Над ядерной пропастью: как 55 лет назад начинался Карибский кризис

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Мощная оптика самолета-шпиона выхватывает из предрассветных джунглей площадку размером с футбольное поле. На ней отчетливо видны "тубусы" транспортных контейнеров баллистических ракет, позиции ПВО, палатки и военные склады. В центре — стартовый стол. Пилот майор Ричард Хейзер, не веря своим глазам, делает над пустырем еще круг и убеждается окончательно: на Острове Свободы появилось ядерное оружие СССР. Ровно 55 лет назад, 14 октября 1962 года, самолет-разведчик ВВС США U-2 обнаружил на Кубе позиции советских баллистических ракет средней дальности Р-12. Этот инцидент принято считать началом Карибского кризиса, едва не переросшего в Третью мировую войну. О событиях дней, когда мир стоял на грани ядерной катастрофы, — в материале РИА Новости.

Совершить невозможное

Впервые идею переброски баллистических ракет и воинского контингента на Кубу Никита Хрущев озвучил 20 мая 1962 года на совещании с министром иностранных дел Андреем Громыко, министром обороны Родионом Малиновским и первым заместителем Совета министров СССР Анастасом Микояном. К тому моменту планетарное противостояние двух сверхдержав достигло своего пика. Годом ранее американцы перевезли под турецкий Измир пятнадцать баллистических ракет средней дальности "Юпитер", способных уничтожить Москву и другие крупные города в европейской части СССР менее чем за десять минут. В партийной верхушке справедливо полагали, что такой "козырь" в руках США может лишить Советский Союз возможности нанести полномасштабный ответно-встречный удар.

В то время СССР серьезно проигрывал американцам по количеству межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Те имели в своих арсеналах 144 МБР SM-65 Atlas и около 60 SM-68 Titan. Кроме того, в Италии было развернуто 30 "Юпитеров" с дальностью действия 2400 километров, а в Великобритании — 60 ракет PGM-17 Thor со схожими возможностями. В Советском Союзе к 1962 году было всего 75 МБР Р-7, но одновременно могло быть запущено не более 25 единиц. Конечно, СССР имел в своем распоряжении 700 баллистических ракет средней дальности, но он не мог развернуть их близко к границам США.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости/Аврора . Сергей Разбаков, Михаил Чупрасов От Р-1 до "Ярса" – редкие кадры запуска баллистических ракет

Угроза была очевидна. Уже 28 мая на Кубу вылетела советская делегация. Долго уговаривать Рауля и Фиделя Кастро не пришлось: братья-революционеры всерьез опасались американского вторжения на остров и увидели в СССР влиятельного и мощного союзника. А 10 июня министр обороны маршал Малиновский, выступая на заседании Президиума ЦК КПСС, представил план операции по переброске ракет. Он предлагал размещение на Кубе двух видов баллистических ракет: 24 Р-12 с радиусом действия около 2000 километров и 16 Р-14 с дальностью в два раза больше. Оба типа ракет были снабжены ядерными боеголовками мощностью в мегатонну каждая. Для сравнения: примерно такой же мощностью обладают стоящие сегодня на вооружении РВСН межконтинентальные "Тополя".

Операция "Анадырь"

Помимо ракет, в состав группы советских войск входили вертолетный полк Ми-4, четыре мотострелковых полка, два танковых батальона, вооруженных на тот момент новейшими Т-55, 42 легких бомбардировщика Ил-28, два подразделения крылатых ракет с 12-килотонными боевыми частями, несколько батарей ствольной зенитной артиллерии и 12 установок ЗРК С-75. Транспортные корабли прикрывала корабельная ударная группа в составе двух крейсеров, четырех эсминцев, 12 ракетных катеров, 11 подводных лодок. Всего в уникальной операции планировалось задействовать 50 тысяч человек. Опыта переброски такой мощной группировки в другое полушарие у нашей страны не было ни до, ни после Карибского кризиса.

Операция получила название "Анадырь". Ее разрабатывали лучшие военные стратеги страны Советов — маршал Иван Баграмян, генерал-полковник Семен Иванов и генерал-лейтенант Анатолий Грибков. Естественно, переброска войск должна была осуществляться в строжайшей тайне, чтобы о ней не узнали западные разведки. Поэтому ее проводили по легенде, согласно которой личный состав отбывал на учения в северные регионы СССР. Солдатам и офицерам, которые не знали, что именно им предстоит сделать, выдали лыжи, валенки, армейские овчинные тулупы, белые маскировочные халаты.

© AP Photo / DoD Советский корабль у берегов Кубы. 23 октября 1962 © AP Photo / DoD Советский корабль у берегов Кубы. 23 октября 1962

Для операции выделили 85 кораблей. Их капитаны ничего не знали о содержимом трюмов и о пункте назначения. Каждому из них был выдан запечатанный пакет с инструкциями, который следовало вскрыть уже в море. В бумагах предписывалось следовать на Кубу и не вступать в контакт с кораблями НАТО.

"Быстрая и организованная подготовка войск к отправке принесла свои плоды, и это дало основание доложить 7 июля Хрущеву о готовности Министерства обороны по реализации плана "Анадырь", — вспоминал позже генерал Анатолий Грибков. — Перевозка личного состава и техники морем производилась на пассажирских и сухогрузных судах торгового флота из портов Балтийского, Черного и Баренцева морей".

