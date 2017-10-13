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Безопасность

Военно-морской хищник: зачем флот России вооружают "Катранами"

18:0213.10.2017
(обновлено: 18:03 13.10.2017)
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© РИА Новости / Пресс-служба Северного флотаПерейти в фотобанкВертолет Ка-52КВертолет Ка-52К
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Два несущих винта, усиленный корпус, новейшие ракеты и "самолетный" радар — холдинг "Вертолеты России" заявил о приоритете программы по вооружению ВМФ России уникальными винтокрылыми машинами Ка-52К "Катран". Морской вариант знаменитого камовского "ударника" гораздо лучше приспособлен для суровых флотских будней, чем его фронтовые "коллеги" из Воздушно-космических сил. Для "оморячивания" вертолета применен целый набор оригинальных технических решений, многие из которых не имеют аналогов за рубежом и в чем-то революционны. Тем не менее у "Катрана" довольно непростая судьба — у флота пока нет под него специализированных кораблей. Об особенностях Ка-52К и палубах для его посадки — в материале РИА Новости.

Флотская закваска

Вертолет Ка-52К Катран
© РИА Новости, Инфографика
Вертолет Ка-52К "Катран"
Свой первый полет "Катран" совершил 7 марта 2015 года. Эту машину разрабатывали под определенный носитель — универсальные десантные вертолетоносцы "Мистраль". Поэтому Минобороны заключило контракт на поставку трех десятков Ка-52К еще весной 2014 года — чтобы заказанные у французов корабли не оказались "голыми" после вступления в состав российского флота. Что произошло дальше, всем известно. Париж под давлением партнеров по НАТО аннулировал сделку, а оба "Мистраля" в октябре 2015 года выкупил Египет.

Несмотря на это, машина получилась на редкость удачной, поэтому Минобороны не стало от нее окончательно отказываться. От стандартного "Аллигатора" "Катран" отличается механизмом складывания лопастей и несущих консолей. Это делает вертолет более компактным не только для базирования на корабельной палубе или в трюме, но и для транспортировки грузовым самолетом. Кроме того, машина оборудована усиленными стойками шасси, которые непросто подломить даже при ударе о землю. Это решение позволяет повысить выживаемость экипажа при аварийной посадке или при заходе на палубу в шторм.

© Фото : Виталий Кузьмин Вертолет Ка-52К "Катран" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском
© Фото : Виталий Кузьмин
Вертолет Ка-52К "Катран" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2015 в Жуковском

Фюзеляж вертолета обработан специальным антикоррозийным веществом, что в условиях морской влажности и соли спасает машину от ржавчины и продлевает ей срок службы. Область боевого применения Ка-52К внесла свои коррективы и в его "начинку" — на "Катраны" установили модернизированную систему кондиционирования воздуха, к которой можно подключать плотные морские спасательные костюмы членов экипажа. Без дополнительной вентиляции в такой одежке бывает жарковато.

Винтокрылый "снайпер"

Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фото
© Фото : Виталий Кузьмин
В "Вертолетах России" рассказали о планах по поставке Ка-52К для Минобороны
Вместе с тем "Катран" превосходит "Аллигатор" и по боевым возможностям. На Ка-52К установлена радиотехническая система ближней навигации, которая не применялась на базовой модели. Над океаном далеко не всегда можно найти ориентир, а строить маршрут по звездам получится только в безоблачную ночь. С новой системой "Катрану" гораздо сложнее "заблудиться". Для обнаружения целей Ка-52К оборудован мощным радаром с активной фазированной решеткой "Жук-А" — точно таким же, что ставится на последние модификации истребителей Су-27 и на перспективные МиГ-35. Он способен засечь танк, самолет или корабль противника на дальностях до 200 километров, а также сопровождать до 30 целей и одновременно обстреливать до восьми.

