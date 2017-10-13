Военно-морской хищник: зачем флот России вооружают "Катранами"

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Два несущих винта, усиленный корпус, новейшие ракеты и "самолетный" радар — холдинг "Вертолеты России" заявил о приоритете программы по вооружению ВМФ России уникальными винтокрылыми машинами Ка-52К "Катран". Морской вариант знаменитого камовского "ударника" гораздо лучше приспособлен для суровых флотских будней, чем его фронтовые "коллеги" из Воздушно-космических сил. Для "оморячивания" вертолета применен целый набор оригинальных технических решений, многие из которых не имеют аналогов за рубежом и в чем-то революционны. Тем не менее у "Катрана" довольно непростая судьба — у флота пока нет под него специализированных кораблей. Об особенностях Ка-52К и палубах для его посадки — в материале РИА Новости.
Флотская закваска
Несмотря на это, машина получилась на редкость удачной, поэтому Минобороны не стало от нее окончательно отказываться. От стандартного "Аллигатора" "Катран" отличается механизмом складывания лопастей и несущих консолей. Это делает вертолет более компактным не только для базирования на корабельной палубе или в трюме, но и для транспортировки грузовым самолетом. Кроме того, машина оборудована усиленными стойками шасси, которые непросто подломить даже при ударе о землю. Это решение позволяет повысить выживаемость экипажа при аварийной посадке или при заходе на палубу в шторм.
Фюзеляж вертолета обработан специальным антикоррозийным веществом, что в условиях морской влажности и соли спасает машину от ржавчины и продлевает ей срок службы. Область боевого применения Ка-52К внесла свои коррективы и в его "начинку" — на "Катраны" установили модернизированную систему кондиционирования воздуха, к которой можно подключать плотные морские спасательные костюмы членов экипажа. Без дополнительной вентиляции в такой одежке бывает жарковато.
Винтокрылый "снайпер"
Основным вооружением "Катрана", как ожидается, станут новейшие противотанковые управляемые ракеты "Гермес-А". По своей дальнобойности (20 километров) они значительно превосходят "Вихрь" (10 километров) и "Атаку" (шесть километров), которыми вооружены Ка-52 и Ми-28Н соответственно. Таким образом, вертолету не нужно входить в зону действия ПВО ближней и малой дальности, чтобы уничтожить цель противника. Ка-52 из "летающего танка" превращается в эффективного "снайпера".
Не стоит забывать и о традиционных "ноу-хау" ударных машин от КБ Камова — бронированной кабине, уникальной системе катапультирования с отстрелом лопастей, соосной схеме расположения несущих винтов, что делает вертолет хорошо управляемым при сильном боковом ветре, современном бортовом радиоэлектронном оборудовании. "Катран" по-настоящему универсален и может использоваться для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны и многого другого.
Корабль для "Катрана"
Одним из вариантов места базирования Ка-52К рассматривается тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов". В течение 2016-2017 годов вертолет несколько раз "мелькал" в кадрах новостей в составе авиакрыла ТАВКР — в том числе и во время похода корабля к сирийским берегам. Сообщалось, что военно-морские "Катраны" принимали участие в боях с террористами ИГ* наравне с машинами ВКС.
"Вертолеты Ка-52К завершили первый этап испытаний в морских условиях, по результатам которых можно сделать вывод, что машины могут размещаться на борту авианесущего крейсера и успешно выполнять поставленные задачи, — сообщил журналистам по итогам испытаний заместитель генерального директора "Вертолетов России" по продажам Владислав Савельев. — Вертолет обладает уникальными характеристиками, однако одного похода в море недостаточно для того, чтобы понять, как ведут себя его двигатели, агрегаты, авионика, системы управления и вооружения в морском климате".
К слову, минувшим летом "Катран" испытывался на фрегате "Адмирал Горшков", а значит, эта машина, в теории, имеет шанс стать универсальным ударным вертолетом для всех кораблей ВМФ России, оборудованных соответствующей посадочной площадкой. В перспективе Ка-52К сформируют основу авиационного крыла новых вертолетоносцев, которые пока что существуют в виде макетов.
Речь идет о проекте универсального десантного корабля (УДК) типа "Прибой", разработанном Невским конструкторским бюро. Его макет впервые представили на форуме "Армия-2015". Этот корабль с водоизмещением в 24 тысячи тонн сможет брать на борт до 500 десантников, до 50 единиц боевой техники, а также до 15 десантных вертолетов Ка-29, противолодочных Ка-27 или ударных Ка-52К. Строительство головного УДК, как ожидается, будет финансироваться в рамках следующей госпрограммы вооружений. А значит, он может войти в состав ВМФ России до 2025 года — как раз когда "наберется" достаточно "Катранов".