиме "Корд" стреляет непрерывными очередями по 600-750 выстрелов в минуту. Кроме "пулеметчика", на платформе "Нерехты" могут быть созданы разведчики или транспортеры. Управляют ими с пульта из командной машины.

Испытания глубоководного беспилотного глайдера Морская тень. 27 сентября 2017
© РИА Новости / Арсений Ребров
Подводный робот-невидимка "Морская тень" завершил испытания на Балтике
Бесстрашный железный гвардеец может подобраться к доту и уничтожить пулеметный расчет, поддержать огнем своих солдат, отправиться в дозор или в тыл врага со спецзаданием.  За счет мощного 12,7-миллиметрового пулемета, гибридной силовой установки, прочной брони и максимальной скорости более 30 километров в час автономный сухопутный дрон даже в одиночку способен прилично "насолить" противнику.

Боевые качества машины оценили в Ракетных войсках стратегического назначения, где ее используют для охраны подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс" от диверсантов. Оптико-электронная система, тепловизор, лазерный дальномер и баллистический вычислитель отлично справляются днем и ночью.

© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследованийБоевой робот "Нерехта"
© Фото : предоставлено Фондом перспективных исследований
Боевой робот "Нерехта"

Дальнейшее развитие робота  — "Нерехта-2" — будет еще совершенней. Ее хотят "завязать" на экипировку "солдата будущего" и сделать личным оруженосцем бойца. Управлять перспективной машиной можно будет голосом и жестами, кроме того, предполагается синхронизация вооружения "Нерехты" с личным оружием солдата.  К примеру, поймал спецназовец боевика на мушку — и робот мгновенно следует его примеру.

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© Ruptly
Боевой робот "Нерехта" охранял "Тополь-М" на учениях под Иркутском

Робот-супертяж

Почетный титул самого тяжелого и мощного из роботов российского производства сегодня принадлежит разведывательно-ударному наземному комплексу "Вихрь" на базе БМП-3. Бронированного "зверя" впервые представили широкой публики в 2016-м. Машина весит почти 15 тонн и вооружена "до зубов": 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А72, спаренный с ней 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-М".

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНаземный, разведывательно-ударный робототехнический комплекс "Вихрь"
© РИА Новости / Илья Питалев
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Наземный, разведывательно-ударный робототехнический комплекс "Вихрь"

Мощный арсенал может применяться по наземным и воздушным целям прямо на ходу. Сложная архитектура "Вихря" включает в себя базовое роботизированное шасси БМП-3, боевой модуль АБМ-БСМ-30, мобильную роботизированную платформу МРП-100 (300), системы связи и управления. У комплекса есть даже собственное авиакрыло из четырех беспилотников "Часовой".

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБоевая машина пехота БМП-3, на базе которой построен робот "Вихрь"
© РИА Новости / Александр Вильф
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Боевая машина пехота БМП-3, на базе которой построен робот "Вихрь"

Удаленно управляют всем этим командир и оператор по радиоканалам. Интересно, что при необходимости внутрь может сесть механик-водитель и управлять роботом как обычной БМП.

© РИА Новости / Михаил Метцель/POOLПерейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" во время совместных учений России и Белоруссии "Запад-2017" в Ленинградской области. 18 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Метцель/POOL
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Танк Т-14 "Армата" во время совместных учений России и Белоруссии "Запад-2017" в Ленинградской области. 18 сентября 2017

"Вихрь" в инициативном порядке разработали Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны, севастопольский научно-технический центр "Импульс-2" и всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал". Машину создавали для повышения боевых возможностей воинских подразделений, снижения потерь на фронте, а также для защиты важных объектов и выполнения спецзадач.

Танк на пульте

Двенадцатитонный радиоуправляемый "Уран-9" разработки ОАО "766 УПТК" Минобороны России тоже выступает в тяжелой весовой категории, тащит на себе целый арсенал и может уничтожать танки. Разведка, поддержка своих войск огнем, боевые действия в городе — это все к нему.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Рособоронэкспорта"Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"
© Фото : предоставлено пресс-службой "Рособоронэкспорта"
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"

Огневая мощь впечатляет: крупнокалиберный пулемет ПКТМ, автоматическая 30-миллиметровая пушка 2A72 и огнеметы "Шмель-М", по разрушительной силе сопоставимые с гаубичной артиллерией калибра 152 миллиметра. Для борьбы с танками на машину можно "повесить" комплекс с ракетами "Атака", достающими бронетехнику на дальности до пяти километров.

© Фото : предоставлено пресс-службой "Рособоронэкспорта"Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"
© Фото : предоставлено пресс-службой "Рособоронэкспорта"
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"

По задумке конструкторов, "Ураны" должны работать парами: робот огневой поддержки — с роботом-разведчиком. Их корпуса нашпигованы различной аппаратурой, прицельными комплексами, дальномерами, системами поиска и связи, управления движением и огнем. Работу всего этого хозяйства контролирует бортовой вычислитель — "мозги" "Урана".  Машины в состоянии сами обнаружить на себе вражеский лазер и закрыться дымовой завесой, выследить технику и живую силу противника.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБоевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9"

Модульность позволяет быстро снять  башню с вооружением с одной машины и прикрутить к другой. Управлять "Ураном" сможет даже новичок — этот процесс напоминает компьютерную игру. По словам разработчиков, интерфейсы оператора умышленно были сделаны похожими на игровые. Для интуитивности. Кроме ударной версии, на аналогичной базе созданы робот-сапер "Уран-6" и робот-пожарный "Уран-14".