Основным вооружением "Катрана", как ожидается, станут новейшие противотанковые управляемые ракеты "Гермес-А". По своей дальнобойности (20 километров) они значительно превосходят "Вихрь" (10 километров) и "Атаку" (шесть километров), которыми вооружены Ка-52 и Ми-28Н соответственно. Таким образом, вертолету не нужно входить в зону действия ПВО ближней и малой дальности, чтобы уничтожить цель противника. Ка-52 из "летающего танка" превращается в эффективного "снайпера".

© РИА НовостиРакетный комплекс "Гермес" придет на смену "Атаке"
© РИА Новости
Ракетный комплекс "Гермес" придет на смену "Атаке"

Не стоит забывать и о традиционных "ноу-хау" ударных машин от КБ Камова — бронированной кабине, уникальной системе катапультирования с отстрелом лопастей, соосной схеме расположения несущих винтов, что делает вертолет хорошо управляемым при сильном боковом ветре, современном бортовом радиоэлектронном оборудовании. "Катран" по-настоящему универсален и может использоваться для патрулирования, огневой поддержки войск десанта при высадке на берег, решения задач противодесантной обороны и многого другого.

Корабль для "Катрана"

Боевые машины пехоты Военно-морских сил Народно-освободительной армии КНР выходят на берег во время высадки морского десанта
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Дракон расправил крылья. Китай достраивает первую военную базу за рубежом
На сегодняшний день в составе флота имеется лишь одна эскадрилья Ка-52К из предсерийной партии. Массовое производство "Катранов" должно начаться в 2020 году. Как ожидается, первые машины будут предназначены для ВМФ России, а также для египетских "Мистралей". Кроме того, интерес к Ка-52К в сентябре проявил Китай, сделавший за последнее десятилетие серьезный рывок в строительстве современных десантных кораблей. В российском флоте же полноценных узкоспециализированных вертолетоносцев пока что нет.

Одним из вариантов места базирования Ка-52К рассматривается тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) "Адмирал Кузнецов". В течение 2016-2017 годов вертолет несколько раз "мелькал" в кадрах новостей в составе авиакрыла ТАВКР — в том числе и во время похода корабля к сирийским берегам. Сообщалось, что военно-морские "Катраны" принимали участие в боях с террористами ИГ* наравне с машинами ВКС.

"Вертолеты Ка-52К завершили первый этап испытаний в морских условиях, по результатам которых можно сделать вывод, что машины могут размещаться на борту авианесущего крейсера и успешно выполнять поставленные задачи, — сообщил журналистам по итогам испытаний заместитель генерального директора "Вертолетов России" по продажам Владислав Савельев. — Вертолет обладает уникальными характеристиками, однако одного похода в море недостаточно для того, чтобы понять, как ведут себя его двигатели, агрегаты, авионика, системы управления и вооружения в морском климате".

К слову, минувшим летом "Катран" испытывался на фрегате "Адмирал Горшков", а значит, эта машина, в теории, имеет шанс стать универсальным ударным вертолетом для всех кораблей ВМФ России, оборудованных соответствующей посадочной площадкой. В перспективе Ка-52К сформируют основу авиационного крыла новых вертолетоносцев, которые пока что существуют в виде макетов.

© РИА Новости / Александр ХроленкоУДК "Прибой"
© РИА Новости / Александр Хроленко
УДК "Прибой"

Речь идет о проекте универсального десантного корабля (УДК) типа "Прибой", разработанном Невским конструкторским бюро. Его макет впервые представили на форуме "Армия-2015". Этот корабль с водоизмещением в 24 тысячи тонн сможет брать на борт до 500 десантников, до 50 единиц боевой техники, а также до 15 десантных вертолетов Ка-29, противолодочных Ка-27 или ударных Ка-52К. Строительство головного УДК, как ожидается, будет финансироваться в рамках следующей госпрограммы вооружений. А значит, он может войти в состав ВМФ России до 2025 года — как раз когда "наберется" достаточно "Катранов".

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