Стоит отметить, что эта операция — самый настоящий подвиг военных и гражданских моряков СССР. Многие корабли шли на Кубу перегруженными — помимо людей, им было необходимо перевезти свыше 230 тысяч тонн материально-технических средств. Солдаты и офицеры ютились в трюмах, в сильной тесноте и духоте. Особенно тяжело было пехотинцам и танкистам, многие из которых никогда раньше не были в плавании, их терзала морская болезнь, носившая характер эпидемии. Транспортировка грузов обошлась советской казне в 20 миллионов долларов, но результат стоил этих денег. Американская разведка так и не смогла узнать истинную причину активности советского торгового флота вблизи своих берегов вплоть до обнаружения готовых к старту ракет.

Черная суббота

И тем не менее "суета" в Атлантике вызвала серьезные подозрения в США. С июля натовские самолеты-разведчики регулярно облетали советские корабли на сверхмалых высотах. Двенадцатого сентября это привело к трагедии: очередной "шпион" сблизился с сухогрузом "Ленинский комсомол" и после очередного захода ударился о воду и затонул. А с 18 сентября американские военные корабли стали постоянно запрашивать транспорты СССР о характере груза. Впрочем, советским капитанам удавалось успешно отнекиваться.

О том, что происходило после 14 октября 1962 года, написаны десятки книг. Уже на следующий день после исторического разведвылета майора Ричарда Хейзера снимки стартовых позиций советских ракет показали президенту Джону Кеннеди. Он выступил 22 октября по телевидению с обращением к нации и признал, что СССР разместил ядерное оружие в "подбрюшье" США. Глава государства объявил полную военно-морскую блокаду Кубы, которая вступила в силу уже 24 октября. Тем не менее некоторым советским сухогрузам удалось "проскочить" и добраться до точки назначения.

На следующий день президент Кеннеди впервые за всю историю существования США отдал приказ повысить боевую готовность Вооруженных сил страны до уровня DEFCON-2. Проще говоря, это уже почти война. Для сравнения: менее "серьезный" DEFCON-3 объявляли только 11 сентября 2001 года. Обстановка стремительно накалялась. Штаб-квартира ООН превратилась в поле ожесточенных словесных битв между американскими и советскими дипломатами. США готовились начать вторжение на Кубу, наши политики раз за разом обещали дать серьезный отпор. Противостояние достигло своего пика 27 октября, в "черную субботу", когда пусковые установки зенитно-ракетного дивизиона С-75 сбили над Кубой самолет-разведчик U-2. Историки считают, что в этот день мир был ближе всего к глобальной ядерной войне.

64 советских гражданина

Как ни странно, инцидент, вместо того чтобы спровоцировать эскалацию, серьезно остудил горячие головы по обе стороны Атлантики. В ночь на 28 октября брат президента Роберт Кеннеди встретился с советским послом в США Анатолием Добрыниным и передал ему сообщение от американского правительства, согласившегося дать гарантии ненападения на Кубу. Вечером того же дня министр обороны СССР Родион Малиновский отдал приказ о начале демонтажа стартовых площадок на Кубе. Двадцатого ноября, когда Советский Союз вывез с острова последние ракеты, Джон Кеннеди приказал прекратить блокаду Кубы. А несколько месяцев спустя, США убрали из Турции свои "Юпитеры". Карибский кризис окончательно разрешился.

Стоит отметить, что в истории 14-дневного противостояния двух сверхдержав осталось немало белых пятен. Новые подробности появляются крайне редко. В частности, в сентябре 2017 года Минобороны России впервые обнародовало данные о потерях среди советских военнослужащих, так или иначе задействованных в "ракетном кризисе". По данным военного ведомства, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 гражданина СССР. Подробности, естественно, не разглашаются. Но даже по имеющимся данным 55 лет назад в Карибском море бывало очень жарко.

© Фото : Public domain Советская подводная лодка Б-59. Архивное фото © Фото : Public domain Советская подводная лодка Б-59. Архивное фото

Так, 27 октября группа из одиннадцати эсминцев ВМС США во главе с авианосцем USS Randolph блокировала в нейтральных водах неподалеку от Кубы советскую дизель-электрическую подлодку Б-59 с ядерным вооружением под командованием капитана второго ранга Валентина Савицкого. Американцы попытались принудить лодку к всплытию, чтобы ее идентифицировать, и начали забрасывать Б-59 глубинными бомбами. Можно только гадать, как чувствовали себя в этот момент подводники, наверняка подумавшие, что мировая война все-таки началась. Савицкий отдал приказ об атаке скопления кораблей торпедой с ядерной боевой частью. Однако его старпому, капитану второго ранга Василию Архипову, удалось убедить командира проявить сдержанность. Лодка передала кораблям противника сигнал "Прекратить провокацию", после чего обстановка несколько разрядилась. Эсминцы прекратили атаковать Б-59, и она продолжила свой путь. А сколько подобных случаев, завершившихся не так благополучно, до сих пор имеют гриф "совершенно секретно"?