Надежный "Соратник"

Новейшая боевая автоматизированная система "Соратник" от концерна "Калашников" обвешана видеокамерами и вооружена дистанционно управляемым боевым модулем, на который можно закрепить как пулеметы калибром 7,62 и  12,7 миллиметра, так и 30-миллиметровые гранатометы АГ-17А или восемь противотанковых управляемых ракет типа "Корнет-ЭМ".

© Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"Концерн "Калашников" представил на "Армии-2016" боевые возможности нового автоматизированного комплекса "Соратник"
© Фото : предоставлено пресс-службой концерна "Калашников"
Концерн "Калашников" представил на "Армии-2016" боевые возможности нового автоматизированного комплекса "Соратник"

Боевой модуль оборудован гироскопической стабилизацией вооружения и способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и уничтожать цели, определяя их тип. Мощное вооружение и серьезный комплекс наблюдения делают технику незаменимой для разведки, круглосуточного патрулирования и быстрой ликвидации враждебных элементов, проникших, к примеру, на режимный объект.

Стенд компании Сбербанк на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Госдуме скоро могут принять закон об отношениях человека и робота
Семитонный радиоуправляемый монстр работает в трех режимах и на удивление шустрый — разгоняется до 40 километров в час. При прямой видимости его радиус действия достигает 10 километров, при этом "Соратник" оснащается системой для взаимодействия с беспилотниками.  Дорогостоящая внутренняя начинка упакована в бронекорпус, защищающий от стрелкового оружия и осколков мин и снарядов.

© Фото : АO Концерн "Калашников"Роботизированный комплекс "Соратник" концерна Калашников
© Фото : АO Концерн "Калашников"
Роботизированный комплекс "Соратник" концерна Калашников

Сообщалось, что первые серийные машины должны пойти в войска уже в ближайшие год-два. Концерн "Калашников" настолько увлекся вооруженными роботами, что не собирается останавливаться на "Соратнике" и работает над новыми боевыми модулями и целым семейством роботизированных платформ легкого и тяжелого классов.

Хитрый "Нахлебник"

В начале 2017-го "Калашников" впервые показал напарника для  "Соратника" — опытный образец роботизированного комплекса "Нахлебник" со средствами обнаружения и наблюдения, вооруженный авиационным пулеметом ГШГ-7,62 тульского производства. По весу и огневой мощи аппарат уступает "Соратнику" и в бою будет играть скорее вспомогательную роль. К примеру, защищать "старшего брата" от живой силы противника.

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая автоматизированная система "Нахлебник" на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая автоматизированная система "Нахлебник" на выставке в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017"

Тем более что пулемет у него для этого самый подходящий. ГШГ-7,62 сконструирован по схеме Гатлинга с вращающимся блоком из четырех стволов. В отличие от зарубежных аналогов электричество для вращения ему не нужно — стволы раскручиваются отводом пороховых газов. Темп стрельбы в 6000 выстрелов в минуту начисто отобьет у врага желание приблизиться к "Нахлебнику" или посмеяться над его названием.

Боевой робот Нерехта. Архивное фото
© РИА Новости
На форуме "Армия-2017" иностранцам показали бой с участием робота "Нерехта"
Кстати, по словам представителей завода, такое имя роботу дали из-за того, что деньги на его создание "отрезали" от бюджета "Соратника". Минибоец может комплектоваться также одноствольным пулеметом — в такой версии его показывали на выставке "Армия-2017".

В открытых источниках данных о машине пока очень мало — тактико-технические характеристики  строго засекречены, однако известно, что это прототип боевых роботов будущего, вобравший в себя самые топовые технологии.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоботизированный комплекс "Платформа-М" подразделений специального назначения Восточного военного округа
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Роботизированный комплекс "Платформа-М" подразделений специального назначения Восточного военного округа

Самый компактный

Боевая роботизированная машина "Платформа-М" разработки ижевского ОАО "НИТИ "Прогресс" весит менее тонны, однако по боевым возможностям мало чем уступает более крупным собратьям. Из вооружения — четыре гранатомета АГС-30 и модернизированный танковый пулемет Калашникова (ПКТМ) калибра 7,62 миллиметра, укомплектованный боезапасом на 400 патронов.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРоботизированный комплекс "Платформа-М" Балтийского флота в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Роботизированный комплекс "Платформа-М" Балтийского флота в Калининграде

Скоростью "Платформа-М" не отличается — электрическая ходовая разгоняет  машину максимум до 12 километров в час, но в данному случае это не самое важное. Куда ценнее автономность. На одной зарядке батарей робот способен без остановок двигаться в течение шести часов, что делает его отличным бесшумным патрульным.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащий подразделений специального назначения Восточного военного округа управляет роботизированным комплексом "Платформа-М" в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий подразделений специального назначения Восточного военного округа управляет роботизированным комплексом "Платформа-М" в Приморском крае

Охранять небольшую военную базу и расположение войск, находить и уничтожать диверсантов — вот прямое назначение "Платформы". Кроме того, она способна перевозить на себе до 300 килограммов полезной нагрузки. Броня держит попадания из армейского стрелкового оружия.

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© РИА Новости
Боевой робот "Нерехта" стрелял по голосовой команде "огонь" на полигоне
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